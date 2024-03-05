05 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:25

KOCAELİ ilinde 05 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, AKINCI, AVDAN mahallelerinde AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., AŞIK SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BALKAYA SK., BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BİRLİK SK., BORA, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEMİRCİ SK., DURU SK., DUT SK., ELDİVAN SK., ELİT SK., EMRAH, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖZPINAR SK., GÜLLÜ SK., GÜNAYDIN SK., GÜRCAN SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HANIMAĞA CD., HARMAN SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, ISTIKBAL SK., İZMİT CD., KAHRAMANLAR CD., KANARYA, KARTEPE KENT SK, KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KORLU SK., KOVAN, KULELİ SK., KURTBEY, LEYLEK SK., MEHMET AKIF, MELİHA, MELTEM SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NEŞELİK SK., NİDA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZVEREN SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SİMGE SK., SÜMBÜLE, TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TURNA, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAGCILAR, YAVUZ SULTAN SELIM, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKİF SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., ATALAR SK., BALLICA, BESIK, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BUCAKLI SK., BURÇ, ÇALIKUSU, ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇUHANE. CD., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELMALIK SK., EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, GAZI, GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GURBET SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜRBÜZ SK., GÜVENER SK., HAMAMLI SK., HAREM SK., HAVAİ SK., HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAMAN SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KAVAKLI SK., KESER CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KULELI, KUMLUCA SK., KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MARTI SK., MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., NAME SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, OYA SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PİYADE SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SEHERYELI, SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TUNALI SK., TURNA SK., UYGAR, VEYSEL KARANİ CD., YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAZGAN SK., YESILKENT, YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAHINLER, ŞAHİNLER, ÜĞÜMCE mahallelerinde GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURGUT mahallelerinde HACI BAYRAM VELİ SK., TAŞTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde HOCA AHMET YESEVİ CD., KIRÇİÇEĞİ SK., NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, TEPEKÖY mahallelerinde ALTINTEPE SK., ARDIÇLI SK., ASMALAR SK., BARUTÇU SK., BEDİR SK., BEYAZ İNCİ SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇELEBI, ÇELEBİ SK., DOST SK., ECRİN SK., EDA SK., EGEMENLİK CD., EKIM, EKİM SK., ENSARİ SK., GÖZLEM, GÖZLEM SK., GURBET, GÜLNİHAL SK., İKİZDERE CD., KARAKUZU, KARAKUZU SK., KASIM, KASIM SK., MEKTEP SK., MURADIYE, MURADİYE CD., NİSA SK., ÖZ DICLE, ÖZ DİCLE SK., ÖZ HILAL, ÖZ HİLAL SK., ÖZBEK SK., POLEN, POLEN SK., SARI KANARYA SK., SENYUVA, TEMMUZ SK., TEPEKÖY CD., ÜMIT, ÜMİT SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAĞIZDERE CD., YESILBAHÇE, YEŞİLBAHÇE CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIZILCAPINAR mahallelerinde KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERİZLİ mahallelerinde FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, INEBEYLI, İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde 3204., 3213, ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE CD., ÇINARLI CD., DEĞİRMEN SK., ERDOĞAN SK., ERİK SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KARTAL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA, OBA SK., OVA SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Mart Salı 10:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Mart Salı 14:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, HACIÖMERAĞA mahallelerinde 202 CD., 202. CD., 204., 204. CD., 206. CD., 2146. SK., 2159. SK., BAĞLARBAŞI SK., BEYZADE, DUYGU, DUYGU SK., HUZUR SK., KARACA, KARACA SK., MALAZGİRT SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Mart Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, OLUKLU mahallelerinde 2947., 3101., KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, SULTAN BAYBARS, YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Mart Salı 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, KAYACIK mahallelerinde 235. CD., 4. SK., 5., AMİRAL CD., AYDIN DEMIR, FEVZİ ÇAKMAK CD., KAZIM AYVAZ SK., MİMAR SİNAN CD., MÜZAHIR SILLE, MÜZAHİR SİLLE SK., NASUH AKAR SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Mart Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde 21. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., BAMBU SK., BEKİR ÇOBAN SK., DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., İBNİ SİNA CD., İZCİ SK., KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MEVLÜT DEMİR SK., ŞEHİTLER CD., TEKKE SK., TOY SK., ÜNAL SK., YILDIRIM CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 05 Mart Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, NİMETİYE mahallelerinde AKYOL SK., ARNAVUT SK., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENLER SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLI mahallelerinde 112. SK., 113. SK., 133., 133. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ EVLER, KAVAKLI mahallelerinde 123. SK., 124., 124. SK., 126. SK., 129. SK., HIZIR REİS CD., NAMIK KEMAL, SAHIL, SAHİL CD., YAVUZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Mart Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, MERKEZ, PİYALEPAŞA, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde 146. SK., 147. SK., 16. SK., 174. SK., 175. SK., 183. SK., 184. SK., 185. SK., 187. SK., 19 MAYIS CD., 23. SK., 24., 24. SK., 43. SK., 46. SK., 47. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 50. SK., 51. SK., 52. SK., 586. SK., 63. SK., 64. SK., 65. SK., 86. SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, İNÖNÜ CD., KÖRFEZ CD., PREVEZE CD., ŞEHİT ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YAZLIK YENİ mahallelerinde 4144., 4144. SK., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4276., 4276. SK., 4277. SK., 4279., 4279. SK., ARİF NİHAT ASYA CD., ATATÜRK BULVAR, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., OLGUN CD., TURGUT REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde GÖNÜL SK., GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1045., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1140., 1141. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068., 2068. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2077. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2135. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2144. SK., 2145. SK., 338. SK., 344. SK., AKÇAKOCA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BURCU SK., ÇESMEALTI CD., ÇEŞMEALTI CD., ÇOBANYILDIZI SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., FİDAN SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., IHLAMUR, İŞKİNE SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KİRAZ SK., KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KUMYALI CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MÜREN SK., OKUL YOLU CD., ORKIDE, ORKİNOS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE CD., PİR SULTAN CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SELANİK CD., SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., YUNUS SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM mahallelerinde DAYI, DAYI SK., GELİBOLU SK., HACI MAKSUT CD., ILTER, İLTER SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., SEÇIM, SEÇİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, ASİL SK., AYAZ, EMEL SK., ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD., PELIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 2122., 2123. SK., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2126. SK., 2134. SK., 2135/1. SK., 2136/1. SK., 2136/2. SK., 2137/1. SK., 2138., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, HACI OSMAN, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NİSAN SK., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE SK., ADNAN MENDERES CD., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ANITTEPE SK., ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAHÇE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANDIRMA SK., BATTAL SK., BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEYAZ SK., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOĞLU SK., DOGAN ÖZ, DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DUATEPE SK., DÜZGÜN SK., EGEMEN SK., EMİROĞLU SK., ERZURUM SK., ESER SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÖKSU SK., GÜLDESTE SK., GÜLER, GÜLER SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN TAHSİN SK., HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRİ KULUMBUR CD., HIZIRREİS CD., ISMET ATLI, IŞILAY SK, İNAN SK., İSMET ATLI SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KARDEŞLER SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., METİN SK., MİNE ATALAY SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUSTAFA OKTAY SK., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NAZMİ OĞUZ SK., NECATİ ÖKSE CD., NURİ EFENDİ SK., NURİ MADAZLI SK., OSMAN ENGIN, OZANLAR, OZANLAR SK., ÖZEN SK., PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAMSUN SK., SELİMAĞA SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA CD., SİVAS SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞENEL SK., ŞERİF ÇANGA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., TURAN DURSUN CD., UĞURLU SK., ÜNÜSAN SK., VATAN SK., YAKUT SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIŞLADÜZÜ, ŞİRİNYALI mahallelerinde SAHİL YOLU CD., YAMANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Mart Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.