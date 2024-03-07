07 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 07 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:20
07 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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MANİSA ilinde 07 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-07 2024-03-07 15:00:46.093-2024-03-07 17:00:00.608 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-07 2024-03-07 15:00:46.093-2024-03-07 17:00:00.608 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; İsimsiz6, İsmail Özdağlar 8. Sk., İsmail Özdağlar 7. Sk., İsmail Özdağlar 6. Sk., İsmail Özdağlar 5. Sk., İsmail Özdağlar 4. Sk., İsmail Özdağlar 3. Sk., İsmail Özdağlar 2. Sk., İsmail Özdağlar 1. Sk., Yıldız Sk., Yunus Emre Cd., Seyit Ali Sk., Sanayi Sitesi, Plevne Cd., MİMAR SİNAN, Kirman Sk., Hilal Sk., HACI BABAİ VELİ, Cinnah Sk., Bayrak Sk., Barbaros Cd., Ahi Evran 8. Sk., Ahi Evran 6. Sk., Ahi Evran 5. Sk., Ahi Evran 4. Sk., Ahi Evran 3. Sk., Ahi Evran 2. Sk., Ahi Evran 1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.


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