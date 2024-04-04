04 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:22

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:22

MANİSA ilinde 04 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Sümbültepe; Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:36.784-2024-04-04 15:00:45.527 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Gökçeler; , gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, gökçeler, GÖKÇELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 09:00:41.767-2024-04-04 14:00:47.333 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:30:37.145-2024-04-04 16:30:46.711 saatleri arasında Asmacık; Asmacık Köyü İç Yolu, , , İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, Asmacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:30:37.145-2024-04-04 16:30:46.711 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 10:00:43.143-2024-04-04 16:00:58.268 saatleri arasında Şahinkaya; YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, , Boyalı, Boyalı, Boyalı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 10:00:43.143-2024-04-04 16:00:58.268 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-04 2024-04-04 12:00:10.295-2024-04-04 17:00:26.444 saatleri arasında Esenyurt; Esenyurt Köyü İç Yolu, , Esenyurt Köyü Yolu, İç Yol, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz7, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, ESENYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-04 2024-04-04 12:00:10.295-2024-04-04 17:00:26.444 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.