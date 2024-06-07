07 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 07.06.2024 - 09:20

İstanbul ilinde 07 Haziran Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BABİL, BUDİN, CEBECİ, DEMET, KISMET, MADEN, MURAT, NECATİ CUMALI, YAREN, ZEYTİNOĞLU, ÇİÇEKSUYU, İŞÇİLER, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk / LEVENT mah KIVILCIM sk bölgelerinde 07/06/2024 17:00:00 - 07/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KURUÇEŞME mah sk bölgelerinde 07/06/2024 18:00:00 - 07/06/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GALATA ŞARAP İSKELESİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KARATAVUK, KEMANKEŞ, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, ODUN MEYDANI, YUVA sk / KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN sk / MÜEYYETZADE mah NECATİBEY sk bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BOSTAN mah FESLEĞEN, KAHYA BEY sk / KALYONCU KULLUĞU mah ATAMAN, BİLGİN, CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, HARMAN, KAHYA BEY, KURDELA, KÖMÜRCÜ ZEYNEL, NİLGÜN, SAMANCI ALİ, SİMİTÇİ, TARLABAŞI, TEKİR, TURUNÇ, ÖMER HAYYAM sk / KAMER HATUN mah CAMCI MUSA, KILIÇ ASLAN, SANTUR, TUTKALCI, ÇATIK KAŞ, ÖMER HAYYAM sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah HACI AHMET KARAKOLU, YENİ BOSTAN sk bölgelerinde 07/06/2024 10:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 07/06/2024 10:00:00 - 07/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA, AKMİNARE ÇIKMAZI, ATEŞ ÇIKMAZI, AVCI ÇIKMAZI, BAĞCI, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATMA SULTAN, GÖKÇEALİ, GÜMÜŞPINAR, HAKEMLER, HAVUZLAR, KAPLAN GİRAY, KOVANLIK, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖKLÜ ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SELİM GİRAY, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, TUFAN, YAVER, YEDİ EVLER, YURDAGÜL, ÇAMAŞIRDERE, ÇELİK ÇIKMAZI, ÖZBİL ÇIKMAZI, ÖZDEMİR ÇIKMAZI, İPEK, İSTANBUL sk bölgelerinde 07/06/2024 10:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.GONCA, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.MARTI, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, BURGAZ YOLU, DARI, EBRU, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, KABAN, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, OVACIK, PİRAMİT, TÜLAY, YUMAK, ÇALIŞKAN sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.GÜVERCİN, 2.BAHÇELİ, ALİZE, BUDAK, COŞKUN, GÖNÜL, GİRNE, KASIRGA, MELTEM, MERCAN, MEVSİM, MİNE, PAMUK, PAPAĞAN, SAMSUN, SEMERKANT, SERÇE, SEVİL, TEPE, UFUK, VOLKAN, ÇEŞME ARKASI, ÇİÇEKSUYU, ÖZLEM, İMBAT sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ABDİAĞA, BOŞNAK HIDIRBEY, MAZHARBEY, NUMAN EFENDİ, PALABIYIK, PAŞA BABA sk bölgelerinde 07/06/2024 13:30:00 - 07/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HÜDAVENDİGAR, ORHANİYE sk bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah KEŞKEKÇİ, PİLAVCI, VEZİR, YAYLAK, ZİYA GÖKALP sk / ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA, BAŞVEKİL, ESKİ VEZİR, GÜNAYDIN, HACI ZİHNİ EFENDİ, KAYGULU BABA, KELAMİ TEKKESİ, KÖPRÜLÜZADE, MEVLANAKAPI, SAÇAKLI TÜRBE, VEZİR, YAYLA, YAYLAK, YUSUFÇUK, ZİYA GÖKALP, ÇİÇEK BOSTANI, İBRAHİM ÇAVUŞ sk bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -SARIGÖL mah sk bölgelerinde 07/06/2024 00:05:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 268., 269., 270., 500 EVLER, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 07/06/2024 09:30:00 - 07/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004., 1006., 1007., 1012., HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 273., 274., 275., 276., 277., 278., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 298., 500 EVLER, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 07/06/2024 09:30:00 - 07/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah RUMELİFENERİ sk / ZEKERİYAKÖY mah BİÇER, TATAR sk bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, EKOL sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN, ÇAMYOLU sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah DEĞİRMENCİOĞLU, KORUCU, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah MALİYECİ KEMAL ERTAŞ, PİRİPAŞA, TAVANLI ÇEŞME, ZÜKÜR MEKTEP sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, CAMİ İÇİ, CUMHURİYET, HAVUZLU KAHVE, KÜÇÜKHASFIRIN, MUMHANE, PİRİPAŞA, YEMENİCİLER, YEMENİCİLER GEÇİDİ sk / SELİMPAŞA mah HAVUZLU sk bölgelerinde 07/06/2024 13:00:00 - 07/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, COŞARSU, ELÇİN, ERVANUR, GEMİCİ 1, GÖKNAR, HASBAHÇE, KARBEYAZ, MORKARANFİL, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURTANESİ, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk bölgelerinde 07/06/2024 10:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ANIL, AYÇA, BOYABAT, FİDAN, HUDUT, KESTANE, MARMARA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT, KIVILCIM sk bölgelerinde 07/06/2024 09:30:00 - 07/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, BEYDER, BOYABAT, DR. CEMİL BENGÜ, KESTANE sk bölgelerinde 07/06/2024 09:30:00 - 07/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İSTASYON mah Sakarya sk bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 2.SAKARYA, HALKALI İSTASYON, SÖĞÜTLÜ, VOLKAN, ÇAYIRDÜZÜ, ÖĞRETMEN, İŞÇİLER sk bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah Sakarya sk bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İSTASYON mah Turgut Özal Bulvarı cad bölgelerinde 07/06/2024 00:00:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 07/06/2024 18:00:00 - 08/06/2024 00:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-906 sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, CUMHURİYET sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SEYİSOĞLU sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgelerinde 06/06/2024 20:00:00 - 07/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1597., 1598., 1599., 1600., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., 1614., 1615., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2281., 2290., 2291., 2292., 2293. sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2423., 2424., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2439. sk bölgelerinde 07/06/2024 20:00:00 - 08/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13., ÇİĞDEM 1 sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, DİCLE, KADİFE, MARMARA, SAKIP SABANCI sk bölgelerinde 07/06/2024 10:00:00 - 07/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMİ 3, KARADENİZ, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, ÜÇEVLER CAMİ, İREM, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER, ŞEHİT HACI KEMAL MOĞOLKOÇ sk bölgelerinde 07/06/2024 11:00:00 - 07/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, TAŞÇILAR, YÜRÜTEN, İNÖNÜ, ŞİNASİ sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, ÖZNUR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1040. sk / MENDERES mah 324., 329., 343., 344., 345., 348., 350., 351., 352., 353., 354., 358., 359., 360., 377., ENDÜLÜS sk bölgelerinde 07/06/2024 00:30:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -MENDERES mah sk bölgelerinde 07/06/2024 00:30:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 07/06/2024 09:30:00 - 07/06/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTE bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK BULVARI., bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 07/06/2024 04:00:00 - 07/06/2024 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, ERATA, IHLAMUR, KARAN, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜLYALI, KAFKAS sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÜLYALI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KAFKAS, PAŞABAHÇE sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ, CAHİT SITKI TARANCI, EGEMENLİK sk bölgelerinde 07/06/2024 11:00:00 - 07/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1985. sk bölgelerinde 07/06/2024 00:30:00 - 07/06/2024 03:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1993. sk / GÖKEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1193., 1196., 1197., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2262., 2263., 2271., 2272/1., 2273., 2347. sk bölgelerinde 07/06/2024 00:05:00 - 07/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490., 2490/1., 2492., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., ATATÜRK, T, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1324., 1324/2., 1325., 1325/1., 1326/1., 1328., 1331. sk bölgelerinde 07/06/2024 09:00:00 - 07/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.