08 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:36

Güncelleme: 08.03.2024 - 00:36

DÜZCE ilinde 08 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GÖKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, AYAZLI, DOĞANCILAR, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ACARA, ASLI SK., BEYÖREN, DADALI, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD., FAKILLI, İsimsiz152 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİÇEKPINAR, N KENDISI mahallelerinde ÇIÇEKPINAR, ÇIÇEKPINAR KÜME EVLER, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜÇKESE mahallelerinde ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAOĞLU, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU, KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, KUZEY, PINARCIK, TAVUKPINARI, Uavtede Yok, YUKARI AKÇAÖREN, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 08 Mart Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, BEKTAŞLI, HACIAZİZLER mahallelerinde ALT, BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 08 Mart Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZGÖSTEK, İLHANLI mahallelerinde DÜZGÖSTEK, yeniyurt düzgöstek, YENİYURT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK mahallelerinde MEHMETPINAR, TÜTEKYATAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKTASLI, HAMZALI, KUZUMLU mahallelerinde BEKTASLI, KUZUMLU, SERKAN ACAR, SERKAN ACAR CD., SERKAN ACAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 08 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNKÖY, MERKEZ mahallelerinde ALTUNKÖY İÇ YOLU, ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KARABURUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLAR, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 1. CD., AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DURAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 4355. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR mahallelerinde İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR mahallelerinde 657. SK., CEVAT ŞAHİN SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., RIHTIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 2.BAHÇELİEVLER CD., 29. SK., 4.DÜZCE BULVAR, 5.DÜZCE BULVAR, 57. SK., 58. SK., ÇEVRE YOLU, NALBANTOĞLU İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16052., 16102., D 100 KARAYOLU, E-5 KENARI KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERGİÇ, MERKEZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18020., 2130., 2130. CD., BİLGİN ÇK. SK., HÜRRİYET CD., ŞEHZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16044., FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16170., TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16126., 16150., 16151., ADAPAZARI BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1001., 878. SK., 880. SK., 881. SK., 884. SK., 980., D 100 KARAYOLU CD., KORKMAZ SK., PAZARYERİ İŞYERLERİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1001. SK., 877. SK., 883. SK., 885., 885. SK., 886., 886. SK., 887. SK., 888. SK., 893., 893. SK., 913. SK., 951., ARSLAN SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇİFTLİK SK., MEYDANLAR SK., MUTLU SK., ÖZTÜRK SK., ŞEHİT METİN UYANIK, ŞEREFİYE SK., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 10:15-11:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1016., 1028. SK., 1080., 955. SK., 974. SK., 979., 980. SK., 985. SK., 986. SK., 987. SK., 988., 988. SK., 989., 989. SK., 990. SK., 992. SK., 997. SK., DÜZCE SSK HASTANESİ, ESKİ BAĞDAT CD., ÖZMEN, ÖZMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde MUNCURLU BESNI, MUNCURLU IŞIK KÖY SOKAĞI, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAÇAM, BAHÇELIEVLER, BÜYÜK AÇMA, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, CUMHURİYET, ÇAMLIK, ÇORAK, DERE, FABRIKA, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, GÖKÇE, HAMAMDAGI, KARDELEN, KİRAZLI, N KENDISI, TATIL, UÇUK, UĞUR, YENI mahallelerinde 1 SK., 10., 13., 17., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 7 SK., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., 8036., BAHÇELIEVLER, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇAMLIK, ÇORAK, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HAMAMDAGI, HAMAMÜSTÜ YOLU, KARDELEN, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., TATIL KÖYÜ, UÇUK, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, ÇINARDÜZÜ, KIREÇKUYUSU, KURULUK, SARIÇAM mahallelerinde BÜK, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KURULUK, SARIÇAM, SARIÇAM MAHALLESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE, KONURALP DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3129., 3235. SK., 3255. SK., 3261. SK., 3266., 3266. SK., 3274., 3274. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ESKI AKÇAKOCA, MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 08 Mart Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 702. SK., 703., 704., 704. SK., 705., 705. SK., 706. SK., 708., 709. SK., 710. SK., 7100. SK., 711. SK., 712. SK., 714., 714. SK., 715. SK., 716, 718 SK., 719. SK., 722., BATTAL GAZI, BATTAL GAZİ SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSIN SK., İSMET PAŞA SK., KANUNI, KANUNİ CD., KİBAR SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., NAZIR, NAZIR SK., SAHIN, VEZIR, VEZİR SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KARAMAHMUT mahallelerinde AKSU KÖYÜ YOLU, KARAMAHMUT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, BAKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TAŞLIK mahallelerinde AÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU, BAKACAK, BAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, BAKACAK KÖYÜ YOLU, MUSA AÇMA SK., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKACAK mahallelerinde CIRCIR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 08 Mart Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELAMLAR mahallelerinde 701. SK., 707. SK., ATATÜRK CD., GEYİK TEPE YOLU, PARK, SELAMLAR TEPESİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 08 Mart Cuma 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 309. SK., 310. SK., 311, 311. SK., 312. SK., 317, 321 SK., 322, 322 SK., ALİ ÖZBEK PARKI İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL CD., OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 08 Mart Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 19. SOK., 208. SK., 210. SK., 414. SK., 415. SK., 424, 431, 440, 442, CUMHURİYET CD., ISMET PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZARDERE, N KENDISI mahallelerinde BIÇKIBASI, HIZARDERE, HIZARDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.