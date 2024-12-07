07 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:56

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:56

İZMİR ilinde 07 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.198-2024-12-07 18:00:00.486 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Özgüç, Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu, Çamköy, Yıl İlköğretim Okulu, Yukarıkızılca İzmir Cd., Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd., Yukarıkızılca Belediye Cd., Yeşil Çamlık Sitesi, Yenilik Cd., Yenilik, Yeni Çamlık Küme Evleri Sk., Yeni Mahalle Sk., Yengi, Yel Değirmeni, Yağhane Sk., Yağhane, Yaren, Uğur Mumcu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd., Türkoğlu Sk., Tufan Sk., Tufan, Topçular Sk., Topçular, Tophane Sk., Taştepe, Süvari Yolu, Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu, Sakallar, Pekşen Sk., Osmanoğlu Sk., Osmanoğlu, Nifçayı Kümesi, Nacibey Sk., Nacibey, Meriç, Mecit Sk., Mecit, Maşatlık Cd., Maşatlık, Maraş, Manavlar Sk., Kıravlusu Mevki, Küçük Park Sk., Kültür Cd., Kulelioğlu Sk., Kemalpaşa Yolu Cd., , Arıcılar, Arıcılar Sk., Atatürk, Avcı Sk., Hafız Ahmet Sk., Karabağlar, Kasaplar, Konut Sk., Kurtlar Sk., Mula Sk., süvari, 2037, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz13, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz46, KIRAVLUSU KÜMEEVLER, Kıravlusu Kümeevler, Nif Çayı Kümesi, Çayır arası kümeevler, YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak, Acem Sk., Aşağıkızılca Taştepe, Baki Dayı, Baki Dayı Sk., Barbaros Sk., Başkomutan Atatürk, Bülent Ecevit Cd., Bütüner Sk., Cayırarası Kümesi, Cumhuriyet, Cumhuriyet Cd., Emin Efe, Emin Efe Sk., Emine Hatun Sk., Eski Su Deposu Sk., Gemici Sk., Güneyyaka, Hacı Halil, Hacı Halil Sk., Hacı Osman, Hacı Osman Sk., Hacı İsmail, Kapandere, Kasaplar Sk., Kemalpaşa Yolu, Süvari Kümeevler, 2251, LAVANTA, ŞEHİT ALİ ACAR, 2253, Çayır Arası, YENGİ SOKAK, KIRAVLUSU KÜME EVLER, GONCALAR, BERKAY, ÖDÜL, LİMA, SEDA, ECE, MİRA, Kıravlusu Kümeevler, Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.198-2024-12-07 18:00:00.486 saatleri arasında Aşağıkızılca; , AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, Aşağıkızılca Taştepe, AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ, AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.198-2024-12-07 18:00:00.486 saatleri arasında Çiniliköy; , Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Nilkent Sitesi, Savanda Kurudere Yolu, Torbalı, Torbalı Cd., çiniliköy yolu kümeevleri, Çiniliköy Yolu, 4101, İsimsiz11, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER , ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.198-2024-12-07 18:00:00.486 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; , Kemalpaşa Cd., Mehmet Akif, Çayırlar Küme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.198-2024-12-07 18:00:00.486 saatleri arasında Örnekköy; , 1099. Sk., 1101. Sk., 1103. Sk., 1109. Sk., 1111. Sk., ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER, 1000. Sk., 1001. Sk., 1003. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/3. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1042. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1057. Sk., 1057/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1063. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1077. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1080/1. Sk., 1080/3. Sk., 1081. Sk., 1089. Sk., 1091. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1105. Sk., 1107. Sk., 1115. Sk., 1117. Sk., 1119. Sk., Baykal, Baykal 1 Sk., Baykal Cd., Değirmen Cd., Kemalpaşa, Kemalpaşa Cd., Kıravlusu Kümeevleri, Kıravlusu Mevki, Nifçayı Kümesi, Okan Cd., Okul, Okul Cd., Örnekköy Kümesi, 1067, Örnekköy kümeevler, 1044, 1057/2, örnekköy kümeevler, 1113. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.198-2024-12-07 18:00:00.486 saatleri arasında Soğukpınar; , Özdeşkent Sitesi İçi Yolu, İsimsiz10, Kemalpaşa, Kemalpaşa Cd., Soğukpınar, Torbalı Cd., Çelebiyaka Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.198-2024-12-07 18:00:00.486 saatleri arasında Nazarköy; , savanda yolu kümeevler, yeşillik yolu kümeevler, 4051, Kemalpaşa Dağkızılca Yolu, Savanda Kurudere Yolu, Yeşillik Yolu, Yeşillik Yolu Kümeevler, YEŞİLLİK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.44-2024-12-07 18:00:00.213 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; Karabağlar, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.44-2024-12-07 18:00:00.213 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 08:30:00.44-2024-12-07 18:00:00.213 saatleri arasında Aşağıkızılca; 2033, HAYVANKIRAN KÜMEEVLER, , 2000. Sk., 2000/1. Sk., AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU, Kemalpaşa Yolu, 2032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.365-2024-12-07 17:00:00.688 saatleri arasında Çınarköy; İsimsiz2, İsimsiz3, 5004/1. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 92. Sk., Ulucak Kemalpaşa Cd., , İzmir, 2. Sk., 5001/1. Sk., 5003/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.495-2024-12-07 17:00:00.669 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; İsimsiz7, İsimsiz2, halit bağı kır üstü, Çalı İçi, Bademcik, , ÇAMLI BAĞLAR, Kestaneli Bağlar, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz79, İsimsiz60, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz85, İsimsiz87, İsimsiz92, İsimsiz95, İzmir Ankara Cd., Çayır Sokak, Çayır, İSMAİL ULUSAN, 2. ÇEŞME, OVA YOLU, Hayıtlık Mevkii Kümeevleri, Hayıtlık Mevkii, Hayıtlık kümeevler, Çayır Kümeevleri, Çamlı Bağlar Kümeevler, İsimsiz110, İsimsiz106, HALİT BAĞI KIRÜSTÜ, Kestaneli Bağlar Kümeevler, Çayırlar Kümeevler, İsimsiz37, MELİS, Yağpınar Mevki, Çayırkümeevler, İsimsiz36, İsimsiz17, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.495-2024-12-07 17:00:00.669 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; AYDERESİ SULUK KÜME EVLER, SULUK KÜMEEVLER, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, Namazgah Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.495-2024-12-07 17:00:00.669 saatleri arasında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.495-2024-12-07 17:00:00.669 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; Namazgah Sk., Kasuluk 2, incirlipınar, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, Şerbetçi Sk., İzmir Ankara Cd., İncirlipınar, Çayır Kümeevleri, Kocabağlar Sk., Karasuluk, Darı Tepesi Sk., Arıkaltı Cd., Arıkaltı 2. Sk., Arıkaltı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.495-2024-12-07 17:00:00.669 saatleri arasında Sinancılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.495-2024-12-07 17:00:00.669 saatleri arasında Sarılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:00.495-2024-12-07 17:00:00.669 saatleri arasında Yiğitler; , İsimsiz17, İsimsiz1, Menengeç Mevkii Yolu, 6002 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.122-2024-12-07 17:00:00.194 saatleri arasında Hamam; Hamamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz1, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.128-2024-12-07 17:00:00.811 saatleri arasında Çayır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.136-2024-12-07 17:00:00.199 saatleri arasında Hamam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.248-2024-12-07 17:00:00.419 saatleri arasında Küçükören; KÜÇÜKÖREN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.248-2024-12-07 17:00:00.419 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.33-2024-12-07 17:00:00.893 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, çukur, melcek elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.353-2024-12-07 17:00:00.064 saatleri arasında Güney; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.579-2024-12-07 17:00:00.665 saatleri arasında Çayır; Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.579-2024-12-07 17:00:00.665 saatleri arasında Hamam; Köşk Ödemiş Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.696-2024-12-07 17:00:00.177 saatleri arasında Demirdere; , Demirdere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.696-2024-12-07 17:00:00.177 saatleri arasında Hamam; Demirdere Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.773-2024-12-07 17:00:00.555 saatleri arasında Güney; İsimsiz1, , Güney Köyü İç Yolu, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.952-2024-12-07 17:00:00.767 saatleri arasında Güney; İsimsiz6, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Güney Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.952-2024-12-07 17:00:00.767 saatleri arasında Hamam; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:49.078-2024-12-07 16:00:56.969 saatleri arasında Büyükavulcuk; İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz4, büyükavulcuk küme evleri, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, BÜYÜKAVULCUK, Büyükavulcuk Yolu, köy içi, İsimsiz33, , İsimsiz90, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz113, İsimsiz18, büyük avulcuk, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:49.078-2024-12-07 16:00:56.969 saatleri arasında Birgi; , KARATAŞ, İRİMAĞZII, Umurbey Cd., İRİMAĞZI KÜME EVLER, irimağzııı, İsimsiz111, İsimsiz110, kuduzkırı mevkii, BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, ÇÖREKBABA, İsimsiz93, İsimsiz92, karataş küme evleri, İsimsiz90, İsimsiz11, İRİMAĞZI KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:49.078-2024-12-07 16:00:56.969 saatleri arasında Küçükavulcuk; İsimsiz15, İsimsiz20, , İsimsiz5, İsimsiz16, İsimsiz9, KÜÇÜKAVULCUK, şehit gürol madan cad, İsimsiz20, küçükavulcuk, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz27, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz7, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz6, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz48, İsimsiz18, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz11, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:49.078-2024-12-07 16:00:56.969 saatleri arasında Ocaklı; Büyükavulcuk Yolu, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:49.078-2024-12-07 16:00:56.969 saatleri arasında Gerçekli; ÇÖREKBABA, İsimsiz116, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:49.078-2024-12-07 16:00:56.969 saatleri arasında Beyazıtlar; İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.622-2024-12-07 13:00:00.501 saatleri arasında Çukuraltı; 2221. Sk., 2270. Sk., 2258. Sk., 2256. Sk., 2253. Sk., 2252. Sk., 2251. Sk., 2250. Sk., 2249. Sk., 2248. Sk., 2246. Sk., 2244. Sk., 2242/1. Sk., 2242. Sk., 2240. Sk., 2238. Sk., 2236. Sk., 2223. Sk., 2219. Sk., 2217. Sk., 2215. Sk., 2213. Sk., 2211. Sk., 2209. Sk., 2205. Sk., 2197/1. Sk., 2236/1, 2195. Sk., 2191. Sk., 2189. Sk., 2185. Sk., Çetin Yetiştiren Cd., Çetin Yetiştiren, Site Yolu, Efetur Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA, 2197 sk, 2209 sk , 2274. Sk., 2276. Sk., 2276/1. Sk., 2276/2. Sk., 2278. Sk., 2280. Sk., 2282. Sk., 2225, 2227, 2272. Sk., 2236/1, 2197, 2264, 2262, İsimsiz164, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.622-2024-12-07 13:00:00.501 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.786-2024-12-07 12:00:00.388 saatleri arasında Kuşçuburun; 561. Sk., 557. Sk., 555. Çk. Sk., 553. Sk., 552. Çk. Sk., 551. Çk. Sk., 515. Sk., 514. Çk. Sk., Mimarbaşı Sinan Cd., YAZIBAŞI İZMİR, 9431. Sk., 509. Sk., 9407. Sk., 9425/1, 9407/1, TAŞOCAĞI, Seyrantepe Cd., 9404. Sk., 9403. Sk., 9402. Sk., 9400/1. Sk., 9400 Sk., 564. Sk., 563/1. Sk., 563. Sk., 562, , 9405 Sk., TAŞOCAĞI, İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, 9435/1, 9425/1, 9425. Sk., 9424. Sk., 9423. Sk., 9421, 9419. Sk., 9411. Sk., 507. Sk., 513. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.786-2024-12-07 12:00:00.388 saatleri arasında Yazıbaşı; , YAZIBAŞI İZMİR, Kuşçu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:00.786-2024-12-07 12:00:00.388 saatleri arasında Çapak; , 2556 Sk., 2595 Sk., 2595 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:19.584-2024-12-07 14:00:26.424 saatleri arasında Alaçatı; 13087. Sk., 13089. Sk., 13091. Sk., Fahrettin Altay, 13041. Sk., 13080/1. Sk., 13081. Sk., 13082. Sk., 13083. Sk., 13084. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:21.994-2024-12-07 14:00:32.708 saatleri arasında Alaçatı; 13003. Sk., Kemalpaşa, 13002. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 10:00:14.43-2024-12-07 13:00:32.599 saatleri arasında Alaçatı; 16060. Sk., 16059. Sk., 16058. Sk., 16055. Sk., 16054. Sk., 16053. Sk., 16051. Sk., 16050. Sk., 16049. Sk., 16048. Sk., 16046. Sk., 16045. Sk., 16044. Sk., 16032. Sk., İsimsiz50, , 16069. Sk., İsimsiz306, 16075. Sk., 16062. Sk., 16063. Sk., 16064. Sk., 16065. Sk., 16067. Sk., İsimsiz49, 16061. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:26.926-2024-12-07 15:00:37.956 saatleri arasında Aydın; 4307. Sk., 4294. Sk., 4294/1. Sk., 4299. Sk., 4300. Sk., 4303. Sk., 4305. Sk., 4308. Sk., 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:26.926-2024-12-07 15:00:37.956 saatleri arasında Peker; Sırrı Atalay Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:26.926-2024-12-07 15:00:37.956 saatleri arasında Emrez; 196. Sk., 210. Sk., 211. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 4317. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:30.675-2024-12-07 15:00:36.066 saatleri arasında Turgut; İsimsiz22, eğitim, EĞİTİM, TURGUT, CAMİ , MANADERESİ , İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Çıkmaz, Çiçek Sk., Yakıcılar Sk., Tepe Sk., Pınar Sk., Okul Sk., Hürriyet, Gazi Sk., Gazi Paşa, Ege Sk., Depo Sk., Demokrasi, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cd., Cami Sk., Cami, Bozyer Sk., Araplar Sk., Araplar, TURGUT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:30.675-2024-12-07 15:00:36.066 saatleri arasında Düzce; , İsimsiz3, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, HÜRRİYET, ahmet bey sokak, HACI AHMET SOKAK, TORLANKÜME EVLERİ , DÜZCE, torlak, 4110, Azmak Mevki, Dere Sk., Değirmen Çk., Durmaz Çk., Hacı Ahmet, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Kavukkavak Tepecik Yolu, Kaya Sk., Koy Yolu, Kuşçu Sk., Kızılcayer Mevki, Lojman Cd., Torlak, Torlak Küme Evler, Torlak Mevki, Torlak Mevkii, Yukarı Sk., Çay Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:30.675-2024-12-07 15:00:36.066 saatleri arasında Ulamış; , İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz1, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz2, İsimsiz6, HÜRRİYET, 4110, 1430, 1430. Sk., 1430/1. Sk., DÜZCE, Eğitim, Hürriyet, Hürriyet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:30.675-2024-12-07 15:00:36.066 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:41.678-2024-12-07 15:00:54.308 saatleri arasında Hacıömerli; , Karakuyular Kümeevleri, Hacıömerli Köyü, Hacıömerli Köy Yolu, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:00:41.678-2024-12-07 15:00:54.308 saatleri arasında Kalabak; Çeşme 1 Sk., Çevre Yolu Cd., Zeki Sk., Merkez 1 Sk., Kuyular Sk., Kalabak Köyü, Hasan Ağa Sk., Göl Sk., KALABAK CUMHURİYET, İsimsiz3, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:00:45.224-2024-12-07 15:37:56.852 saatleri arasında Çetin Emeç; YILDIRIM ÖNAL, Uğur Mumcu Cd., Asker, Erol Taş, SADRİ ALIŞIK, ASKER , asker sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 09:30:00.441-2024-12-07 16:00:00.867 saatleri arasında Yeni; MENDERES, MESİR, MEHMET NİĞDE, MENDERES, 1. Bahar, 1.Yeşillik Sk., 2.Bahar, 3.BAHAR, 3.Mesir Sk., 8.Bahar, GEÇİT, Mehmet Niğde, Park Sk., MENDERES, , 4.MESİR, PINAR, İsimsiz134, MENDERES, MENDERES, İsimsiz131, MENDERES, KIRKÖY, MESİR, MENDERES, MENDERES, İsimsiz136, MEHMET NİĞDE, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz68, MENDERES, MENDERES, MENDERES, 1.MESİR, İsimsiz143, 2.MESİR, 2.MESİR, MESİR, İsimsiz148, MESİR, İsimsiz150 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-07 2024-12-07 09:30:00.441-2024-12-07 16:00:00.867 saatleri arasında İstiklal; İsimsiz142, İsimsiz153, YUNUS EMRE, Köprü Başı Caddesi, Yunus Emre elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-07 2024-12-07 10:00:52.83-2024-12-07 12:00:00.342 saatleri arasında Karaorman; elektrik kesintisi yaşanacaktır.