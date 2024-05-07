07 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:11

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:11

MANİSA ilinde 07 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:36.501-2024-05-07 12:00:57.477 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:36.501-2024-05-07 12:00:57.477 saatleri arasında Yağcılar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:36.501-2024-05-07 12:00:57.477 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:36.501-2024-05-07 12:00:57.477 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:36.501-2024-05-07 12:00:57.477 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:36.501-2024-05-07 12:00:57.477 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:41.985-2024-05-07 15:00:53.127 saatleri arasında Uncubozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:08.117-2024-05-07 16:00:16.781 saatleri arasında Pelitalan; PELİTALAN, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, , PELİTALAN, Ara Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:08.117-2024-05-07 16:00:16.781 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:18.188-2024-05-07 16:00:30.334 saatleri arasında Ortaköy; İsimsiz4, ORTAKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:18.188-2024-05-07 16:00:30.334 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:46.106-2024-05-07 16:00:55.923 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:39.693-2024-05-07 15:00:49.725 saatleri arasında Sancaklıbozköy; Manisa Cd. 1. Çk., Nergis Sk., Park Sk., Sanayi Sk., Turgutlu Cd.1. Çk., , DERE 1.ÇIKMAZ, turgutlu_1, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, 13. Sk., 30 Sk., 30 Sk., 8. Sk., 3., 12, Açelya, Açelya, BELEDİYE CAD., 30 Sk., LALE, LALE, Açelya Sokak, SANAYİ, SANAYİ, 14., 1. Sk., 10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 3. Çk., 14. Sk., 15. Sk., 2. Sk., orkide 1, 3. Sk., 30. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., Açelya Sk., Benzinlik İç Yolu, Dere 1. Çk., Karanfil Sk., LALE, Leylak Sk., BELEDİYE CAD., Yasemin Sk., orkide, 6.SOKAK, 8.sokak, DERE 1.ÇIKMAZ, 7,sokak, 7, 7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:39.693-2024-05-07 15:00:49.725 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:39.693-2024-05-07 15:00:49.725 saatleri arasında Karaoğlanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:39.693-2024-05-07 15:00:49.725 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:39.693-2024-05-07 15:00:49.725 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:50.289-2024-05-07 15:00:01.744 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, İsimsiz1, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:50.289-2024-05-07 15:00:01.744 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:50.289-2024-05-07 15:00:01.744 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:40.253-2024-05-07 15:00:53.184 saatleri arasında Onüç Eylül; PALMİYE, MUHTAR AHMET KURŞUN, MEHMET KURT, M.SEREN, KÖSE, KURS, KİRAZ, Güler Sk, DEĞİRMEN, BONCUKLU, BAĞLAR, Aygören Sk., Atik Sk, ATAK, GÜLER, KELOĞLU, , İsimsiz18, Muhtar Ahmet Kurşun Sk., ÖZTAŞLI, ÖZBEY, ÖKLÜ, YAZGI, YAPRAK, Vehbi Tüzel Cd., SAYGIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:40.253-2024-05-07 15:00:53.184 saatleri arasında Nihat Danışman; Vehbi Tüzel Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:40.253-2024-05-07 15:00:53.184 saatleri arasında Atatürk; BAĞLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:40.253-2024-05-07 15:00:53.184 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:40.253-2024-05-07 15:00:53.184 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:57.465-2024-05-07 13:00:08.797 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:50.285-2024-05-07 15:00:00.817 saatleri arasında Seğirdim; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, çaltılı çukur, İsimsiz11, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, çaltılı çukur, İsimsiz10, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:50.285-2024-05-07 15:00:00.817 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:50.289-2024-05-07 15:00:01.744 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:50.289-2024-05-07 15:00:01.744 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:50.289-2024-05-07 15:00:01.744 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:00:53.279-2024-05-07 15:00:04.459 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:53.279-2024-05-07 15:00:04.459 saatleri arasında Şair Eşref; , 53 Sk, İsimsiz112, İsimsiz121, İsimsiz127, İsimsiz128, 122 Sk., İsimsiz134, İsimsiz135, Akhisar Bergama Yolu, 105. Sk., 53 Sk., 200 Sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:00:53.279-2024-05-07 15:00:04.459 saatleri arasında Tevfikiye; 53 YENİ, 150 Sk., 210, 142 (Yeni) Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AHMETLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 09:30:50.759-2024-05-07 13:00:01.127 saatleri arasında Alahıdır; İsimsiz7, gökkaya, Alahıdır Köyü Yolu, ALAHIDIR, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 09:30:50.759-2024-05-07 13:00:01.127 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Saraycık; İsimsiz13, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, , İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz11, Saraycık Köyü İç Yolu, SARAYCIK, saraycık köyü yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Yenice; İsimsiz48, Yenice Köyü Yolu, Yenice Köyü İç Yolu, , Köy Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Karaelmacık; , Karaelmacık Köyü Yolu, Karaelmacık Köyü İç Yolu, İç Yol, karaelmacık yolu, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, KARAELMACIK MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Gülpınar; , Gülpınar Köyü Yolu, GÜLPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Çavullar; , Çavullar Köyü İç Yolu, İsimsiz1, ÇAVULLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Rağıllar; , iç yol, İsimsiz1, RAĞILLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Akçaalan; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Yardere; , İsimsiz5, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Selviler; , Selviler Köyü Yolu, Selviler Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz16, SELVİLER MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Yumuklar; Yumuklar Köyü İç Yolu, YUMUKLAR, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:13.97-2024-05-07 16:00:24.632 saatleri arasında Yenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:45.855-2024-05-07 16:00:07.302 saatleri arasında Yenice; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Armutlu; , Armutlu, Armutlu Köyü Yolu, Armutlu Köyü İç Yolu, Salihli Simav Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Bozköy; , Bozköy Köyü Yolu, Bozköy Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Talas; , Talas Köyü Yolu, Talas Köyü İç Yol, Talas Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında İcikler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:03.446-2024-05-07 16:00:13.163 saatleri arasında Dikilitaş; , Dikilitaş Köyü Yolu, Dikilitaş Köyü İç Yolu, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ, Dikilitaş, Akçaalan, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:29.825-2024-05-07 12:00:41.187 saatleri arasında Hacıhaliller; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , İsimsiz25, İsimsiz70, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:29.825-2024-05-07 12:00:41.187 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:29.825-2024-05-07 12:00:41.187 saatleri arasında Altınköy; İsimsiz33, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz5, Dumanlar Mahallesi İç Yolu, Altınköy İç Yolu, Altınköy Köyü Yolu, Altın Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:29.825-2024-05-07 12:00:41.187 saatleri arasında Karabeyler; katataşlar, kayalar, karabeyler, İsimsiz55, İsimsiz105, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz81, İsimsiz78, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz67, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz6, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, beddeller, Beypınar Köyü İç Yolu, , karataşlar, kafalar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:29.825-2024-05-07 12:00:41.187 saatleri arasında Halılar; çıralılar, tekeliller, Patika Yol, KARABEYLER, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, halılar, Halılar köyü iç yolu, Halılar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:29.825-2024-05-07 12:00:41.187 saatleri arasında Beypınar; İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz3, beypınar, Beypınar İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:29.825-2024-05-07 12:00:41.187 saatleri arasında Karşıova; beypınar, KARABEYLER, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz18, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, hacıhaliller, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:29.825-2024-05-07 12:00:41.187 saatleri arasında Yıldız; İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:46.453-2024-05-07 16:00:55.266 saatleri arasında 4 Eylül; İsimsiz42, İsimsiz33, SELVER HATUN, OSMAN GAZİ, NALÇACI DEDE, MEVLANA, M.AKİF ERSOY, GÜL, 291., ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, , SÜMBÜL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:46.453-2024-05-07 16:00:55.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:59.348-2024-05-07 16:00:08.411 saatleri arasında 4 Eylül; İsimsiz54, İsimsiz35, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, OSMAN GAZİ, MEVLANA, M.AKİF ERSOY, AVAROĞLU, Atatürk Blv., , ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, 294., 299., 300., 309., 308., İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:59.348-2024-05-07 16:00:08.411 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-07 2024-05-07 10:00:57.465-2024-05-07 13:00:08.797 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:57.465-2024-05-07 13:00:08.797 saatleri arasında Albayrak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:57.465-2024-05-07 13:00:08.797 saatleri arasında Avşar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-07 2024-05-07 10:00:57.465-2024-05-07 13:00:08.797 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.