05 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:40

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:40

KOCAELİ ilinde 05 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035, 1035 SK., 1045., 1116. SK., 1117. SK., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129. SK., 1131., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1139. SK., 1140., 1141. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÇİFTLİK, DONANMA, DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, ÖRCÜN, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SARAYLI, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, TOPÇULAR, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 159., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 169. SK., 17 AĞUSTOS BULVAR, 170. SK., 170-A SK., 171., 171. SK., 172. SK., 178., 178. SK., 179., 179. SK., 180. SK., 181. SK., 182., 186., 186. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 191. SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 199., 199. SK., 201., 201. SK., 202., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 241. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 291. SK., 293. SK., 295. SK., 297. SK., 299. SK., 300. SK., 301., 301. SK., 302. SK., 303., 303. SK., 306. SK., 307., 307. SK., 308. SK., 311., 311. SK., 312., 312. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 313. SK., 3131. SK., 3135 SK., 314. SK., 3147., 3147. SK., 315., 315. SK., 3152. SK., 316., 316. SK., 317., 318. SK., 318/1. SK., 319., 319. SK., 320. SK., 3205., 3206., 321. SK., 3210., 3211., 3215., 322. SK., 3221., 3224., 3229., 323., 323. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326., 326. SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 3301, 3302., 3308., 3309., 331., 331. SK., 3312., 332., 332. SK., 3323., 3324., 3326., 3328., 333., 333. SK., 3331., 334. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 338., 338. SK., 340. SK., 341. SK., 351. SK., 352. SK., 354. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 358., 359. SK., 360., 362. SK., 363. SK., 365. SK., 366., 366. SK., 367. SK., 368. SK., 369., 369. SK., 370. SK., 371. SK., 372. SK., 373. SK., 374., 374. SK., 375. SK., 376. SK., 377., 377. SK., 378. SK., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 382. SK., 383. SK., 384., 384. SK., 385. SK., 386. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389. SK., 390., 390. SK., 392. SK., 393. SK., 395., 395. SK., 396. SK., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 400. SK., 401., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405. SK., 406., 406. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 409. SK., 410. SK., 411., 411. SK., 412. SK., 413. SK., 415. SK., 416., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 420. SK., 421. SK., 423. SK., 424. SK., 425. SK., 426. SK., 4264. SK., 4266. SK., 427., 428. SK., 4284. SK, 4284. SK., 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 437. SK., 438. SK., 439. SK., 440., 440. SK., 441. SK., 442. SK., 443. SK., 444. SK., 446. SK., 447. SK., 448., 449., 449. SK., 450., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 456. SK., 457., 457. SK., 465. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 471. SK., 472. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2., 478/2. SK., 480., 480. SK., 481. SK., 482., 482. SK., 483. SK., 484. SK., 485., 485. SK., 486. SK., 487. SK., 488. SK., 489., 489. SK., 496. SK., 497. SK., 498. SK., 499. SK., 500., 502/1. SK., 502/2. SK., 503., 504., 504. SK., 504/1. SK., 504/2. SK., 505. SK., 506., 506. SK., 508. SK, 511. SK., 511/1., 511/2. SK., 512., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/2. SK., 512/3. SK., 512/4. SK., 513. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 531/1. SK., 531/2. SK., 532. SK., 532/2., 532/2. SK., 533. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536. SK., 537. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 544/1., 544/1. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 558., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 572. SK., 573., 573. SK., 574. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 580. SK., 581., 582., 582. SK., 583. SK., 584., 584. SK., 586. SK., 587., 587. SK., 588., 588. SK., 589. SK., 592. SK., 594., 594. SK., 596., 598. SK., 601. SK., 603. SK., 603/1., 603/1. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2., 605/2. SK., 605/3. SK., 607., 607. SK., 608., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 614., 614. SK., 615. SK., 616., 616. SK., 617., 617. SK., 620. SK., 623., 624. SK., 626. SK., 627. SK., 628. SK., 629. SK., 630., 630. SK., 631. SK., 632. SK., 633. SK., 634. SK., 638. SK., 639. SK., 642. SK., 643., 643. SK., 644. SK., 645. SK., 646. SK., 646/1. SK., 646/2. SK., 646/3., 646/3. SK., 647. SK., 647/1. SK., 648/1. SK., 656. SK., 656/1. SK., 663. SK., 850., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., ALI FUAT PASA, ALI FUAT PASA CD., ALI IHSAN PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATAKAN SK., ATATÜRK BULVAR, B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., BAYRAK SK., CELAL BAYAR, CELAL BAYAR CD., ÇALDIRAN, ÇALDIRAN CD., DICLE, DICLE CD., DİCLE CD., DOGA, DOĞA SK., DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., FIKRI ÖZBAY, FİKRİ ÖZBAY CD., FURKAN, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GÜNEL SK., GÜREL, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HASTANE CD., HİCRAN SK., ILHAN TUBA, IPEK YOLU, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İPEK YOLU BULVAR, KARA FATMA, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KARAFATMA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., KIZILIRMAK CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LOZAN, LOZAN CD., MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., MERIÇ, MERİÇ CD., MEVLANA, MEVLANA CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., PIYALEPASA, PİYALEPAŞA CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SEHITLER, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., ŞEHİTLER CD., TEKEŞ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TÜRBE YOLU SK., YAĞMUR SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YEŞİLIRMAK CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, YAZLIK MERKEZ mahallelerinde AHU, AKIN, AKŞEMSETTİN CD., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM SK., ASMA, ASMA SK., ATLAS, AVSAR, AYAZ, BAHAR, BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BAŞARAN SK., BEDIR, BELEN, BELEN SK., BERAT SK., BERRİN SK., BEYZA SK., BILGE, BİLGE SK., BİZİM SK., CAMI, CAMİ SK., CAN, CANSU, CANSU SK., CENNET SK., ÇAGLAYAN, ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇILEK, ÇORUH CD., DIDEM, DİDEM SK., DURU, DURU SK., EFE SK., ELA, ELA SK., ELIF, ELİF SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜVEN SK., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., ISMET PASA, İNCİ SK., İSMET PAŞA CD., KALYON, KALYON SK., KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN CD., KAVAK SK., KERİM SK., KEVSER, KEVSER CD., KONAK SK., KOSOVA, KOSOVA CD., MASAL, MELEN SK., MELTEM, MİMAR SİNAN CD., ONUR SK., ORHANGAZİ CD., ORTANCA, ORTANCA SK., SAADET SK., SANLI, SARAY, SEDİR SK., SERDAR, SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., SULTAN SK., ŞAFAK SK., ŞANLI SK., ŞEN SK., TABYA SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATMACA SK., CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde CENGİZ SK., ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, KESKİN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MİHRİBAN, PAPATYA SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESELER mahallelerinde CENGIZ, ÇETİNKAYA SK., ESELER, PORTAKALLAR SK., SUATLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5105. SK., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY, YESILOVA mahallelerinde ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde AHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., AZRA ARAT SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇİFTÇİLER SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., FATIH, FATİH. CD., FUŞYA, KADER SK., KAYIN AGACI, LEYLAK SK., MUTLU GÜN, NESLİHAN SK., ÖRNEK SK., SEDİR, SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde 26. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, ŞEHİTEKREM mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, İZNİK CD., KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., NARÇİÇEĞİ CD., PİKNİK SK, PİKNİK SK., SADIK, SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ATİLLA SK, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PANAYIR mahallelerinde SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 8., ÇANAKÇI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 12., 16., 16. SK., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23. SK., 25., 26., 4. SK., 8. SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, ORUÇ SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde GURUR, SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde AKSU SK., ARPACI, ARPACI SK., ASLI SK., AVCI SK., AZİZ SK., BAHADIR, BASAK, BAŞAK SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., CEVİZ SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., DEMET SK., DENIZ, EMEL SK., ERIS, ERİŞ SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., NADAS, NENE HATUN CD., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIVAN, KARADİVAN, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 19. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 32. SK., 6. SK., ABANT YOLU, AMASYA SK., AMBAR, ANIL SK., ASIR, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, BALÇIK, BALÇIK CD., BAYRAM SK., BEREN SK., BERİL SK., BESTE SK., BOZTURGUT SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI OZAN, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ CD, ÇAKIR, ÇORUH, ÇORUH SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DERYA SK., DUTLAR SK., DÜZLER, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., GENÇ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAĞ SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIR SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MESUT SK., MEŞE SK., MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, NEHİR, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOĞLU SK., POYRAZ SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEKER, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞENOL SK., ŞEVVAL, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UZUN SK., ÜNAL SK., YAĞIZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YELKENKAYA, YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 19018, 21. SK., 24. SK., 30. SK., 33. SK., 35. SK., 5. SK., 7. SK., AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMBAR SK., ANIL, ATATÜRK CD., AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BARBAROS SK., BAYIR, BİRLİK SK., CAN SK., CEBECI CAN, CEBECI DEFNE, CEBECI FIDAN, CEBECI KISLA, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ, CEBECİ BULVARI CD., CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAR SK., DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DOĞAN SK., DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ERGÜL, FURKAN SK., GEZİCİ SK., GÖKDAG, GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÜLLEP, GÜNEŞ SK., ILAYDA SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KARANFİL SK., KARAYEL SK., KAYA SK., KEFKEN CANSU, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KIZILAY SK., LİMAN SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MERT SK., MESE, MESUT, MINE, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK, POLATOGLU, POYRAZ, REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SEHIT OGUZ KIR CD., SELVİ SK., SEN, SEVIL EKREM, SEYİT, SÜKRAN, ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEN, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, UYGUR, YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA CD., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN HÜRRIYET, POTLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRIYE, HAYRİYE mahallelerinde HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, DENİZLİ SK., ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/12, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YAYLA, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde ÇİMENLER SK, GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKTAR SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., LEYLA ATAKAN, PAMUKLU SK., PANCAR SK., PORTAKAL SK., ZAKKUM SK., ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKALIN SK., AKASYALAR CD., ÇINAR CD., ÇULHA CD., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, FANİ SK., HURMA, HURMA SK., IÇMELER, INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KIMYON, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., LEYLA ATAKAN CD., MEDİNE SK., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN mahallelerinde TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, TAHTALI mahallelerinde ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426. SK., 1427., 1427/3., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1456. SK., D-100 KARAYOLU CD., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde 1422. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADALI HALİL SK., ITIBAR, ITIBAR SK., PERTEV PAŞA SK., VAKİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 05 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., BAKIRCI SK., CİRİT SK., ECE SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., FATİH CD., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM SK., İBNİ SİNA CD., PERTEV PASA, REŞAT SK., SAIR BAKI, ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.