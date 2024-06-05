05 Haziran MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:08

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:08

MANİSA ilinde 05 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-05 2024-06-05 07:00:50.512-2024-06-05 13:00:00.675 saatleri arasında Gökçeler; GÖKÇELER, gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:22.6-2024-06-05 15:00:29.784 saatleri arasında Barbaros; İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:22.6-2024-06-05 15:00:29.784 saatleri arasında Spil; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:22.6-2024-06-05 15:00:29.784 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Örencik; örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Pelitalan; , KARAVELİLER PELİTALAN, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Müslih; İsimsiz1, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, , karakılınçlı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Sümbültepe; sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.37-2024-06-05 15:00:08.473 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-05 2024-06-05 09:00:20.524-2024-06-05 15:00:27.257 saatleri arasında Karakurt; Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt Sk., Karakurt Sk., İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz16, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:34.152-2024-06-05 15:00:08.803 saatleri arasında Karakurt; ALEMDAR SK., Karakurt Yolu, Karakurt Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt İç Köy Yolu, ATATÜRK_1 Cad., ATATÜRK_1 Cad., ALEMDAR SK., İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz11, KOCAŞIH SK., KOCAŞIH SK., , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-05 2024-06-05 09:00:22.6-2024-06-05 15:00:29.784 saatleri arasında Yeniharmandalı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:22.6-2024-06-05 15:00:29.784 saatleri arasında Veziroğlu; İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz25, 1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:22.6-2024-06-05 15:00:29.784 saatleri arasında Kuşlubahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:22.6-2024-06-05 15:00:29.784 saatleri arasında Güzelköy; güzelköy, güzelkçy, Manisa Akhisar Yolu, Güzelköy Köyü İç Yolu, Güzelköy Köyü Yolu, GÜZELKÖY, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, güzelköy, İsimsiz69, güzelköy, güzelköy, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, güzelköy iç yolu, İsimsiz56, İsimsiz55, güzelköy sk, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, güzelköy, İsimsiz38, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 10:00:55.097-2024-06-05 16:00:03.728 saatleri arasında Kalemli; kalemli, İsimsiz1, , KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 10:00:55.097-2024-06-05 16:00:03.728 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 10:00:55.097-2024-06-05 16:00:03.728 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 10:00:55.097-2024-06-05 16:00:03.728 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 10:00:55.097-2024-06-05 16:00:03.728 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 10:00:55.097-2024-06-05 16:00:03.728 saatleri arasında Karayenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Kemerdamları; İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz70, İsimsiz73, , İsimsiz65, İsimsiz66 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Pazarköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, pazarköy sokak, PAZARKÖY İÇ YOL, Pazarköy, Pazarköy Köyü İç Yolu, Pazarköy Köyğ İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Poyrazdamları; , İsimsiz9, İsimsiz64, İsimsiz73 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Süleymaniye; , İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz32, ÇAVLU, Pazarköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Tekelioğlu; , İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Tekelioğlu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Çavlu; , İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz29, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz41, İsimsiz33, İsimsiz48, ÇAVLU, İsimsiz87 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Çayköy; çayköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Yılmaz; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Çökelek; , Karapınar Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz6, ÇÖKELEK, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz28, İsimsiz14, Akhisar Salihli Yolu, Emirhacılı Köyü İç Yolu, Çökelek Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Karapınar; İsimsiz3, KARAPINAR KÖY İÇ YOLU, KARAPINAR KÖYU İÇ YOLU , Akhisar Salihli Yolu, Karapınar Köyü İç Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Beşeylül; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Gaziler; , Akhisar Salihli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Eldelek; İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, köy yolu, ELDELEK İÇ YOLU, eldelek koy iç yolu , eldelek iç yolu , Eldelek Köyü İç Yolu, ARAZİ, İsimsiz78, , İsimsiz5, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-05 2024-06-05 09:00:58.757-2024-06-05 15:00:11.622 saatleri arasında Emirhacılı; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, emirhacılı köyü iç yolu, emirhacılı köyü iç yolu, EMİRHACILI IC YOLU , EMİRHACILI IC YOLU, EMİRHACILI İÇ YOLU , Emirhacılı Köyü İç Yolu, Pazarköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.