07 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:09

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:09

İstanbul ilinde 07 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah KARAKOL, PAZARYERİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/05/2024 14:00:00 - 07/05/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER, STAT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah KURUDERE sk bölgelerinde 07/05/2024 10:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah KAZAN, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, TRAFO ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI, MALTEPE sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.ÇETİN, 2.MANOLYA, 3.DEFNE, 3.ORTANCA, CANAN, ORUÇ REİS, SEVGİ, ŞEHİT METİN KAYA, ŞELALE sk bölgelerinde 07/05/2024 00:05:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah SELANİK sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah BARUTÇU, GAYE, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KERESTECİ VELİ, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / SEYYİD ÖMER mah EVLİYA ATA, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, YAYLA, ÇARIKHANE sk / ŞEHREMİNİ mah KERESTECİ VELİ, YAYLA sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/05/2024 00:05:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1014., 1015., 1022., 1027., 1028., 1038/1., 1040., 1045., 1047., 1048., 1058., 1059., 1059/1., 1059/2., 1061/1., 1064., 1064/1., 1071., HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 804., 805., 805/1., 806., 806/1., 807., 808., 809., 810., 812., 813., 813/1., 813/2., 821., 824., 827., 915., 916., 928., ŞEHİT SEZER ÖNDER sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AYÇİÇEĞİ, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GELİN, GÜLHAN ÇIKMAZI, HALE ÇIKMAZI, HÜR, KEVSER, MARAL, MEFKURE, MEHTAP ÇIKMAZI, MÜGE, MİHRİBAN, NALBANT ÇEŞME., OĞUZ, PERİ, ÇAĞLAYAN, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk / MERKEZ mah ANIL, BARAJ, LALE BAHÇESİ, NALBANT ÇEŞME, İKRAM ÇIKMAZI, ŞAHİNCİ sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALTINBAŞAK ÇIKMAZI, EGEMEN, ESKİ KİLYOS, ESKİ ZEKERİYAKÖY, GARİP ÇIKMAZI, KEVSER, KİLYOS, NALBANT ÇEŞME., ÇEMEN ÇIKMAZI sk / MERKEZ mah ESKİ KİLYOS , GAZİ HASAN PAŞA, NALBANT ÇEŞME, ŞEHİT MİTHAT YILMAZ sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SEDİR, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah AKÇAM, DOLUCA, KARABEKİR, KILIÇPINAR, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, İKBAL ÇIKMAZI, İLKNUR, İMECE ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR, AZİM ÇIKMAZI, AĞAÇALTI, BULUT ÇIKMAZI, DEĞER, DİREKLİ, HACI ALİ PAŞA, HAYDAR ALİYEV, HEKİM, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, KİREÇLİ ÇEŞME, MEHMET EFENDİ, MISIR, MÜHENDİS HÜSEYİN, RAİF BEY, SU YOLCU BEKİR, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇAM YOLU, ÖMÜR TEPE, İSHAK sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BAHADIR, KISMET AĞACI, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 105., 106., 107., 108., 110., 111., 113., 114., 115., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 151., 154., 171., 172., 197., 198., 211., 212., AYAZAĞA 197. ÇIKMAZI, ESKİ PAZAR, ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BALTALİMANI HİSAR sk / RUMELİ HİSARI mah ALİ PERTEK, ARPACI EMİNİ KUYU, ARPACI ÇEŞME, BALTALİMANI HİSAR, BAYSAL, DOKUZEVLER ÇIKMAZI, DURMUŞ DEDE, HALİM PAŞA, HİSAR BAYIRI, HİSARLI SALİHBEY, KARAKOYUN, KIŞLAK, KİLİSE, MÜBAYAACI, SIRÇACI, SIRÇACI ARALIĞI, TEZVEREN DEDE, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, İMAM ŞERAFETTİN, ŞAİR NİGAR MEKTEP sk bölgelerinde 07/05/2024 10:00:00 - 07/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN, ÇAMYOLU sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah BUYRUK, EZBER, HACI ARİF BEY, HACI NURETTİN AKBULUT, SOYDAŞ, SİLVAN, TEMMUZ, ŞİMAL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ATILIM, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, GÜRHAN, KAYAHAN, KUDRET, KUTLUKHAN, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, REHA, SONNUR, YALIKÖY, ÇAL ÇIKMAZI, İKRA, İLBAY, İNTİZAM, İZZET sk bölgelerinde 07/05/2024 11:00:00 - 07/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, KİRİŞHANE, LATİFE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TANKUT, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, İLHAMİ, İNTİZAM, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/05/2024 14:00:00 - 07/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 07/05/2024 10:00:00 - 07/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah AKARSU, ALTIN, ALİEFENDİOĞLU, AÇELYA 3, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, BUSE, CEVHER, D-100 KARAYOLU, ERCİYES 1, FATİH NAMIK KEMAL, FEDA, HALİDE EDİP ADIVAR, HAMZA PINAR, KAPTAN, MELİS, NUR 2, UFUK, YALÇIN, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖRNEK sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -ULUS mah sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah ATATÜRK 2, AYAYDIN, BEYAZGÜL, ELİF, FUNDA 3, GELİNCİK 2, GEMİCİ, GONCAGÜL, GÜLCİHAN, GÜLDEREN, GÜLER, GÜLTEKİN, GÜMÜŞ, GÜNEY 1, GÜNNUR, GÜRBÜZ, GÜZELYALI, HANIMELİ, KADER 1, KADIRGA LİMAN, KADİFE, KAKTÜS, KAPLAN, KAPTAN 2, KARAGÜL, KAYA, KEMER 1, KERVAN, KONAK 2, KORU, KRİZANTEM 1, KUMRU 1, LEYLAK 6, MANOLYA 2, MENEKŞE, MENGENE, MEYDANALTI, MÜNEVVER, NERGİS, NURGÜL, PAPATYA 4, PEMBEGÜL, SÜMBÜL 4, TOMURCUK, VATAN, ÇATALCA YOLU, ÇİLEK, ÇİĞDEM, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN, BURCU, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY, CEMAL, DORUK, MESKEN, OSMANPAŞA, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 5., GÜL ÇIKMAZI, KARDELEN ÇIKMAZI, MENEKŞE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/05/2024 00:01:00 - 07/05/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATA sk bölgelerinde 07/05/2024 00:01:00 - 07/05/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORU, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BÜYÜK SAKARYA, FERAH, OKUTAN, TRİKOCULAR, ULUBATLI HASAN, ÇEVREYOLU sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, SÜLEYMAN ŞAH, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 07/05/2024 09:31:00 - 07/05/2024 12:31:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CENGİZ TOPEL, NUMUNEBAĞI, SERT, ULUBATLI sk bölgelerinde 07/05/2024 11:00:00 - 07/05/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KANARYA, KARANFİL, KARATAŞ, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce -MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah sk / ÜNİVERSİTE mah sk // ESENYURT ilce -NAMIK KEMAL mah sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1656., 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1668., 1669., 1670., 1672., 1673., 1674., 1675., VELİOĞLU sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk / KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 07/05/2024 00:00:00 - 07/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YAVUZ SELİM mah sk bölgelerinde 07/05/2024 08:30:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1054., 1138., 1139., 1140., 1144., 1145., 1146., 1147., 1160., MEHMET AKİF, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1494., GÜLBAHAR, ŞEHİT DOĞAN ÖZTÜRK sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, CİHANGİR, EFLATUN, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜRPINAR, METE, MURATLI sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 07/05/2024 12:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah NADİDE, ÇINAR sk bölgelerinde 07/05/2024 12:00:00 - 07/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2186., 2202. sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 532., 533., 534., 535., 536., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 400., 414., 414/1., 418., 418/1., 419., 420., 421., 422., 423., 424., 425., 429., 518., 519., 520., 521., 522., CAMİ, LİSE, OKUL sk bölgelerinde 07/05/2024 00:01:00 - 07/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 07/05/2024 00:01:00 - 07/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 07/05/2024 00:01:00 - 07/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 506., 514., 519., 522., 524. sk bölgelerinde 07/05/2024 09:30:00 - 07/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BAYAR, EREN sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLNİHAL, GÜMÜŞLÜ sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ÇAKMAK sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 115., AVŞAR, AYDEMİR, BURÇAK, EREN, GÜNSU, KALE, KIZILIRMAK, MELEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI, UĞUR, YAVUZ, ÖMÜR, ÖRNEK sk bölgelerinde 07/05/2024 10:00:00 - 07/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342. sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah AKASYA, ARDIÇ, BEGONYA, DEFNE, FULYA, FUNDA, GELİNCİK, KARTOPU, LADİN, LEYLAK, MÜGE, MİMOZA, OYA, PALMİYE, PETUNYA, SÜMBÜL sk / SÜLEYMANİYE mah 724. sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1269., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1282. sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1657. sk bölgelerinde 07/05/2024 09:00:00 - 07/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 930. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1375. sk / İSMETPAŞA mah 116., 137., 141., 86/1., 87., 88. sk bölgelerinde 07/05/2024 10:00:00 - 07/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 55., ORDU sk bölgelerinde 07/05/2024 10:00:00 - 07/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.