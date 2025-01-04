04 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:14

Güncelleme: 04.01.2025 - 09:14

SAKARYA ilinde 04 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., EMİL SK., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NERGİZ SK., ORMAN YOLU, SARAY, SARAY CD., SINAN, YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 1508, 4012, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BEGONYA/1, CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAVDAR SK., FEVZI ÇAKMAK, GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HARMANLIK CD., IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAVAK SK., PELIT, PELİT SK., SELANAY VİLLALARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SÖGÜT, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ÜNİVERSİTE SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD., ZAMBAK SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, DENİZKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 1.CD., 7.CD., AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KIZILCIKLI BURUN 2, KÖRÜK SK., MERKEZ/4, ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/46, SASKINLAR, ŞAŞKINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, DUDUKÖY, HATİPLER, KARAÇALI, KONAK, MERKEZ, ORTA, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 15 TEMMUZ, 16001, 16006, 16007, 16009, 16012, 16014, 16016, 16019, 16020, 2003, 2003 sokak, 2004, 2005, 2006, 2013, 34002, 34016, 34018, 34021, 34022, 34023, 4007, 4009, 4013, 4014, 6.CD., ADLİYE SK., AKARSU SK., ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ASAGI KÖRÜK, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AYAN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BASAK, BEGONYA, BİÇER SK., BİRLİK SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., ÇAKALDAĞI, ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELEBİ SK., ÇELIK, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇUKURKUYU SK., DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, EDIPPASA, EDIPPASA CD., EDİPPAŞA, EDİPPAŞA CD., EĞRELTİBAYIR, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., FERIT SANER CD., FERİT SANER CD., FERİT SANER PARKI İÇİ YOLU, GONCAGÜL, GÜL/1, GÜLER SK., HACIKÖY CD., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HAMAMCILAR SK., HATİPLER 6, HATİPOĞLU SK., HAYALLER SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜRRIYET CD., HÜSNÜ AYDIN CD., ISIL, İsimsiz106, İSMAİL EFENDİ SK., KADİR KOÇ CD., KAHVECİOĞLU SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOGAZ CD., KARABOĞAZ CD., KARAÇALI MERKEZ, KARAKAŞ SK., KARAYEL SK., KARŞIYAKA, KAYACIK/31, KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZMAZ, KIZMAZ SK., KONAK 2, KONAK 4, KOVA, KÖRÜK, KÖSE, KUZULUK, KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MANAV, MANAV SK., MEŞE BAYIRI SK., MEVCUTLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., NALBANTLAR, NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NEHIR, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/39, ÖZÇELİK SK., ÖZER SK., PARK SK., SAFAK, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ SK., SAVAŞ SK., SEKER, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOYSAL SK., ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEKER, ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ, ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.FAHRETTİN AZAK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., TEZER SK., Uavtede Yok, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAMAK, YENI MAHALLE, YENİ MAHALLE 5 SK., YONCA CD., ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3143., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FIRTINA, GOOD YEAR, KUDÜS, SALKIM 2 SK., SERVIS, SÜLEYMAN BİNEK CD., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4601. SK., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 4606., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ERİŞ SK., FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2131., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2213, 2219., 2225., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4600. SK., 924., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ASIK SK., AŞIK SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENYAKA SK., EVREN, EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜVEN SK., HALDIZOGLU SK., HALDIZOĞLU SK., HASAN TAHSİN SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISTIKLAL CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM, STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 15, 3 NOLU, 33 NOLU, 35 NOLU, 36 NOLU, 36 NOLU SK., 37 NOLU SK., 42 NOLU, ÇİÇEK SK., GAZİ CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KOCA SINAN, KOCA SINAN CD., KOCA SİNAN CD., LEYLAK SK., MENDERES CD., ŞEHİT GAFFAR OKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU SK., 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, ADİL SK., BAYRAK SK., IHLAMUR, MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, KOZLUK mahallelerinde 75 NOLU, PEŞKENLER MEVKİ, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 15 NOLU CD., SEYHKÖY, ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 22.Sk, 381 NOLU SK., 382 NOLU SK., 8001, 8001 SK., 8002 SK., 8003, 8003 SK., 8004 SK., 8005 SK., 8006 SK., 8007 SK., 8009 SK., 8011 SK., 8012 SK., 8013 SK., 8014, 8014 SK., 8017 SK., 8019 SK., ATATÜRK BULVAR, BEGONYA SK., BİLGİ SK., ERTUGRUL GAZI CD., ERTUĞRUL GAZİ CD., HAT, HAT SK., NİLÜFER SK., ORHAN GAZİ, ORHAN GAZİ CD., SADIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1505., 1505. SK., 1506., 1506. SK., 1507., 1507. SK., 1509. SK., 1528., 1528. SK., 1529., ADLIYE- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE mahallelerinde 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ, DAĞDİBİ SK., İLİM, İLİM SK., TÜRKMEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1525. SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDİYE MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE mahallelerinde 1520. SK., ESKİŞEHİR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, ARIFBEY, ARİFBEY, BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024, 1024 SK., 1027, 130 SK., 21008, 286, SK., 3. SK., 387 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., ADİL, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AK, AKIN SK., AKSU, ALEMDAR SK., ALİM SK., ALTAY SK., ARAS, ARAS SK., ARZU, ASLI, ASLI SK., ASYA SK., ATA SK., ATATÜRK, AYBALA SK., AYDINLAR SK., AYVAZ SK., AZIZE, BALKAN SK., BALKAYA, BALKAYA SK., BATUM, BILGIN, BINNAZ, BİLECİK, BİLECİK CD., BİLGİN SK., BİSMİL SK., BOĞAZ SK., BÖLGE SK., BULAN SK., BULUT SK., BURÇAK, CAMI, CANAN SK., CEVHER SK., CİHANGİR, CUMHURİYET CD., ÇAĞLAYAN CD., ÇARKÇI, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇAYBAŞI CD., ÇETİN CD., ÇIMEN, ÇIMEN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAMLA, DEMET SK., DEMIRYOLU, DEMİRYOLU CD., DENİZ, DENİZ SK., DERVIS, DERVİŞ, DERVİŞ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DICLE SK., DISLI, DİCLE SK., DİYAR SK., DOGA SK., DOĞA SK., DOLUNAY SK., DUMAN SK., DURMAZ, EKEN, EKİM, EKREM SK., ELVAN, EMIN, ERMIS, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞREF, EŞREF SK., FAHRI, FUAT SK., GAZI, GEÇIT, GEÇİT SK., GEDIZ, GEDIZ SK., GEDİZ SK., GIDER, GÖKDELEN SK., GÖKSU SK., GÖZDE, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GUSER SK., GÜLBAHAR, GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLEN SK., GÜLERYÜZ, GÜNGÖREN, GÜNGÖREN SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN CD., HANIMELI, HARMANLIK 1 SK., HASAT, HAYAT, HIDAYET, HİDAYET SK., HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, HUZUR SK., IRMAK, IRMAK SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, KABİL SK., KADER/1, KADİR SK., KALE, KALE SK., KAMELYA SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KASIRGA SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KEHRIBAR, KEHRIBAR SK., KEHRİBAR SK., KIRLANGIÇ SK., KISMET, KISMET SK., KOSAVA SK., KÖKLÜ SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KRİSTAL SK., KUBİLAY, KUDÜS CD., KUTUP SK., LEYLEK SK., LODOS, MADEN, MADEN SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MELEN SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN, MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MERVE, MESALE, MESALE SK., MESTAN SK., METİN, METİN SK., MEVLANA CD., MILLET, MIMARSINAN, MIRAÇ, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., MİRAÇ CD., MUTLU SK., NADIDE, NADIR, NASİP SK., NESİL, NUMAN, NUMAN SK., OK SK., OLGUN, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, OLGUN SK., ORTA, ORTA CD., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, OSMANGAZİ CD., ÖNDER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZLEM SK., PARK İÇİ YOLU, PARKE, PARKE SK., PAŞA SK., PELIN, PELİN SK., PINAR, PINAR SK., PIRLANTA SK., PİRİ REİS SK., POYRAZ, POYRAZ SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAGLIK, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SANCAK, SANCAK SK., SARAY SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELİMİYE CD., SELVI SK., SERDAR SK., SERHAT, SERKAN SK., SEVEN SK., SEVIM, SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SULTAN SK., SUSAM, SUSAM SK., ŞAFAK SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TAMER, TANK, TANK SK., TASLIÇAY, TATAR, TEKIN SK., TEKİN SK., TEPE SK., TOPRAK, TUĞBA, TUNA, TUNA CD., TÜRKAN, TÜRKER SK., ULUBEY, ULUS, ULUS CD., UMUT SK., USLU SK., UYGUN SK., UZAY SK., UZUN SK., UZUNAHMET, VOLKAN SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YAN YOL, YAN YOL SK., YASAM SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLA SK., YENER, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK., YUKARI/1, YUVAM SK., YÜCE SK., YÜCEL, YÜCEL SK., ZAFER CD., ZERRIN, ZOR SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1409. SOK, 1504. SK., 1508. SK., 1509., 1510., 1511. SK., 1523., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1529. SK., 1530. SK., 201 SK., 206, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDIYE MERKEZ/1, ÇİÇEKÇİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2030, 2157 SK., 2158 SK., 2159 SK., 2160 SK., 2162 SK., 2187, 2187 SK., 2188 SK., 2189, 2230 SK., 2231, 2279, 3504 SK., SULTAN ABDULHAMIT HAN, SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DEDELER, GÖKSU, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 14300, 14305, 14313, 16600, ARKA ÜST, ARKA/3, BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_4, CAMİ, ÇAMLIK, ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM YAYLASI, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DÜZ, HACI HASAN, KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAZLIK, KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., ORTA YAYLA, SEREFLI, ŞEREFLİ, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST YURTLUK, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BUĞDAYLI, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HARMANLI, KEPEKLİ, KIZILBAYIR, MESEPINARI, MEŞEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15001, 15006, 15007, 15008, 15009, 15012, 15013, 15015, 22001 SK., 22002, 22002. SK., 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22009., 22013 SK., 4001, 9002, 9004, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI CD., AKSOY, AKYAZI, AKYAZI CD., BUĞDAYLI SK., CENNET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, DALGIÇ SK., FABRİKALAR, HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN ÇAVUŞ SK., KARABEYLER SK., KARAPÜRÇEK CD., KARDELEN, KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KÖYÜNKENDİSİ SK., MEZARLIK SK., RAUF ORBAY, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI, BUĞDAYLI mahallelerinde BUGDAYLI, BUĞDAYLI, MESEPINARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, CUMHURIYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, HARMANLI, KEPEKLI, KIZILBAYIR, MESEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15010, 15011, 15016, 15018, 22001, 22002 SK., 22003, 22007 SK., 22008, 22008 SK., 22009, 22009 SK., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 9003, 9006, 9008, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, BOYALAR SK., CENNET SK., ÇINAR, ÇINAR SK., DEFNE, DÜGLEN, FABRIKALAR, GÖÇMEN, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, KARABEYLER, KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MUDURNU, ÖZTÜRK, RAUF ORBAY CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN MERKEZ CAMİ İÇİ YOLU, TEKETABAN SK., TEPE_1, YESIL/1, YESIL/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, HARMANTEPE mahallelerinde 15.01.2021, 15/1, 342 SK., 343 SK., 344 SK., 345, 346-, 346 SK., 346/1, 348 SK., 350, 350 SK., 352 SK., 401 SK., 402 SK., 414, 414 SK., 415, 415 SK., 419 SK., 420, BANDIRMA CD., DOGU KARADENIZ, SONBAHAR, SONBAHAR CD., YUKARI/15999 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SETÇE mahallelerinde 4404., CELALLER, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, HIRKA, IHSANIYE, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1502., 1504., 1508., 3352., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, HIRKA, KAYAALTI, KURUÇAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2863., 2867., 2883., 2887., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ESME-, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY mahallelerinde 338 SK., 531. SK., 532., 538., 545., 551., 553. SK., 557., 563., 564., 569., 569. SK., 585., 586. SK., 587., 588., 590., 590. SK., 592. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 603., 604 SK., 606., 608. SK., 622, 622 SK., 623, 707-, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, BEYOGLU_1, BEYOĞLU SK., CUMAYERİ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, KENAN TURAL CD., MERKEZ/68, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHILYOLU/1, SAHİLYOLU, TATLICAK SK., YALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, DERVIS/2, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_4, MERKEZ_94, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde FABRIKA, FABRİKA, KANSU SK., KUZULUK KÖY İÇİ, YAZAKISA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALKÖPRÜ, OSMANBEY, SUKENARI, TUZAK, TÜRKORMANKÖY, YAGBASAN, YAĞBASAN, YENIDOGAN, YENIORMAN, YENİDOĞAN, YENİORMAN mahallelerinde 15003, 15003 SK., 15004, 15004 SK., 15005, 15005 SK., 15006 SK., 15007 SK., 15009 SK., 31001, 31008, 31013, 7015 SK., ADA, ADA CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ÇATALKÖPRÜ, ÇATALKÖPRÜ SK., ÇATALKÖPRÜ YOLU, DİLSİZ DERESİ KÖPRÜSÜ, E-5 KARAYOLU, MERKEZ-, MERKEZ SUKENARI/10, MERKEZ_286, MERKEZ_320, OSMANBEY, SUKENARI, SUKENARI MERKEZ, SUKENARI MERKEZ SK., SUKENARI MERKEZ/1, SUKENARI MERKEZ/7, SUKENARI SK., TÜRKORMANKÖY, TÜRKORMANKÖY SK., YAGBASAN, YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİORMAN YOLU, YENİORMANKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, KARAÇALILIK, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde 10001 SK., 10002, 10002 SK., 10008, 10008 SK., 10019 SK., 10022 SK., 10023, 10024 SK., 6058 SK., 6064, 6064 SK., 6074, 6074. SK., 6091 SK., 6095, 6095 SK., 6103, 7053, 7110, 7134 SK., 7136, 7140 SK., 7145, 7147, 7149 SK., 7151, 7151 SK., 7152, 7155, 7156, 7157 SK., 7158, 7159 SK., 7160, 7161 SK., 7162, 7163 SK., 7164, 7164. SK., 7165, 7167, 7167. SK., 7168 SK., 7169, 7169 SK., 7171-, 7173, 7173 SK., 7177. SK., 7181, 7182 SK., 7187, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BATAKKÖY CD., KARAÇALILIK, SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde 384 NOLU SK., ACAR, AYRI SK., BAYGIN SK., BAYRAK, BIÇIMLI SK., BİÇİMLİ SK., BULUT, DALYAN SK., EFELI SK., EFELİ SK., FATIH, FATIH CD., FATİH CD., GÖREN, GÖREN SK., GÜRAY SK., HIZIR, HIZIR SK., KEKİK SK., KIRIK SK., KIZÇESME, KIZÇESME SK., KIZÇEŞME SK., TRAFO SK., TÜKENMEZ SK., YAKA, YAKA SK., YASMAK SK., YAŞMAK SK., YUNUS SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 527 NOLU SK., 530 NOLU SK., 532 NOLU, 545 NOLU SK., 554 NOLU, AYIRAN SK., MÜRSEL, MÜRSEL SK., ÖNDEREVLERI SK., ÖNER, ÖNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 512 NOLU SK., 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 529 NOLU SK., 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 537 NOLU SK., 541 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., BATUR SK., EFE, MALTEPE, MALTEPE CD., OĞUZ. SK., ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERİ SK., SERHAT SK., TANER SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.