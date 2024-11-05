05 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 05 Kasım Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 05 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KAYIN, KAYIN SK., KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PORTAKAL SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SARISALKIM, SEDEF, SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİDÜZÜ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK mahallelerinde CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde ESTERGON CD., KARAYAZI SK., NAMIK KEMAL CD., RAHLE SK., ULUBEY SK., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 100.YIL CD., ADALETLİ SK., KİRAZLI SK., OSMANLI SK., YAZAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATMACA SK, BAGDAT, BAĞDAT SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., HARA, HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KARAKULLUKÇU SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TESKERE SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADİYE mahallelerinde CEVIZLIK., CEVİZLİK. SK., GEDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZLÜK MEVKII, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., HAŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SELAMETLI, SELAMETLİ, SÜLLÜ, TEKSEN, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde 5018, ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLI MEVKII, AHADLI MEVKII KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANLI MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MEVKII, BELEN MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, ISHAKLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KÜÇÜK HASANLAR MEVKII, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ARIFAGA, BABALI, BALLAR, CEBECI, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, MAMURIYE, PINARDÜZÜ mahallelerinde 2007, 3257, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN, AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, ATATÜRK CD, AVNİ AKRAN CD, AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI GÖKÇE, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE SK., BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CEMAL ÇAMUR, CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER, CUMHURİYET CD, ÇAM SK., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIGDEM, ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DERYA SK, DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOĞAN SK, DOĞAN SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., ELİF SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., EMEL SK, EMEL SK., EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜMÜŞ. SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, IPSIR, KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANARYA SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜMÜS, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARANFİL SK, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARSI, KARSI SK., KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KIRCAALI, KIZILCIK SK., KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALE SK., LALELİ SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MANDIRA, MANDIRA SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERVE SK, MERVE SK., MEŞE SK, MEŞE SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NERGIZ, NERGİZ SK., OBRUK. SK., ONUR SK., ORKİDE SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PAPATYA SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SEVGI, SEYMEN SK., SISMAN, SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİŞMAN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., Uavtede Yok, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTIN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HÜDAVERDILER, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADIVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde ATATÜRK CD., BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, ŞEREFSUNGUR, ÜĞÜMCE mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, AKÇAKESE, ALİHOCALAR, KISALAR, KOCAKAYMAS, NEBIHOCA, NEBİHOCA, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH, TERZILER, TERZİLER, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERKESLI MEVKII, ÇERKESLI MEVKII KÜME EVLER, ÇERKEŞLİ MEVKİİ KÜME EVLER, DAGOGLU MEVKII, DAGOGLU MEVKII KÜME EVLER, DAĞOĞLU MEVKİİ, DAĞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, GÖKÇELER MEVKII, HASANFAKILAR MEVKII, HASANFAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGCILER MEVKII, IZMIT KANDIRA YOLU, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KALEMCIOGLU MEVKII, KALEMCIOGLU MEVKII KÜME EVLER, KALEMCİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOYYOLU SK, KUZULUK SK., NEBIHOCA MERKEZ MEVKII, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ, NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER BÖCEKLER MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 05 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALINTERİ SK., ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AHUDUDU SK., KARTOPU SK., LÜFER, LÜFER SK., PELTEK SK., REZENE, REZENE SK., SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3056., 3056. SK., 3057., 3057. SK., 3065. SK., 3067., 3067. SK., 3076., 3076. SK., 3077. SK., 3083., 3083. SK., 3084. SK., 3085. SK., 3086. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), ISMAIL DOKUZOGLU, İSMAİL DOKUZOĞLU CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3053., 3059., 3059. SK., 3064. SK., 3069. SK., 3071. SK., 3072., 3072. SK., 3073. SK., 3074., 3074. SK., 3075. SK., 3131., 3131. SK., ADNAN KAHVECİ CD, AKİF ÖĞRETMEN SK., BAŞAK CD., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DURUSU SK., EKIN, EKİN SK., GÖKTÜRK, GÖKTÜRK CD., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD., İMAJ SK., KESKİN SK., KILÇIK SK., MIMAR SINAN, SARAYBOSNA, SARAYBOSNA CD., SARI CD., SULTANBABA, SULTANBABA CD., TEKES, TEKEŞ SK., YESIL, YEŞİL SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 05 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde AKIN SK., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ATLAS, BAHTIYAR, BAŞARAN SK., EZGİ SK., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, İSMET PAŞA CD., MELEN, TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, TAHTALI mahallelerinde ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ATASOY SK., AYGÜN SK., BAHAR CD., ÇENEDERE CD., ÇINAR SK., DENIZCILER, GAFFAR OKAN, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜŞHANE SK., HARMANTARLA SK., İSTİKLAL CD., KUŞAKKAYA SK., PAZAR, YALÇINKAYA SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ÇALIŞ SK., DENİZCİLER CD., DİLMEN SK., ESER SK., GÜMRÜKÇÜLER, HELAL, TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, YENI, YENİ mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ÇIFTE SELVILER, ÇİFTE SELVİLER SK., MUSAB SK., ÖGRETMEN ZATIYE ÇELEMEN, ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SK., ÖRENBABA, ÖRENBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde KAHVECILER, KAHVECİLER SK., YAĞHANECİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AKARCA SK., ATILLA, ATİLLA SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BERFU SK., BİLEN SK., DORUK SK., KARAASLAN, KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, MESUT SK., NERMİN SK., NIMET, NİMET SK., NURCAN, PERTEV SK., SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SERPİL SK., ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞENNUR SK., YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR, AKTAÇ SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., AZİM SK., BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE SK., BİLAL SK., BİNNAZ SK., BİRSEN SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN, DALYAN SK., DORUK, ELZEM SK., ENGİNSU SK., ERDAL, ERDAL SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI SK., KARAASLAN CD., KIVANÇ SK., KUDRETLİ SK., LODOS, MARAL, MARAL SK., MEMNUN SK., MUALLIM, MUALLİM SK., MUHLİSE SK., NARİN SK., NAZAR, NAZAR SK., NECLA SK., NİDA SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN SK., NUROL, ÖMÜR SK., ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SİNAN SK., SUSAM, ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMİŞALAN SK., YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI mahallelerinde IŞIL SK., NURGÖK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ASIROGLU, ASMA SK., BİNNUR SK., BUKET, BUKET SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., ÇALIŞKAN SK., DEMET, DILAN, ERBAB, ERBAB SK., ERDİNÇ SK., ESMA, ESMA SK., ESNAF SK., FARABİ SK., GAMZE, GAMZE SK., GİRNE SK., GÜLBAHAR SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., HALİM SK., HAZAR SK., HOCA AHMET YASEVI CD., ILKADIM SK., İLKADIM SK., KESMETAŞ SK., KINALI, KINALI SK., KOZAN, KOZAN SK., KUTLU SK., LIMON, LİMON SK., LOKMAN HEKİM CD., LÜGAT SK., MAKUL SK., MEHTER, MEHTER SK., MELİH SK., METEHAN, METEHAN SK., MİRAY SK., MORAL SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUMCULAR, MUMCULAR SK., NAZLI SK., NECMİ SK., NÜKHET SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., OKUR, OKUR SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., SEDEF SK., SERVET, SERVET SK., SEVCAN SK., ŞAHADET SK., TEFSİR SK., TİRYAKİ SK., TUGÇE, TUĞÇE SK., UFUK SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BARBAROS CD., DEREN, DEREN SK., DERYA, DERYA SK., FURKAN, FURKAN SK., GÖLDERE SK., HİCRİ SK., HİTABE SK., HÜKÜM, İLKEM SK., KIYAS, KIYAS SK., MAHSUL, MAHSUL SK., MAKSAT, MAKSAT SK., MARİF SK., MUNTAZAM SK., SEHER, SEHER SK., SUNA, SUNA SK., ŞAKİR SK., ŞENSOY SK., TUNCA SK., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACEM SK., ADALI HALİL SK., ADALI SK., ADEM, ADEM SK., AĞAÇLIK SK., AİLE SK., AK SK., AKAN, AKÇA, AKÇA SK., AKÇAY SK., ARAS SK., ARIF, ARİF SK., ASRIN SK., AŞIROĞLU CD., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYHAN SK., BAĞDAT CD., BALKIZ, BATI, BATI SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BAYRAM SK., BEGÜM, BEKİR SK., BEREN, BEYAZIT, BEYAZIT SK., BONCUK SK., BOSTAN SK., BOSTANCI SK., BULGURLU SK., CAHİDE SK., CANAN, CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSEL SK., CAVİT SK., CEVDET SK., CİVAN SK., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇARDAK SK., ÇELENK, ÇELENK SK., ÇEVRE SK., ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DEMİRAY SK., DERİN SK., DESTAN SK., DICLE, DİLARA SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, DURMUŞ SK., EDA SK., EFEK SK., EGEMEN SK., ELÇIN, ELÇİN SK., ENFES SK., ENIS, ENİS SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., EROL, EROL SK., ERSIN, ERSİN SK., ERTAÇ SK., ERTUGRULGAZI, ESKİBAĞ SK., EZBER SK., FECRİ SK., FELEK SK., FERASET SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAVS SK., GAZEL SK., GEYİKLİ SK., GEZGİN SK., GÖZDE SK., GÜLBEN SK., GÜLLÜ SK., GÜNAY, GÜNERİ SK., GÜRAL SK., GÜVEN SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAKIKAT, HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., HANIMELİ SK., HARUN SK., HASAN TAHSİN CD., HELAL SK., HITABE, HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜKÜM SK., HÜR, HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., HÜRMÜZ SK., ILKE, ISTIKLAL, IŞIK SK., İLKE SK., İLKNUR SK., İŞLEK SK., KARACA SK., KARACAOĞLAN SK., KARANFIL, KETENCİLER SK., KILIM, KIRAAT SK., KONAK, KONAK SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., LARNAKA SK., LIMON SK., MAKBUL, MAKBUL SK., MARIFET, MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERAL, MERTCAN SK., MEVLEVİ SK., MEVLÜT SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., MUCIZE, MUCİZE SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., NACİ KUNT CD., NADİR SK., NAZIR SK., NURSEL SK., OKAN SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ORMAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., ÖNEM, ÖNEM SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., REZZAN SK., SAADET, SAADET SK., SAKIN, SAKİN SK., SALİH SK., SARAL, SARDUNYA, SARDUNYA SK., SEKER, SERGEN SK., SEYMA, SÖNMEZ SK., SÜKÜR, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SK., ŞEYMA SK., ŞİMAL SK., TALİP SK., TAMER SK., TASLIMAN, TEOMAN SK., TERMAL SK., TOLGA, TOLGA SK., TOROS SK., TUNAY SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., TUZLA, TUZLA CD., UGURLU, ULUÇ SK., ÜLKEM SK., ÜNVER, ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADİ SK., VALIDE BAGI, VALİDE BAĞI SK., YAHYA, YAHYA SK., YAMAN, YAREN SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YAZGÜLÜ, YAZGÜLÜ SK., YELPAZE SK., YENİDEVİR SK., ZENGİN SK., ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 05 Kasım Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde 1544. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN SK., AKBAŞ SK., AKÇAKOCA SK., ALİM SK., ALPEREN, ALPEREN SK., ANIL, ARDIÇ SK., ASUMAN SK., ATASAY SK., ATATÜRK, ATMACA SK., AVŞAR SK., AYYILDIZ SK., BARAN SK., BASAK, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BEGÜM SK., BERİL SK., BEYLIK, BEYZA SK., BIRLIK, BİNGAZİ SK., BİRLİK SK., BİZİM SK., BOSNA, BOSNA SK., BURAK SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEVIZ, CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAKI SK., ÇAY, ÇAYBAŞI SK., ÇEVİK SK., ÇORUH SK., DAĞISTANLI SK., DAMAR SK., DARI SK., DERİNCE SK., DINAMIT, DİVAN SK., DUYGULU, ECMEL SK., ENDÜLÜS SK., ERKAN, ERKAN SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., FATİH CD., FERİDE SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN CD., GÖRGÜLÜ SK., GÜLER, GÜLNUR, GÜLŞEN SK., GÜNAY SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜRAY SK., HACI SK., HAKTAN SK., HALISHANE, HASGÜL, HASGÜL SK., HAYAT SK., HAZAN SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, İNÖNÜ CD., KAÇKAR SK., KADER, KADI SK., KALYON SK., KİLİM SK., LEVENT, MERAL SK., MESALE, METIN, MIZRAK SK., MİNARE SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHARREM, MUHARREM SK., NACAR SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NIL, NİL SK., NURDOĞAN SK., OCAK SK., ÖREN SK., ÖVÜNÇ, ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLIVAN, PINARBASI, POLAT SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SIFA SK., SIMSEK, SITKI SK., SOKULLU CD., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TURAN, TURNALI SK., TÜR SK., TÜRBAN SK., ÜLKÜ, ÜSTÜN SK., YAZAR, YENİGÜN SK., YERLİ SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 05 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ÇETİN SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., GAZİ OSMAN PAŞA CD., INCE, İNCE SK., KADİFE SK., KALE, ŞEHZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 05 Kasım Salı 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1014/10. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1016/5. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1032. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1047. SK., 1049. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053., 1053. SK., 1053/1., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 1056/1. SK., 1056/2. SK., 1057., 1057. SK., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069. SK., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1075. SK., 1076., 1076. SK., 1077. SK., 1077/1. SK., 1080., KAVAK CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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