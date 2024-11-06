06 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:08

Güncelleme: 06.11.2024 - 11:08

KOCAELİ ilinde 06 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, TEKSEN mahallelerinde AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇARŞI, ÇERÇILI, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SELAMETLI, SELAMETLİ, SÜLLÜ, TEKSEN, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde 5018, ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLI MEVKII, AHADLI MEVKII KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANLI MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MEVKII, BELEN MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLAR MEVKII, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, DERELI MEVKII, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, EGERCILI MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARANİ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KAYIN, KAYIN SK., KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUT SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SARISALKIM, SEDEF, SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ, ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK mahallelerinde KARPUZDERE MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde EMRE SK., ESTERGON CD., KARAYAZI SK., RAHLE SK., ULUBEY SK., YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde ALPER SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., ELMAS, ELMAS SK., KAMER SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI CD., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERMAN SK., GÜRGEN SK., HASKÖY, HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KEHRİBAR SK., KOLA, KOLA SK., KUŞBURNU SK., MIMAR SINAN, MİLLİ EGEMENLİK CD., MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., TARÇIN SK., TARHUN, TURKUAZ SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 403., 404. SK., 431. SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR mahallelerinde ANKARA.., ANKARA.. CD., ARNAVUT SK., BAKI, BAKİ SK., BIZIM, BİZİM SK., EĞLENCEDERE CD., HEMSIRE, NUR CD., OZAN SK., ÖZSOY SK., SAKIP SABANCI CD., TUFAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., DERE YOLU SK, ERİCEK ÇITAKLAR MAH., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, SAKIYAN, ŞAKIYAN SK., ŞEYH ŞAMİL CD., ÜNLÜ SK., YAHYA ALİ SK., YAYLACIK SK., YUSUF BAGLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde KARTOPU SK., LÜFER, LÜFER SK., PELTEK SK., REZENE, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 223. CD., 2246. SK., 2247. SK., 2249. SK., 2250. SK., 2251. SK., 2252. SK., 2253. SK., 2254. SK., 226. CD., 2269., 2269. SK., 228., 228. CD., 230. CD., 231. CD., AMIRAL, AMİRAL CD., ERSAN SK., FENERYOLU CD., FUAT UZGURAN CD., MEZARLIK ALTI MEVKII, SONGÜL SK., YAN YOL SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, LALE SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 4.MURAT SK., AKASYA SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., D-130 KARAYOLU CD., ERBERK, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., FEYMAN, GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GÖREN SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., IBNISINA, ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., KUMTARLA, KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MELDA SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORMANGÜLÜ SK., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PİRİREİS CD., RAHIM, SAGLAM, SAĞLAM SK., SANAYİ CD., SAZLIK SK., SOMUNCU SK., TANTAOĞLU CD., TUĞRA SK., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ALİ AĞA SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HAVUZLUBAHÇE, HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ATASOY SK., AYHAN SK., BAHAR CD., ÇALIŞ SK., DIKILI, DİLMEN SK., GÜMRÜKÇÜLER, HELAL, TEMEL SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde DENIZCILER CD., DUT SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., TÜNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI mahallelerinde CESUR, CESUR SK., DERE, DOĞUKAN SK., ERMAN, FATIH CD., GÜLÜM SK., HİZMET SK., MIZADI, MİZADİ SK., REŞADİYE SK., YALIM, YALIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAĞLARBAŞI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde 1547/1. SK., AFACAN SK., AKAİD SK., AKÇAKOCA, AKİF SK., AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ALİBABA SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN, ALPEREN SK., ANIL, ARDIÇ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., ATASAY SK., ATATÜRK, ATMACA SK., AYGÜN SK., BARAN SK., BASAK, BATTALGAZI, BAYBORA SK., BEGÜM SK., BELEN, BERİL SK., BEYAN SK., BEYLIK, BIRLIK, BIROL, BİLGEN SK., BİROL SK., BODRUM SK., BOSNA, BOSNA SK., BURAK SK., CANSEVER SK., CEVIZ, CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAKI SK., ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBAŞI SK., ÇEVİK SK., DADAŞ SK., DAMAR, DAMAR SK., DARI SK., DERİNCE SK., DINAMIT, DİRLİK SK., DİVAN SK., DUYGULU, ECMEL SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., ERTUGRULGAZI, ESENTEPE SK., EYLEM SK., FATİH CD., FERİDE SK., GELİN SK., GENCE SK., GENÇ OSMAN CD., GIZEM, GİZEM SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY SK., GÜLERYÜZ SK., GÜLISTAN, GÜLLÜ, GÜLNUR, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜRAY SK., HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HANDE, HAYAT SK., HAZAN SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., INÖNÜ, İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADI SK., KALYON SK., KARAMAN SK., KASIRGA SK., KERVAN, KERVAN SK., KILIM, KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LEVENT, LEVENT SK., LİDER SK., MERAL, MERAL SK., MESIRE, MESİRE SK., MİNARE SK., MUHARREM, MUHARREM SK., MURTAZA, MURTAZA SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NEŞE SK., NIL, NİSA SK., NİYET SK., NURDOĞAN SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN SK., ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., PEHLIVAN, PERIHAN, PINARBAŞI SK., RECEP SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SELÇUK, SELEN SK., SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SOKULLU CD., SULTAN, ŞAHİN SK., ŞAİR SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİMŞEK SK., TANSU SK., TERTİP SK., TUZLA CD., TÜR SK., ULUSU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKEM, ÜSTÜN SK., YAĞIZHAN SK., YENIDEVIR, YERLİ SK, YERLİ SK., ZAFER SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde DEREN, DEREN SK., DERYA, DERYA SK., FURKAN, GÖLDERE SK., HİCRİ SK., HİTABE SK., HÜKÜM, İLKEM SK., KIYAS, KIYAS SK., MAHSUL, MAHSUL SK., MAKSAT, MAKSAT SK., MARİF SK., MUNTAZAM SK., ÖMER SEYFETTIN, SEHER, SEHER SK., SELVİ SK., SUNA, SUNA SK., ŞAKİR SK., ŞENSOY SK., TUNCA SK., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACEM SK., ADALET SK., ADALI HALİL SK., ADALI SK., ADEM, ADEM SK., AĞAÇLIK SK., AİLE SK., AK SK., AKAN, AKÇA, AKÇA SK., AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA SK., AKÇAY SK., AKTAR SK., ARIF, ARİF SK., ASRIN SK., AŞIROĞLU CD., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, BAĞDAT CD., BALKIZ, BARBAROS CD., BAŞARAN SK., BATI, BATI SK., BAYRAM SK., BEGÜM, BEKİR SK., BEREN, BESTE SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BONCUK SK., BOSTAN SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., BULGURLU SK., CAHİDE SK., CANAN, CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSEL SK., CAVİT SK., CEVDET, CEVDET SK., CIVAN, CİVAN SK., CUMHUR SK., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇARDAK SK., ÇELENK, ÇELENK SK., ÇEVRE SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DEMİRAY SK., DESTAN SK., DICLE, DİLARA SK., DUMAN, DURMUS, DURMUŞ SK., EFEK SK., EGEMEN SK., ELÇIN, ELÇİN SK., ENFES SK., ENIS, ENİS SK., ERASLAN, ERMIS, EROL, EROL SK., ERSIN, ERSİN SK., ERTAÇ SK., ESKİBAĞ SK., EZBER SK., FECRİ SK., FELEK SK., FERASET SK., FEZA, FEZA SK., GALİP SK., GAVS SK., GAZEL SK., GENÇ SK., GEYİKLİ SK., GEZGİN SK., GİRNE SK., GÖZDE SK., GÜLBEN SK., GÜNERİ SK., GÜRAL SK., GÜZELBAHÇE SK., GÜZELTEPE SK., HAKIKAT, HAKIMIYET, HAKİKAT SK., HAKİMİYET SK., HAMDOLSUN SK., HAMZA SK., HANDE SK., HANIMELİ SK., HARUN SK., HASAN TAHSİN CD., HELAL SK., HITABE, HOŞNUT SK., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜKÜM SK., HÜR, HÜR SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., HÜRMÜZ SK., ILKE, ISTIKLAL, İLKE SK., İSTİKLAL CD., İŞLEK SK., KADER, KALENDER SK., KARACA SK., KARACAOĞLAN SK., KARANFIL, KARANFİL SK., KETENCİLER SK., KIRAAT SK., KONAK, KONAK SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., LARNAKA SK., LIMON SK., LOKMAN HEKİM CD., MAKBUL, MAKBUL SK., MARIFET, MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MELİH SK., MENDERES SK., MERIÇ, MEVLEVİ SK., MEVLÜT SK., MISIRCILAR, MISIRCILAR SK., MİRAÇ SK., MORAL SK., MUCIZE, MUCİZE SK., MUKAYESE SK., MÜJDE SK., NACİ KUNT CD., NADİR SK., NAZIR SK., NURSEL SK., OKAN SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ORMAN SK., ÖMER SEYFETTİN CD., ÖNEM, ÖNEM SK., ÖZKAN SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., REZZAN SK., SAADET, SAADET SK., SAKIN, SAKİN SK., SALİH SK., SARAÇ SK., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA, SARDUNYA SK., SEKER, SERGEN SK., SEVCAN SK., SEYMA, SÖNMEZ SK., SÜKÜR, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞELALE SK., ŞEYMA SK., ŞİMAL SK., ŞİRİN SK., ŞÜKÜR SK., TALİP SK., TAMER SK., TASLIMAN, TEOMAN SK., TERMAL SK., TOLGA, TOLGA SK., TOROS SK., TUNAY SK., TURGUT REIS, TUZLA, TÜRBE SK., UĞUR SK., ULUÇ SK., ÜLKEM SK., ÜLKÜ SK., ÜNVER, ÜNVER SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADİ SK., VALIDE BAGI, VALİDE BAĞI SK., YAĞMUR SK., YAHYA, YAHYA SK., YAMAN, YAREN SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YAZAR SK., YAZGÜLÜ, YAZGÜLÜ SK., YELPAZE SK., ZENGİN SK., ZERDALI, ZERDALİ SK., ZÜBEYDE SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., ADACIK SK., AFACAN, AKBAŞ SK., ALİM SK., AŞİYAN SK., ATMACA, AVŞAR SK., AYYILDIZ SK., BAHARİYE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BANKA SK., BANU SK., BARAN, BAŞAK SK., BATTALGAZİ CD., BAYRAK, BAYRAK SK., BERAT SK., BEYAN, BEYLİK SK., BEYZA SK., BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BODRUM, BOZ SK., CANSEVER, ÇAĞLAR SK., ÇAYBASI, ÇEVIK, ÇORUH SK., DAĞISTANLI SK., DEVA SK., DİNAMİT SK., DORUKAN SK., DUMAN SK., DUYGULU SK., ENDÜLÜS SK., ENSAR SK., ERASLAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., ESENTEPE, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATIH, FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GENÇ OSMAN, GIPTA SK., GÖK SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLİSTAN SK., GÜLLÜ SK., GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜNAY, GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, HACILAR SK., HALİSHANE SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HAYAT, HAZAN, HÜLASA, HÜLASA SK., KAÇKAR SK., KAHYA SK., KAMACI SK., KİLİM SK., KOVAN SK., MAKUL SK., MECNUN, MECNUN SK., MESALE, MEŞALE SK., METIN, MOLLA HÜSREV CD., MUKABELE SK., MURAT SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NIYET, NİL SK., NURÇİN SK., OCAK SK., ÖREN, ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLİVAN SK., PERİHAN SK., PINARBASI, POLAT SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SAHIN, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELALE, SELÇUK SK., SELİN SK., SENLIK, SITKI SK., ŞİFA SK., TAÇ SK., TALHA SK., TURAN, TURNALI SK., TÜRBAN SK., USLU, ÜLKÜ, VEFA SK., YAZAR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL SK., KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP, MEHTAP CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD., IHLAMUR SK., PELİKAN SK., TEPE CD., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR, ANADOLU, ATAKAN, ATAKAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, ÇAĞDAŞ SK., ÇETİN SK., DENİZ SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GÜNEŞ SK., INCE, İNCE SK., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KARACA, KINACI SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE, PLEVNE CD., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde NAMIK KEMAL CD., SIRA SELVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 116. SK., 118., 118. SK., 120., 120. SK., 122., 122. SK., 122/1. SK., 124., 124. SK., 130. SK., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 135., 135/1. SK., 199. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354. SK., 2355. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 101., 101. SK., 102. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 106., 106. SK., 107. SK., 107/2. SK., 108. SK., 110., 110. SK., 112., 112. SK., 114., 114. SK., 45/3. SK., 49/1., 50. SK., 51., 51. SK., 5104. SK., 53. SK., 54. SK., 56. SK., 57. SK., 57/2. SK., BOSNA CD., MİMAR SİNAN CD., PİRSULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PASADAG mahallelerinde 12. SK., 16., 16. SK., 2. SK., 20. SK., 25., 25. SK., 4. SK., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., HAŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., HACI MECIT, IŞIK SK., KOCATEPE CD., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, PİRİ REİS mahallelerinde 1014/10. SK., 1016/2. SK., 1016/3. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1016/5. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/3. SK., 1019/5. SK., 1032. SK., 1041. SK., 1042. SK., 1042/1., 1042/1. SK., 1042/2., 1042/2. SK., 1042/3., 1042/3. SK., 1042/4. SK., 1043., 1043. SK., 1044., 1044. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1047. SK., 1049. SK., 1050/1. SK., 1051., 1051. SK., 1051/1. SK., 1052/1. SK., 1053., 1053. SK., 1053/1., 1053/1. SK., 1053/2. SK., 1053/3. SK., 1053/4. SK., 1053/5., 1053/5. SK., 1054. SK., 1055., 1055. SK., 1056., 1056. SK., 1056/1. SK., 1056/2. SK., 1057., 1057. SK., 1059. SK., 1061. SK., 1061/1. SK., 1061/2. SK., 1061/3., 1061/3. SK., 1063., 1063. SK., 1063/1., 1063/1. SK., 1063/2. SK., 1063/3. SK., 1063/4. SK., 1064. SK., 1064/1. SK., 1065., 1065. SK., 1065/1. SK., 1066., 1066. SK., 1067. SK., 1068., 1068. SK., 1068/1., 1068/1. SK., 1068/2., 1068/2. SK., 1069., 1069. SK., 1069/1. SK., 1070., 1070. SK., 1071. SK., 1072., 1072. SK., 1075. SK., 1076., 1076. SK., 1077. SK., 1077/1. SK., 1080., KAVAK CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD., ŞEHİT OKTAY KAYA CD., YELKENKAYA CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 521. SK., 522., 522. SK., 523., 523. SK., 524., 524. SK., 526. SK., 527. SK., 532/3. SK., 533/1., 533/1. SK., 534., 535., 535. SK., 535/2. SK., ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, SIRASÖĞÜTLER, ULUS, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 19 MAYIS CD., 2005. SK., 2005/1. SK., 2005/2. SK., 2005/3. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014. SK., 2015., 2016. SK., 2016/1. SK., 2017. SK., 2019. SK., 2021. SK., 2023. SK., 2024. SK., 2025. SK., 2026., 2026. SK., 2027. SK., 2028. SK., 2029., 2029. SK., 2030., 2030. SK., 2031. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2040/1. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2046. SK., 2049., 2056. SK., 2057. SK., 2110. SK., 2111. SK., 2112., 2112. SK., 2112/1. SK., 2114. SK., 2115. SK., 2121. SK., 2121/1. SK., 2121/2. SK., 2122., 2122. SK., 2122/1. SK., 2123. SK., 2123/1., 2123/1. SK., 2123/2. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2125/1. SK., 2126., 2126. SK., 2127., 2127. SK., 2128., 2128. SK., 2129., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2134. SK., 2135. SK., 2135/1. SK., 2136. SK., 2136/1., 2136/1. SK., 2136/2., 2136/2. SK., 2137. SK., 2137/1. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2139/1. SK., 2140. SK., 2140/1. SK., 2140/2. SK., 2140/3. SK., 2141. SK., 2141/1., 2141/1. SK., 2141/2., 2141/2. SK., 2142. SK., 2142/1. SK., 2142/2. SK., 2142/3. SK., 2143., 2145/1. SK., 2158/1. SK., 2162. SK., 2163. SK., 2164., 2164. SK., 2165. SK., 2166. SK., 23 NISAN, 23 NİSAN CD., 402. SK., 405. SK., 405/1. SK., 405/5. SK., 407/1. SK., 407/2., 407/2. SK., 427., 430. SK., 431/1. SK., 432. SK., 45/3. SK, ANADOLU CD., MEHMETÇIK, MEHMETÇİK CD., ORDU, ORDU CD., SEHIT MEHMET KARTAL, SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MEHMET KARTAL CD., TOPAL OSMAN AGA, YASA, YASA CD., YESILTEPE, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 336. SK, 557. SK., 558/2. SK., 560/3. SK., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 06 Kasım Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ, MUALLIMKÖY mahallelerinde 712/1. SK., 714. SK., 715. SK., 724/1. SK., 727. SK., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 730/2. SK., 731. SK., 732., 732. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 732/4. SK., 732/5. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 734/3. SK., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3., 735/3. SK., 736., 736. SK., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4. SK., 748., 748. SK., 800. SK., ADNAN MENDERES CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., KAZIM KARABEKİR CD., LIMAN, LİMAN CD., SAIDI NURSI, SAİDİ NURSİ CD., SAYGIN, SAYGIN CD., ŞEHİTLİK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.