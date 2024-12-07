07 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:56

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:56

SAKARYA ilinde 07 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16007, 16008, 16009, 16016, 16018, 19018, 34002, 34005, 34006, 34008, 34010, 34011, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, DAĞ YENİKÖY, DIRMANDILAR, GÜVEN, HUNLAR, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KURUDERE, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 36009, NEVRIN, NEVRİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3143., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FIRTINA, FIRTINA SK., GOOD YEAR, SALKIM 2 SK., SERVIS, SÜLEYMAN BİNEK CD., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 705. SK., 706., 706. SK., 707. SK., 708. SK., 709. SK., 711., 711. SK., MUHSIN YAZICIOGLU BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 101. SK., 148. SK., 27., 27. SK., 32., 7. CD., 88., 88. SK., 94., 99. SK., DARBOĞAZ SK., DOLUNAY SK., ESKİKÖY SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., POYRAZ SK., TOKATDERE SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE BINALARI 3-, ÜNİVERSİTE CD., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822., 822. SK., 830. SK., 849. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, NEVIYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 1027, 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, CAMI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ORMAN YOLU, ORTA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, PAŞA SK., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK., YUKARI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, YONGALIK mahallelerinde CIVEK, CİVEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASYATAK mahallelerinde TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU SK., DUTLAR, MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10002, 10002 SK., 7046 SK., 7084 SK., 7089 SK., 7090, 7093 SK., 7096, 7096 SK., 7098 SK., 7101 SK., 7111 SK., 7112 SK., 7114 SK., 7115, 7115 SK., 7116 SK., 7117 SK., 7119, 7121 SK., 7124 SK., 7125, 7125 SK., 7130 SK., 7131 SK., 7132 SK., 7134, 7134 SK., 7135 SK., 7137 SK., 7139 SK., 7140 SK., 7141 SK., 7142, 7143, 7143 SK., 7145 SK., 7147, 7149 SK., 7151, 7151 SK., 7155, 7157 SK., 7159 SK., 7161 SK., 7163 SK., ÇEŞMELER SK., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde AKYAZI, ASAGI, AŞAĞI, AŞAĞI SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, MERCAN, RESADIYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., TAŞBURUN SK., TOPÇU SIRTI CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, KUZULUK, RESADIYE, ŞEREFİYE, TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SEREFIYE SK., TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TEPE SK., TEPE_1, YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISIKLAR, IŞIKLAR, KARADERE, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ADAPAZARI KAYNARCA/3., ATILGAN, ATILGAN SK., CAMILI, CAMILI SK., CAMILI/5, CAMİLİ SK., DEVA SK., DORUK, DORUK SK., DORUK/1, ELMALI, GÜNDÜZ, GÜNDÜZ/1, HASAT SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA/3, KAYNARCA KANDIRA CD., KILIM, KİLİM SK., MISRA SK., OBA, OBA SK., ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, SÜKÜR/1, TUTKUN SK., VOLKAN SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1345 NOLU, 1425 NOLU, 1426 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5018 NOLU, 5052 NOLU, 5053 NOLU, 5053 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5060 NOLU SK., 5063 NOLU SK., SET ARKASI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1339 NOLU SK., 1340 NOLU, 1340 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1342 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, KAPTAN SK., KERKÜK, KUMKÖY, KUMKÖY SK., MAHSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., FİKRET SK., GÖKALP SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, MITHATPASA, ŞEKER mahallelerinde ÇARK, ÇARK CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 588 NOLU, 780 NOLU, 780 NOLU SK., 781 NOLU SK., 782 NOLU SK., A. NEJDET GÜVEN CD., A.NEJDET GÜVEN CD., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DALLI SK., GÖKÇE SK., KANCA SK., KENTPARK İÇİ YOLU, KIYI SK., KUDÜS, KUDÜS CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., PELİN SK., SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SASKİ İÇ YOLU, YALIM, YALIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde ESKİŞEHİR YOLU, HACILAR, KASLAR, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde CÖMERT SK., KUTUP SK., NARIN, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde KRİSTAL SK., MIMARSINAN, MIRAÇ, MİRAÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, HASAT, MADEN, MİMARSİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, DURU, EMEK SK., FIRAT SK., GÖLBAŞI, MIDYAT, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS, TAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTİLER mahallelerinde 334. SK., 337. SK., ABDİBEY CD., TOYOTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ATATÜRK, ATATÜRK/10, AVCI SK., BARIŞ SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, CİVAN SK., ÇINAR SK., FESLEĞEN SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, KARDELEN, KARDELEN SK., MENEKSE, NEVİN SK., ORHANGAZI CD., SHT.MUSTAFA SEZER, SITELER, SİTELER, SİTELER CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALIKLIIHSANIYE, BALIKLIİHSANİYE, ÇAKALLIK, IKBALIYE, YARICA mahallelerinde BALIKLI, BALIKLI SK., BALIKLIIHSANIYE, BALIKLIIHSANIYE/2, BALIKLIIHSANIYE/3, BALIKLIIHSANIYE/4, BALIKLIIHSANIYE/6, BALIKLIİHSANİYE SK., CAMI_3, CAMI_6, DERE_2, ELMACIK/3, İsimsiz103, OKUL_1, OKUL_4, ÜST SK., ÜST_1, YARICA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, IKBALIYE, İKBALİYE, PINARLI mahallelerinde 161. SK., 4005 SK., 4031 SK., 4060, 4071, 4071 SK., 4076, 4089, ANADOLU OTOYOLU, BALIKLI/2, BALIKLI_1, CAMI_5, İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ /1, PINARLI, PINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENCİK, DEVLET, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 11, 11 SK., 12, 12 SK., 13 SK., 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17 SK., 18 SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19 SK., 19.05.2021 CD., 20 SK., 21, 21 SK., 224, 224 SK., 23, 23 SK., 24 SK., 25, 25 SK., 30, 30 SK., 301 SK., 32, 32 SK., 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., 36 SK., 37, 38 SK., 39, 40 SK., 41, 44 SK., 45, 46, 47, 48, 8 SK., 82 SK., 83 SK., 84-, 85, 9 SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMET DÜLGER, AHMET DÜLGER CD., BALTA SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FERİZLİ SANAYİ SİTESİ, FEVZI ÇAKMAK, SAKARYA CD., SAKARYA L TİPİ KAPALI CEZAEVİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖRELE mahallelerinde GÖRELE SK., GÖRELE/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, BÜYÜKESENCE, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARRESITBEY, KOZLUK, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., 31. CD., 40 NOLU, 49 NOLU SK., 5 NOLU CD., 52 NOLU SK., ADA SANAYI, AKSU CD., ALANCUMA CD., ALANCUMA İLKOKULU, İsimsiz158, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KOZLUK CD., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., PIRAHMETLER, TASLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKIRPASA, BEKİRPAŞA, ÇAYBASIYENIKÖY, KAYALARMEMDUHIYE, KOZLUK, NAKISLAR, NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER, TAŞLIK mahallelerinde 39 NOLU, 59 NOLU SK., 75 NOLU, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ALACUMA CD., BELEDİYE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, FATIH SULTAN MEHMET CD., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK, KÖPRÜ SK., NAKIS, SANAYİ CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD., TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ, ZAFER CD., ZAFER_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1191 SK., 1193, 1201 SK., 1278 SK., 1282 SK., 1284, 1284 SK., 1286 SK., 1288, 1288 SK., 1290 SK., 1292 SK., 1294 SK., 284.Sk sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2028 SK., 2030 SK., 2036 SK., 2044 SK., 2048 SK., 2052 SK., 2058 SK., 2060, 2060 SK., 2065, 2065 SK., 2066 SK., 2071 SK., 2074 SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., KARASU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 07 Aralık Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAYA mahallelerinde AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.