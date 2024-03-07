07 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:20

Güncelleme: 07.03.2024 - 14:20

SAKARYA ilinde 07 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KERTIL, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ADLİYE SK., AKARSU SK., AKASYA, AKIN, AKSOY, AKSOY SK., ALİ NUR GEBEŞ, ARDIÇ, AYAN, AYDIN SK., AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BASAK, BIÇER SK., BÜLBÜL SK., CAMİİ SK., ÇAKALLAR SK., ÇELİK, ÇUKURKUYU SK., DAR, DOGAN SK., DOĞAN SK., DR. HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDİPPAŞA CD., FILIZ, GONCAGÜL, GÜMÜŞ, HACI OGLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HALIT MOLLA, HAMAMCILAR SK., HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜSNÜ AYDIN CD., ITIR, İKLİM, KADIR KOÇ, KAHVECİOĞLU SK., KARAYEL SK., KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 10, KONAK 4, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NECATİBEY CD., NİSAN 17. SK., ÖZGÜR SK., SAKA SK., SARIÖZ, SAVAŞ SK., SEDEF, SEYFETTİN SELİM, SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL CD., SÖĞÜT SK., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., TEZCAN SK., TEZER SK., VEDAT YAZGAN, YAPRAK SK., YEL SK., YENI MAHALLE, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 15:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ACAR SK., ADLIYE SK., AKIN SK., AKINCI, ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ CD., AYAN SK., AYDIN, BALTAOĞLU SK., BAŞAK SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, DR. HASAN AKGÜN, DR.ALAATTİN DURAN CD., DR.HASAN AKGÜN BULVAR, ERCAN, ESİNTİ, GONCA, GÖKTAŞ SK., HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HOCAOGLU, HÜSNÜ AYDIN, IKLIM, ISIL, İSMAİL EFENDİ SK., KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KADİROĞLU SK., KANARYA SK., KANDEMİR SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOĞAZ CD., KARAKAŞ SK., KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KÖSE, LALE SK., MEŞE BAYIRI SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURAT SK., NALBANTLAR SK., ÖZER SK., PAHADIR, SANER SK., SARIÖZ SK., SERÇE, SERÇE SK., SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM CD., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., VEDAT YAZGAN CD., YENI MAHALLE 4, YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YENİ MAHALLE 3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK, ORTA mahallelerinde SHT.GÜRKAN TÜRK 1, SOYSAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, KOZLUK, NAKIŞLAR, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 114. SK., 15 NOLU, 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98 NOLU, 98. SK., 99 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., D-100 YAN YOL, HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY, KADIKÖY CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SEYHKÖY CD., SÖGÜT, SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3003 SK., 3010, 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3053 SK., 3055, 3055 SK., 3061, 3061 SK., 3063, ALEV SK., BAHAR SK., DAL SK., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, HATİP, IRMAK SK., KÜPÇÜLER CD., SELVİ SK., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., NURDAN, YILDIRIM SK., YILDIZ, ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, AKIM, ALEV, ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ASYA SK., AY SK., AYAZ SK., AYYILDIZ, BATUHAN, BATUHAN SK., BULUT SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK, DUMAN, DUMAN SK., DURMAZ, FERHAT, FERHAT SK., FIRAT, GÖKKUSAGI SK., GÖKKUŞAĞI, GÖKKUŞAĞI SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, GÜN, GÜN SK., GÜNDÜZ SK., ISIK, İRFAN, KARANFİL SK., KASIRGA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MINA, MİDYAT SK., MÜGE, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, REZZAK, SARRAF, SEHER, SEHER SK., SITELER, SITELER CD., SONGÜL, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., TUFAN, TUFAN SK., UFUK, ÜNAL, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YENIAY, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIZ SK., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1006 KÜME EVLER, 1006 SK., 1006. SK., 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014, 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024 SK., 1027, 1029 SK., 1033, 130 SK., 1404 NOLU, 286, SK., 3. SK., 387 SK., 6. SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET SK., ADIVAR SK., ADİL, AKBAŞ SK., AKGÜL SK., AKSU, AKSU SK., ANADOLU OTOYOLU, ARAS SK., ARİFİYE ANADOLU LİSESİ, ASLAN SK., ASLI, ATA, ATA SK., ATATÜRK, ATLAS SK., AYBALA SK., AYDINLAR SK., AYVAZ SK., AZIZE, BALKAN, BALKAN SK., BALKAYA, BALKAYA SK., BARBAROS, BARBAROS/2, BATUM, BAYRAKTAR, BEYAZIT, BILECIK, BILGIN, BINNAZ, BİÇİM SK., BİLECİK, BİLGİN SK., BOGAZ, BOGAZ SK., BOĞAZ SK., BÖLGE, BÖLGE SK., BULAN SK., CAMI, CAMİ, CANAN, CANAN SK., CEVHER SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CİHANGİR, CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAM SK., ÇAMLIK SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇAYBAŞI CD., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇETİN CD., ÇIMEN SK., ÇİÇEK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEFNE SK., DEMET SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., DENIZ, DERVIS, DERVİŞ, DERYA SK., DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., DİYAR SK., DOGA SK., DOĞA SK., EKEN, EKİM, EKİN SK., EKREM SK., ELMAS SK., ELVAN, EMIN, EMİN SK., ERDEM, ERDEMİR SK., ERMIS, ESEN, ESEN SK., ESIT, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞİT/1, EŞREF SK., FATİH, FATİH CD., FERAH, FUAT SK., GAMZE, GAZI, GEDIZ, GEDİZ SK., GENÇAY SK., GENIS, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖK SK., GÖKDELEN SK., GÖL SİTESİ İÇİ YOLU, GÖZDE, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GUSER SK., GÜLERYÜZ, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜNEŞ SK., GÜNGÖREN SK., GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., GÜVERCİN SK., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLIK 1 SK., HASAT, HASRET, HASRET SK., HAYAT, HIDAYET, HİDAYET SK., HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜR, IRMAK, IŞIN SK., İBNİSİNA, İL ORMAN MESİRE YERİ, İSTİKLAL CD., KABİL SK., KADER, KADER SK., KADER/1, KADİR SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KAMELYA SK., KAMER SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KARTAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAYA SK., KAYALAR, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KEKLİK SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KONAK, KONAK SK., KOSAVA SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KUBİLAY, KUMRU, KUMRU SK., KÜBRA, KÜBRA SK., LAVANTA, LAVANTA SK., LEYLA SK., LEYLEK SK., LODOS, MADEN SK., MARTI SK., MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MERVE, MESALE, MESALE SK., MESTAN, MESTAN SK., METİN, MEVLANA CD., MILLET, MIMARSINAN, MIRAÇ, MIZRAK, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., NADIDE, NARİN SK., NASİP SK., NEZIH, NEZİH SK., NISA, NUMAN SK., NUR, NUR SK., OK, OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER SK., ÖZER, PANTER, PANTER SK., PARKE, PARKE SK., PAŞA SK., PAZAR SK., PELİN SK., PINAR SK., PİRİ REİS SK., POYRAZ, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAGLIK, SAGLIK/1, SAKA, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SANCAK SK., SARAY SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SELVI SK., SEN, SERDAR, SERDAR SK., SERHAT, SERKAN SK., SEVEN SK., SEVİM SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SIRIN, SULTAN SK., SUSAM, SUSAM SK., SÜLÜN SK., ŞAHİN SK., ŞAHLAN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., ŞÜHEDA SK., TAMER, TANK, TANK SK., TANYELI, TATAR, TEKİN SK., TEPE, TEPE SK., TOPRAK/1, TUĞBA, TUNA CD., TÜRKAN, ULU, ULU SK., ULUBEY, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., UZAY SK., VOLKAN SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YAN YOL, YAN YOL SK., YANYOL SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YAYLA, YAYLA SK., YENER, YENER SK., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI SK., YUVAM SK., YÜCE, YÜCEL, YÜCEL SK., ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN, ZOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE, İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KARAKAMIS, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, DEFNE, DERELI, DERELİ SK., DOLUNAY SK., DR. TACETTIN, DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, FASIL SK., FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MÜEZZIN IBRAHIM, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1267 NOLU, 1267 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 570 NOLU SK., POSTAHANE SK., SU ARITMA TESİSİ, ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., YASLI SK., YAŞLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 1261 NOLU SK., 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5214 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5220 NOLU SK., 5222 NOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., HAL. CD., KÖPRÜBAŞI YOLU, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAĞCILAR mahallelerinde SANTIYE, SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN mahallelerinde 461 NOLU SK., KARAAĞAÇ BULVAR, MEHTAP SK., MESTCİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Perşembe 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ŞEKER mahallelerinde DEGERLI, NADİR SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mart Perşembe 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1. ARA SK., 192 NOLU SK., 195 NOLU SK., ANKARA. CD., DEĞERLİ SK., FULYA, SEDAT KİRTETEPE CD., TÜMEN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLAK mahallelerinde YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR mahallelerinde 103. SK., 18., 19., 21., 22., 26., 2702., 2710, 3., 33., 41., 455., 478., 479., 53., 7. SK., 71., 9., 92., 94., 95., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BİLECİK CD., DÜZAKÇASEHIR, EMRE ARSLAN, ESKIKÖY, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/1, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 955., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., MANOLYA SK., MESKEN, MESKEN SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3208., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3751., 3755., 3757., 3758., 3907., 3952., 3953., 3955., 417, 426., 426. SK., 437. SK., 440., 459. SK., 460., 461., 462., 462. SK., 619., 620., AÇMALAR SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI CD., AKÇIL SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ARAL SK., ARDA SK., AYDINLAR, AYDINLAR-, AYIRGAN SK., BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BİLECİK (YENİ ) CD., CAMILI, CUMHURIYET, ÇAKICI, ÇAKICI SK., ÇAKIR SK., ÇALIK SK., ÇELİK SK., ÇEVİK SK., DEDE SK., DUYGU ÇK. SK., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EFE SK., ERENLER, ERZINCAN, ESEN_1, GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GEÇİT SK., GEYVE TARAKLI KAVŞAĞI, GÖÇMEN CD., GÜLER SK., HALICI SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., KALAYCI, KALAYCI SK., KAPICI, KAYI SK., KAYNAK SK., KAYNAK_1, KINCI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MENEKSE_1, MÜFTÜ SK., ORMAN-, ORMAN SK., ORMAN YOLU, OSMAN GAZİ CD., OSMANLI SK., ÖNDER, ÖREN SK., PARLA CD., POLAT SK., POSTANE SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., RAY, RAY SK., SEFA SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SERTBAŞI SK., SOLAKLAR, SUAT YALKIN, SUAT YALKIN CD., ŞİMŞEK SK., TARAKÇI SK., TOKATLI SK., VATAN, VATAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 332 SK., 332., 340. SK., 349., 349. SK., ENSAR, ENSAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 14., 14. CD., 15., 15. CD., 3043., 3043. SK., 3122. SK., 3134. SK., 3135., 3143. SK., 3144., 3145. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159. SK., 3160. SK., 3193 SK., 44., ARABACI SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ CD., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUSE SK., D100 KARAYOLU CD., DİLEK 2 SK., ERDEM SK., FENERLİ SK., GAMZE SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIRNE, GIRNE CD., GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY, GÜLAY SK., HOSGÖR, HOŞGÖR SK., KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN 2 SK., KUTUP, KUTUP SK., MEVLANA 2 SK., NİLÜFER SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, RODOP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ mahallelerinde 3119. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde BAHRİYELİ, BAYRAK SK., KARABOĞAZ, KORU SK., PARK İÇİ YOLU, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 7069 SK., 7071 SK., 7073 SK., 7081 SK., 7085 SK., 7086 SK., 7087 SK., 7088, 7088 SK., 7096 SK., 7098, 7098 SK., 7100 SK., KÜÇÜCEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8045 SK., 8048 SK., 8049, 8049 SK., 8050 SK., 8051 SK., 8053 SK., 8056, 8056 SK., 8058 SK., 8061 SK., 8063 SK., 8065, 8065 SK., 8069 SK., 8086 SK., 9069 SK., KARACASU, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIBEDIL, KUMKÖPRÜ, OSMANBEY, SEYFELER, TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ, VAKIF, YENIORMAN, YENİORMAN mahallelerinde 1022. SK., 13009, 13009. SK., 14001, 14003, 14003 SK., 14004, 14004 SK., 14005, 14006, 14008 SK., 14009, 14009 SK., 14010, 14011, 14013, 14016, 14017, 14022, 15001, 15003 SK., 15007, 17003 SK., ADA, ADA CD., HÜDAİ SK., KUMKÖPRÜ, KUMKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KUMKÖPRÜ SK., MERKEZ, ORHAN GAZİ SK., OSMAN GAZİ SK., OSMANBEY, OSMANBEY SK., TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ SK., YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BACIKÖY, ISABALI mahallelerinde ADAPAZARIBILECIK YOLU, BACIKÖY SK., ISABALI-, İSABALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAGA, BAKACAK, BEDILTAHIRBEY, ÇAKALLIK, ÇAMLICA, IKRAMIYE, İKRAMİYE, KIZANLIK, SARIYER, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 124, 131 SK., 146, 148, 157 SK., 165, 165 SK., 166, 197, 211, 224, 227, 245, 246, 248, 261, 284 SK., AKASYA SK., AKYAZI CD., AKYAZI., ARA SK., BAHAR, BAKACAK SK., BEDILTAHIRBEY, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇINAR SK., ÇINAR/1, ERENLER_1, GAZI (MERKEZ), GÖLYAYLA YOLU, GÜL, HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, ISTIKLAL, ISTIKLAL (YESILLER), İKRAMİYE YOLU, İsimsiz89, KAVLANDERE, MERKEZ SK., MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_184, MERKEZ_191, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_208, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_242, MERKEZ_25, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_334, MERKEZ_36, MERKEZ_52, MERKEZ_81, MUHTAR, MUSTAFA KARASAKAL, OKUL, SANTRAL, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, SİNAN BAYLAN, SİNAN BAYLAN CD., TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, TEPE_2, ULUDERE, ULUDERE (MERKEZ), YILDIRIM, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YILDIRIM (YEŞİLLER), ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 253, 254, 255, 258, 258 SK., 259, 259 SK., 262, 262., 265, ADAPAZARI KARASU YOLU, HÜRRIYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.