07 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:10

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:10

SAKARYA ilinde 07 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZİPAŞA, GÖL, HACIMERCAN, ILMIYE, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, NAILIYE, NAİLİYE, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI, YENİ mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ADA, ADA SK., AFAL SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAY VİLLALARI İÇİ YOLU, ALAGÖZ, ARMUTLU, ARMUTLU SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, AVCILAR SK., BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., BILAL, BİLAL, BİLAL SK., BOĞAZİÇİ CD., BOZA SK., CAMICEDIT, CAMİCEDİT CD., CEM SK., ÇİÇEKÇİLER CD., ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DOGAN, FATİH SK., FERHAT SK., FIDAN CD., FİDAN CD., GONCABAHÇE, GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜR SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., IZCI, İLMİYE CD., KADI, KADI CD., KAHRAMAN 1, KARADUT SK., KAYADİBİ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖKNAR CD., KÖSEOĞLU SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., MEDRESE SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., NEVZAT, OKUL, OKUL 1, OKUL CD., OKUL SK., ÖZKÖSEMEN SK., PASA, POLAT, POLAT 1, POLAT CD., POLEN CD., PUSULA, PUSULA SK., ROZET SK., RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., SAFRAN, SAİTAĞA CD., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SULTAN SK., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TAN SK., TANTA, TANTA SK., TANTAN, TEMREN, TEMREN CD., ULAŞTIRMA SK., USLU SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., ZAMBAK 1, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARASU mahallelerinde KÜÇÜK BOĞAZ SK., YUKARI (KARASU) sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ mahallelerinde 308 SK., 309 SK., 310, 310 SK., 313 SK., 313/1 SK., 606 SK., 635 SK., 639, 639 SK., ESKI KIZILCIK, FEVZİ PAŞA CD., HASTANE CD., KIZILCIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 300 SK., 327 SK., 328, 328 SK., 400, 400 KÜME EVLER, 401, AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, PARALI, YASSIGEÇİT, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., BEDİR SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ SK., DAĞ, DEGIRMEN, DOGU, DOĞU CD., FIRIN, FIRIN SK., HACI ARİF SK., HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEK, HÜRRİYET SK., KARAOĞLAN SK., KARSI, KARŞI, KARŞI SK., KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KURUDERE CD., KUZULUK, KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MERKEZ-, OKUL-, ORTA-, ORTA SK., OSMAN GAZİ, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR_2, SAKARYA_2, SELVI, SELVİ SK., SHT.ERSIN SENEK, SÜMBÜL SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, TÜRBE SK., UZUN CD., UZUN CD. SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ, YAVUZ SK., YAZLIK, YENI_7, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: LIMANDERE, LİMANDERE, TEPETARLA mahallelerinde 2 NOLU, ÇOBAN SK., HILAL, HİLAL SK., KARASU-, KARASU CD., LALE SK., LALE_2, LİMANDERE YOLU, YAVUZ SELIM, YUKARI 9 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 2702., 2704., BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ESKIKÖY, ESKIKÖY/6, MERKEZ/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, ALIFUATPASA, EPÇELER mahallelerinde 275., 2751., 2752., 2753., 2756., 2757., AKKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, AKKAYA SK., ARSLAN SK., EPÇELER, EPÇELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER, DIŞDEDELER mahallelerinde ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., KEMIKLER, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1007. SK., 1010. SK., 1012. SK., 1016. SK., 1025. SK., 1027 SK., 1027. SK., 1037 SK., 1039, 1039 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043 SK., 1045 SK., 1046 SK., 1047 SK., 1048, 1048 SK., 1050 SK., 1056 SK., 1063 SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ERENLER CD., NİSAN 17. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Mayıs Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 376 NOLU SK., 6014 SK., 6030, 6030 SK., 6047 SK., AKSEMSETTIN CD., AKŞEMSETTİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDİYE, TABAKHANE mahallelerinde 4005 SK., 4006 SK., 4008 SK., 4009 SK., 4010 SK., 4014 SK., DÜZ SK., OĞUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EŞREF BİTLİS CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ6, REŞİTBEY, SONER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 230 NOLU SK., BALA SK., ÇUKUR, ÇUKUR SK., ELİBOŞ SK., EREN SK., KIRIM, KIRIM SK., PARALI SK., SÖNMEZ SK., YAZAR, YAZAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde 691 NOLU, 691 NOLU SK., 692 NOLU SK., 693 NOLU SK., 694 NOLU SK., AKKADIN SK., DEĞİRMENHAN SK., PAPUÇÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 19 NOLU SK., 2 NOLU SK., 20 NOLU SK., 21 NOLU SK., 22 NOLU SK., 5001 SK., 5003 SK., 5008 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5024 SK., 5025 SK., 5026 SK., 5026. SK., 5029 SK., 5030 SK., 5032 SK., 5040 SK., 5044 SK., ÇILEK SK., ÇİLEK SK., HOROZLU SK., KELEBEK ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, POLAT SK., SEHIT MURAT FATIH DIKTAS SK., ŞEHİT MURAT FATİH DİKTAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENICAMI, YENİ CAMİ mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 18 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5004, 5004 SK., 5006 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., BERBER SK., BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ELİF SK., GONCA, GONCA SK., KOMŞU SK., KUŞ SK., SAKARBABA CD., TATLI SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1539 NOLU SK., 1540 NOLU SK., 226 NOLU SK., 227 NOLU SK., 228 NOLU SK., BABALIK SK., BAĞIŞLAR SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., ÇAYIR SK., DEMIRCI, DEMIRCI SK., EMIN SK., ERISEN SK., ERİŞEN SK., HİCRET SK., KIR, KOCACIK SK., NAL SK., SAKARYA, TEKERCI SK., TEKERCİ SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 119 SK., 6501 SK., 6501. SK., 6502 SK., 6508, 6508 SK., 6509, 6509. SK., 6511. SK., 6512 SK., 6512. SK., 6517 SK., 6521, 6521 SK., 6523 SK., 6529 SK., 6592 SK., 6595 SK., 6595. SK., ATATÜRK BULVAR, FİSKOBİRLİK CD., KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KAMİL KAMİŞOĞLU, RASİMPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR, KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde 1060 SK., 1128 SK., 1131 SK., 1133 SK., 1134 SK., 1135 SK., 1152 SK., HENDEK DEVLET HASTANESİ, PROF. DR. AYHAN KIZIL CD., REMZI EFENDI, REMZİ EFENDİ CD., SEHIT ALI GAFFAR OKKAN, SEHIT GÖKHAN YASARTÜRK, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, KARGALIYENIKÖY, MARTINLER, PUNA ORTAKÖY, TÜRBE mahallelerinde BEYKÖY İÇ YOLU, KARGALIYENİKÖY İÇ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ- SK., MERKEZ_118, MERKEZ_128, MERKEZ_132, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_193, MERKEZ_20, MERKEZ_21, MERKEZ_221, MERKEZ_224, MERKEZ_251, MERKEZ_277, MERKEZ_3, MERKEZ_327, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_40, MERKEZ_56, MERKEZ_57, MERKEZ_60, MERKEZ_88, MERKEZ_95, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 07 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 501. SK., CİVAN SK., ÇAĞLAYAN SİTESİ İÇ YOLU, ÇARK CD., ÇETIN, EMSAL SK., ENGIN, ENGİN SK., GÜLİSTAN SK., INCI SK., İNCİ SK., MERT SK., NARIN, NARİN SK., PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 07 Mayıs Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKAR SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEZBAA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.