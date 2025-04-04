04 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:35

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:35

MANİSA ilinde 04 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-04 2025-04-04 09:00:00.287-2025-04-04 15:00:00.144 saatleri arasında İshakçelebı; 2013. Sk., , ULUTEPE, 2001. Sk., 2003. Sk., 2007. Sk., 2009. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-04 2025-04-04 09:00:00.287-2025-04-04 15:00:00.144 saatleri arasında Adakale; , ULUTEPE, 3000, 2909, 2906, 2908. Sk., 2909. Sk., 2911. Sk., 2912. Sk., ULUTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-04 2025-04-04 09:00:00.287-2025-04-04 15:00:00.144 saatleri arasında Saruhan; ULUTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-04 2025-04-04 09:00:36.868-2025-04-04 15:00:44.849 saatleri arasında Avdan; Akbaba Sk., ANAFARTALAR, Can Sk., AVCI, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz99, İsimsiz83, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, EMRE, SEVİNÇ, Ova Sk., Nergiz Sk., Manav Sk., Işık Sk., Gül Sk., DEĞİRMEN, , İsimsiz137 elektrik kesintisi yaşanacaktır.