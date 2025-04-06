06 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:59

Güncelleme: 06.04.2025 - 09:59

MANİSA ilinde 06 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-06 2025-04-06 09:00:00.938-2025-04-06 15:00:00.828 saatleri arasında Yeniharmandalı; çakalazmağı, , İsimsiz76, İsimsiz79, ÇAKALAZMAĞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-06 2025-04-06 09:00:00.938-2025-04-06 15:00:00.828 saatleri arasında Ahmet Bedevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-06 2025-04-06 09:00:00.938-2025-04-06 15:00:00.828 saatleri arasında Kazım Karabekir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-06 2025-04-06 09:00:00.938-2025-04-06 15:00:00.828 saatleri arasında Turgut Özal; harmandalı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-06 2025-04-06 10:00:31.909-2025-04-06 16:00:39.352 saatleri arasında Cumhuriyet; Pls. Salim Köksal Sk., Hükümet Cd., Gürbüz İpek Sk., G.OSMAN PAŞA, Ender Sk., Dr. Recai Ülker Sk., Akar Sk., İsimsiz4, İsimsiz2, Zorlu Sk., , Zafer Sk., Yüce Sk., Türkcan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-06 2025-04-06 10:00:31.909-2025-04-06 16:00:39.352 saatleri arasında Saruhan; ATATÜRK, Ünal Sk., Özge Sk., Yaralılar Sk., Ara Sk., Hükümet Cd., CUMHURİYET, EŞREF OZAN, Cengiz Topel Cd., Havuzlu Çarşı Sk., Kanarya Sk., Manolya Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.