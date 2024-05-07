07 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:10

BOLU ilinde 07 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAŞYELLİCE, DEGIRMENYANI, GERİŞ, IMAMOGLU, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, KARAPINAR, KATIRCIOGLU, KEYFANOGLU, KÖPRÜBAŞI, MERKEZ, SEYREK, TASAN, YELLİCEDEMİRCİLER mahallelerinde BAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, DEGIRMENYANI MAHALLE YOLU, IMAMOGLU MAHALLE YOLU, KARACAAGAÇ MAHALLE YOLU, KARACAĞAÇ, KATIRCIOGLU MAHALLE YOLU, KEYFANOGLU MAHALLE YOLU, KÖPRÜBASI MERKEZ KÖY YOLU, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY CD., SEYREK MAHALLE YOLU, TASAN MAHALLE YOLU, YELLICEDEMIRCILER KÖY YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER, YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER KÜME EVLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER MERKEZ KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT, YUVA mahallelerinde ÇAYDURT EVLERİ KÖY SOKAĞI, YAYLA SK., YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YUVA ÇAYDURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİÇAYDURT mahallelerinde YUVA KÖY ÇİMENTO FARİKASI YANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPLÜCE mahallelerinde MENGEN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEN mahallelerinde MESCİLER EMEN MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, BERK, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, OKÇULAR, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000 SK., 2000. SK., 2002 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006 SK., 2007, 2007 SK., 2008, 2009, 2011, 2011 SK., 2016, 2017, 2017 Sok., 2018. SK., 2019 SK., 2024, 3304. SK., FABRIKA, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, KAPLICA, KAPLICA CD., KAPLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİÇAYDURT, YUVA mahallelerinde YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YUVA ÇAYDURT KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPLÜCE mahallelerinde KÜPLÜCE KÖYÜ YOLU, KÜPLÜCE KÖYÜ YUKARIKÖY MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFŞAR, GIDIRIS mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, GIDIRIS MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TARAKÇI mahallelerinde AŞ ÇAMLI KÖYÜ YOLU, TARAKCI KÖYÜ YOLU, TARAKÇI KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASU FATİH, MESCILER, MESCİLER mahallelerinde KARACASU İMAM HATİP ORTAOKULU, MESCILER MEVKII, MESCİLER KÖYÜ MERKEZ, MEVLANA SK., OKUL 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, ILICAKINIK, KARACASU FATİH, MERKEZ mahallelerinde AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, BAHÇELİ MAHALLESİ SK., BERK-2., ÇİFTE KÖPRÜLER SK., DERICI, ILICAKINIK KÖYÜ KAVAKLI KÜME E, ILICAKINIK-1., KAPLICA YOLU, YILMAZ SK., YUKARI ILICAKINIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1412 SK., AKTİF SK., ATAK SK., BARAN, ÇETİN SK., GÖZLEM SK., KARŞIKONAK SK., SANCAK SK., ŞENEVLER KÜME KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde BATI SK., DOĞU SK., GÜNEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALICA, ÇAPAR, DAĞHACILAR, GÜNEYÇALICA, KABALAR mahallelerinde CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETBEYLER, ÇATAK, DEMİRHANLAR, FAKILAR, GÜRPINAR MERKEZ, HASANLAR, N KENDISI mahallelerinde AHMETBEYLER KÖY YOLU, AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, DEMIRHANLAR KÖY YOLU, DEMİRHANLAR KÖYÜ, DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU, FAKILAR MAHALLESI YOLU, GÜRPINAR FAKILAR, GÜRPINAR KÖY YOLU, HASANLAR KÖY YOLU, KÖY SOKAĞI, SOGUKÇAM KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACILAR, ARIZLAR, BAYINDIR, BAYINDIR MERKEZ, BEKIRLER, BEKİRLER, BOYACILAR, BOYALICA, CUMA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DEPO, DOGRUK, DOĞRUK, EKINCILER MERKEZ, EKİNCİLER, GÖBELLER, GÖKÇESARAY, GÖKÇESARAY MERKEZ, GÖZLER, HACIMAHMUT, HİLALLER, ILICA, İBRAHİMÖZÜ, KARACALAR, KARAFAKILAR, KAŞIKÇIŞEYHLER, KAYALIDERE, KIZILKUYU, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ, MAHDUMLAR, MEMECELER, MEMECELER MERKEZ, MERKEZ, N KENDISI, NARZANLAR, NASUHLAR, NIGIT, SAFRANLAR, SARICALAR, TURGUTLAR, YENIKÖY mahallelerinde ARABACILAR MAHALLE YOLU, ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BEKIRLER MAHALLE YOLU, BEKİRLER, BOLU BİLECİK YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, BOYALICA MAHALLE YOLU, ÇIFTLIK MAHALLE YOLU, DEPO MAHALLE YOLU, DOGRUK MAHALLE YOLU, EKINCILER MERKEZ KÖY YOLU, EKİNCİLER, EKİNCİLER KÖYÜ DORUK MAH, EKİNCİLER KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, GÖKCESARAY ARABACILAR, GÖKCESARAY KÖYÜ NASUHLAR MAH, GÖKÇESARAY KÖYÜ YOLU, GÖKÇESARAY MERKEZ KÖY YOLU, GÖZLER MAHALLE YOLU, HACIMAHMUT KÖYÜ ÇİFTLİK MAH, HACIMAHMUT KÖYÜ YOLU, HACIMAHMUT YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, ILICA, ILICA MAHALLE YOLU, IZALIK MEVKİ, İBRAHİMÖZÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KEÇECİLER SK., KEPEZ, KILAVUZLAR KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, MAHDUMLAR SK., MAHDUMLAR YAYLASI, MEMECELER GÖZLER MAH, MEMECELER KÖY YOLU, MEMECELER KÖYÜ İÇ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NASUHLAR MAHALLE YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, RÜZGAR, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞÇILAR mahallelerinde BOLU NALLIHAN YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YAZILAR KÖYÜ MERKEZ MAH, YAZILAR MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, MERKEZ mahallelerinde GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAŞLAR, BÜYÜKCAMİ, HIZIRFAKI, MUSALLA mahallelerinde 3.Etap toki, A.SELAHATTİN BAYSAL CD., AKCALARKAŞI SK., BAHÇELER SK., BÜYÜKKAPI SK., ÇAYKENARI SK., DR. MEHMET BİRGÖREN ÇOCUK PARK, ELEKTRİK SK., ERDEMLER SK., FINDIKLAR SK., HACETTEPE DİBİ SK., HIDIRLIK SK., KAYADİBİ, KAYADİBİ SK., KIRLANGIÇ SK., KOĞUK KAYA SK., KOLAKLAR SK., MEYDAN SK., MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, MUSALLA TOKİ, RAHMETLER SK., RÜZGARLI 1., RÜZGARLI 1. SK., RÜZGARLI 2. SK., RÜZGARLI 3., RÜZGARLI 4. SK., SAKALAR, SAKALAR SK., SEMERCİLER SK., TOKİ İÇİ YOLU, Uavtede Yok, YENİKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA, TAŞKESTİ mahallelerinde ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 07 Mayıs Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHLAT SOKAK, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DEMİRCİLER, HACI IPEKLER, YENI, YENİ mahallelerinde 100. SK., 101. SK., AĞLADI SK., ARDA SK., ARDIÇ SK., AYIŞIĞI SK., BAHAR SK., BAHÇELİ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, GEREDE-KARABÜK BAĞLANTISI, GÜL SK., GÜMÜŞ SK., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., İLKOKUL SK., KARABÜK, KARABÜK CD., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MELTEM SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NALBANT CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., POYRAZ, RÜZGAR SK., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, SERÇE, SERÇE SK., SERİN SK., SÖĞÜT SK., ŞİMŞİR SK., YAĞMUR SK., YAYLACI SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YÜKSEL, YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.