06 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:38

Güncelleme: 06.05.2025 - 11:38

KOCAELİ ilinde 06 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABALI, ÇAMKONAK mahallelerinde ÇÖRTÜK, DİKİLİ, DİKİLİ CD., KEFKEN, KEFKEN CD., SEFER, SEFER SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TÜRBE TEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde ERIKLI MEVKII, ERİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde DAĞDİBİ SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HICRET, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KILIÇ SK., YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BERİL SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, DERE SK., GÖKÇE SK., KUM SK., ORMAN. SK., SAHİL SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OLUKLU mahallelerinde OLUKLU MERKEZ MEVKII, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde AGAH EFENDİ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIBLEPINAR, SARAYBOSNA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, HAYRIYE, HAYRİYE, IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde 3320., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, SAKIYAN, SEYH SAMIL, ŞAKIYAN SK., ŞEYH ŞAMİL CD., YAHYA ALİ SK., YAYLACIK SK., YETİŞEN SK., YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 105. CD., 1156. SK., 116. CD., 1164. SK., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 119. CD., 2610., 2633, ALP, ALP SK., BAYRAMCIK, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAM SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, EVREN CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KIRIK SK., KUZU, KUZU SK., MERVE, MERVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER mahallelerinde KETENCILER ORTA MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, UZUNBEY mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMEŞE YOLU CD., BALOĞLU SK., DENK SK., GÖK SK., GÜN SK., HELAL SK., KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., ÜRETKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 3.İSİMSİZ SK., 4.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ATILAY, ATILAY SK., BAHÇELİEVLER SK., ÇAKABEY SK., DOGAL SK., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER CD., EROĞLU SK., GALYANÇLAR SK., GÜNEYBAĞ SK., HAFIZ YUSUF SK., İRFAN, KORCAN, MÜEZZİN MEHMET SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., SALMAN SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SÖGÜTLÜK, TOPÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDIYE, AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KAYALI SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde BARBAROS HAYRETTIN PASA, ERKOÇAK, ERKOÇAK SK., GÖKMEN SK., GÖKTUG, GÖKTUĞ SK., HAK SK., HAZAL, HAZAL SK., IKIZ, İKİZ SK., KARAGÖZ, KARAGÖZ SK., KARŞIYAKA SK., KIYMAZ SK., KORDON, KORDON SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., ORHAN SK., SARI GONCA SK., SERDAR, SERDAR SK., SERINCAN, SERİNCAN SK., SERTAÇ SK., ULUSAL SK., YAREN SK., YUVAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR, DOĞALAR SK, KIZILDERE, KIZILDERE SK., MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TABAY SK., TARHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKKAYA, ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., ÇAKIL SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN, DESTAN SK., DİCLE CD., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST, EBEGÜMECİ SK., ERCİYES SK., ERIKLI, FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SICIM, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AYITEPE YOLU, ESME DERE YOLU, EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., OTAG, OTAĞ SK., SORGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇİFTLİK mahallelerinde HASANPAŞA CD., ÖZ SK., ÖZTÜRK SK., SELVİ SK., TÜRKOĞLU SK., YÜKSEL SK., ZİNDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde ADNAN ACARLAR SK., ATİK SK., AYIK SK., BAGLAR, BURÇ, BURÇ SK., ÇALDIRAN SK., DALBASTI SK., ELIFLI, ELİFLİ SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., FULYA SK., GÜMRÜKÇÜLER CD., MANOLYA, MANOLYA SK., MARTI SK., MENDERES, MERT SK., MÜRVET, MÜRVET SK., OYMAK, OYMAK SK., PETKIMLILER, PETKİMLİLER CD., SEFER BAYGIN, SEFER BAYGIN SK., SITE, SİTE SK., SÜLÜN SK., TOPEL, TOPEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., ERENKAYA SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT FEVZI UZUNER SK., SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, FATIH, FATİH, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ADİLDAYI SK., ÇATALDERE, ÇATALDERE CD., ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DEREM SK., DOĞANTEPELİ SK., DORUK, FIRINCILAR, FIRINCILAR SK., KARATEPE SK., KİRAZDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ASURE, BESÇESME, BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI, GÜLAÇTI SK., KUTUP SK., SEFTALI, SINEM, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., TAŞPINAR SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ÖNDER, ÖNDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA FATİH, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde MUDANYA SK., ÖMER MUHTAR, ÜNLÜ PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLTEPE, ORHAN, TURGUT mahallelerinde ABİDİN ARAL SK., BAŞER SK., CAMİ ARKASI SK., CIHAN, CİHAN SK., DEMİRAĞA SK., DEREN SK., ERGUVAN SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN SK., HACI AKŞEMSETTİN SK., HACI BAYRAM VELI, HACI BAYRAM VELİ SK., HUZUREVI, HUZUREVİ SK., KİRAZLI SK., MERIÇ, METE SK., MİRALAY MÜMTAZ CD., NAMIK KEMAL CD., ÖZ EVLİYA ÇELEBİ SK., RÜYA, SABIRLI, SABIRLI SK., SELİMİYE SK., SEMAZEN SK., SILA, ŞENLİK SK., TAŞTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 509/6., 527. SK., 529/1. SK., 529/2., 529/2. SK., 530. SK., 530/1., 530/1. SK., 530/2., 530/2. SK., 530/3. SK., 530/4. SK., 531/1., 531/2. SK., 531/3., 531/3. SK., 532/1. SK., 559/1. SK., 563. SK., 563/1. SK., 565. SK., 567., 567. SK., 569. SK., 570. SK., 572/1. SK., SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD, TOPÇULAR CD., YENI BAGDAT, YENI BAGDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3841, 3853., 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4309. SK., 4320, 4321., 4330, 4330., DEĞİRMENALTI SK., DOĞRULAR SK., GÜLBEN CD., KARA SK., KEMAL ATATÜRK, KERİMOĞLU SK., MEŞE SK., MUDARLI CUMHURIYET, OKUL SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., SANCAK, SEHIT EMIN DOGAN, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., YAYLADERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI mahallelerinde DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 307., 311., 311. SK., 312., 312. SK, 312. SK., 313. SK., 315., 315. SK, 319/2. SK., 337/2., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114/10. SK, 5114/11. SK., 5114/2. SK., 5114/4. SK., 5114/6., 5114/6. SK., 5114/7. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9. SK., 5118/1. SK., 5118/2. SK., 5118/3., 5118/3. SK., 5118/5., 5118/5. SK., 5118/6. SK., ABDURRAHMAN KORHAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1983., 1984. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1991/3. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997., SEHIT ARSLAN KULAKSIZ, ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2252., 2252. SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ULUS, YAVUZ SELİM mahallelerinde 10. SK., 105. SK., 106. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 12. SK., 131. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/3. SK., 15/6. SK., 17. SK., 18. SK., 18/1. SK., 19. SK., 20. SK., 21., 21. SK., 21/1. SK., 2142/1. SK., 2143. SK., 2147. SK., 2149/1. SK., 2152., 2152. SK., 2152/1. SK., 2154., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2158. SK., 2158/1. SK., 2160., 2160. SK., 2165. SK., 22. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213., 2213. SK., 2213/2., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2216/1., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2219., 2219. SK., 2220. SK., 2220/1. SK., 2221. SK., 2222. SK., 2222/1. SK., 2222/2., 2222/2. SK., 2222/3. SK., 2223. SK., 2223/1., 2223/1. SK., 2224., 2224. SK., 2224/1. SK., 2225., 2225. SK., 2225/1. SK., 2226. SK., 2228. SK., 2229., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2231., 2231. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2., 2231/2. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234., 2234. SK., 2235., 2235. SK., 2236/1. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2240. SK., 2241. SK., 23. SK., 2318. SK., 2321., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2347/1. SK., 2348., 2348. SK., 2349., 2349. SK., 2351., 2351. SK., 2352., 2352. SK., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2359. SK., 2360. SK., 2361. SK., 24. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 27/1. SK., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/5. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 32/1. SK., 33. SK., 33/2. SK., 34. SK., 35. SK., 35/1. SK., 36., 36. SK., 37. SK., 37/1. SK., 38., 38. SK., 38/1. SK., 38/2. SK., 38/3. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/1. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 41., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., 44/1. SK., 45. SK., 45/1. SK., 45/2. SK., 45/3. SK, 45/3. SK., 46. SK., 461/3. SK., 47. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 49/1. SK., 5/6. SK., 5/7. SK., 50. SK., 53. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., 6. SK., 6/1. SK., 6/2., 6/3. SK., 6/4. SK., 8. SK., FİKRİ ALTIOKKA CD., GÜNEY YANYOL, ISTIKLAL CD., KÖROGLU, KÖROGLU CD., KÖROĞLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., NENEHATUN CD., PIRIREIS, PIRIREIS CD., PIRSULTAN, PİRİREİS CD., PİRSULTAN CD., TOPAL OSMAN AGA, TOPAL OSMAN AĞA CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 1082/3. SK., 3317. SK., 3319., 3340., 3341., 3344, 3353., 3355., 3363., 3804., 3806., 3816., 3821., 3830, 3840., 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 4304., 4309, 4334., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., AYAR SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLAR SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DOKTOR SK., ELMA SK., FATİH, FATİH CD., İBRAHİM AĞA CD., KADOVA SK., KARSIYAKA, KAŞPINAR SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOZPINAR SK., KUBİLAY SK., MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., ORMAN SK., SAYGI SK., SILE, SÖĞÜT SK., SULTAN SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞEN SK., ŞİLE CD, ULUDERE, ULUDERE CD., YAMAÇ SK., YAYLADERE, YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Mayıs Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3301., 3302., 3304., 3314., 3315., 3317., 3318., 3327., 3341. SK., 3342., 3342. SK., 3343., 3344., 3354., 3360., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3803., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3817., 3820., 3854., 4201. SK, 4305., 4308., 4309., 4320., 4321. SK, 4330. SK., 4334, 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, BALKAN SK., BARBAROS SK., CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇEŞME SK., DÜBEKTAŞ SK., ELVAN SK., GÜLBEN, GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KARŞI SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KEMAL ATATÜRK CD., KOVALI SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LALE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDARLI ISTIKLAL, SADETTİN SK., SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., UĞUR SK., VADİ SK., YASEMİN SK., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKAR SK., AYDINLIK SK., BAHRI, ENVER, ENVER SK., FEYYAZ SK., GÜLHAN SK., NAFİLE SK., SAKIZ, SENOL, SIMGE, ULUCAN, ULUCAN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR, ADALILAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., BAGDAT, BATI PINAR, BATI PINAR SK., BERKE, BERKE SK., ERTÜRK SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, HOŞGÖR SK., HURMA, KARAASLAN CD., PINARLI, PINARLI SK., PIRI REIS SK., PİRİ REİS SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SÜKRAN, ŞENOL, ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., USTA SK., UZUN, UZUN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YOSUN, YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde CERRAH, CERRAH SK., ÇIKMAZ SK., DALYAN SK., ENGİNSU SK., HAKKI, ÜZMEZ SK., YALIN SK., YAMAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1551., 1551. SK., 1552., 1552. SK., 1553., 1553. SK., 1554. SK., 1558. SK., 1558/1. SK., 1558/2. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1560., 1560. SK., 1560/1. SK., 1564. SK., CENGİZ TOPEL CD., ÇAĞRI SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SANTIYE, ŞANTİYE SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AYBÜKE, AYBÜKE SK., DİLAY SK., EFEK, FARUK YALÇIN CD., GONCA SK., HAVVA, HAVVA SK., NEŞENUR SK., SENGÜL, ŞENGÜL SK., TÜRKAN SK., YUVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Mayıs Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER mahallelerinde 1654/2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Mayıs Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENİ mahallelerinde 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 325. SK., 328. SK., 347. SK., 5114/10., 5114/5. SK., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Mayıs Salı 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇAYIROVA mahallelerinde 2335/1. SK., 5202., 5202. SK., 5203., 5203. SK., 5204., 5204. SK., 5205., 5205. SK., 5206., 5206. SK., 5207., 5207. SK., 5207/1., 5207/1. SK., 5208., 5208. SK., 5208/1. SK., 5208/2. SK., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., ALİ HAYDAR EFENDİ CD., ORTA CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA, YENI, YENİ mahallelerinde 5104., 5104. SK., 5105., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5107/1. SK., 5107/2. SK., 5107/3. SK., 5108/2. SK., 5108/3., 5108/3. SK., 5109., 5109. SK., 5109/1. SK., 5110., 5110. SK., 5111., 5111. SK., 5111/1. SK., 5112., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114., 5114. SK., 5114/1. SK., 5114/3., 5114/3. SK., 5114/4., 5115., 5115. SK., 5120/2. SK., 5120/3., 5120/3. SK., 5120/4. SK., 5120/5., 5120/5. SK., 5121/1., 5121/1. SK., 5121/2. SK., 5122. SK., 5123., 5123. SK., 5124., 5124. SK., 5124/2. SK., 5145. SK., 5146., 5146. SK., 5147. SK., 5149. SK., 5211. SK., 5212., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5218. SK., 5219. SK., 5220. SK., ABDURRAHMAN KORHAN CD., EMEK CD., FATIH, GAZILER, GAZİLER CD., MENDERES CD., OSMANİYE CD., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Mayıs Salı 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 422/5., 448., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 69. SK., VEYSEL KARANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 4701. SK, 4705., ÇORUH SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK CD., KIZILKAN SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 06 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELBIZLI, ELBİZLİ mahallelerinde 3601., 3601. SK., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, MANİ SK., PARK SK., POYRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.