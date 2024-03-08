08 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:36

Güncelleme: 08.03.2024 - 00:36

İZMİR ilinde 08 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TIRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz24, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz27, İsimsiz1, , İsimsiz23, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Alacalı; , İsimsiz5, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Turgutlu; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Mahmutlar; İsimsiz22, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, isimsiz, İsimsiz20, İsimsiz10, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Karateke; İsimsiz45, İsimsiz39, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz27, İsimsiz15, , İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz42, İsimsiz51, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Akkoyunlu; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:05.872-2024-03-08 15:00:24.349 saatleri arasında Hasançavuşlar; İsimsiz3, , Hasançavuşlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:05.872-2024-03-08 15:00:24.349 saatleri arasında Büyükkale; , İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz50, İsimsiz30, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz38, , İsimsiz49, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Elifli; İsimsiz35, , İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz19, Köy İçi Yol, İsimsiz49, İsimsiz31, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:03.533-2024-03-08 16:00:12.819 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:05.872-2024-03-08 15:00:24.349 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:04.176-2024-03-08 12:00:13.248 saatleri arasında Demircili; Demircili Ada Mevkii Küme, İsimsiz172, , İsimsiz20, İsimsiz210, 10003, DEMİRCİLİ, İsimsiz171, 10004, İsimsiz21, İsimsiz14, 10008, İsimsiz92, 10002, İsimsiz181, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:04.176-2024-03-08 12:00:13.248 saatleri arasında Yağcılar; İsimsiz79, 9001 Sk., 9004. Sk., ALTINKÖY 11, ÇEŞMEYANI, 9019. Sk., 9026, 9008, İsimsiz52, 9023, 9001, 9029, YAĞCILAR KÖYÜ, 9022. Sk., 9018. Sk., 9003. Sk., , 9016. Sk., 9012. Sk., 9021, 9013. Sk., 9020. Sk., İsimsiz162, İsimsiz166, 9000. Sk., 9002. Sk., 9006. Sk., 9017. Sk., 9005, 9007. Sk., 9014. Sk., 9016/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:04.176-2024-03-08 12:00:13.248 saatleri arasında İçmeler; İsimsiz233, , İsimsiz206, İsimsiz231, 1091, İsimsiz229 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:04.176-2024-03-08 12:00:13.248 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:04.176-2024-03-08 12:00:13.248 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:08.077-2024-03-08 14:00:17.243 saatleri arasında İçmeler; İsimsiz229, 1091, İsimsiz231, İsimsiz206, , İsimsiz233 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:08.077-2024-03-08 14:00:17.243 saatleri arasında Yağcılar; 9007. Sk., 9005, 9003. Sk., 9002. Sk., 9000. Sk., İsimsiz166, İsimsiz162, , 9017. Sk., 9006. Sk., 9004. Sk., 9001 Sk., İsimsiz79, 9026, 9019. Sk., 9016/1. Sk., 9014. Sk., 9013. Sk., ÇEŞMEYANI, ALTINKÖY 11, 9008, İsimsiz52, 9023, 9001, 9029, YAĞCILAR KÖYÜ, 9022. Sk., 9021, 9020. Sk., 9018. Sk., 9016. Sk., 9012. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:08.077-2024-03-08 14:00:17.243 saatleri arasında Demircili; 10008, İsimsiz1, İsimsiz172, DEMİRCİLİ, Demircili Ada Mevkii Küme, 10003, İsimsiz210, İsimsiz20, , İsimsiz171, 10004, İsimsiz21, İsimsiz14, İsimsiz92, 10002, İsimsiz181, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:08.077-2024-03-08 14:00:17.243 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:08.077-2024-03-08 14:00:17.243 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:07.284-2024-03-08 10:00:13.743 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:40.329-2024-03-08 17:00:54.478 saatleri arasında Yakaköy; Yaka, ÖYKÜ, , Ekin Sk., GÜNEŞLİ, Havuzbaşı Sk., Irmak Sk., Yaka Cd., Yalı, Yıldız Sk., Zeytin, Özbek, İsimsiz63, VADİ, IHLAMUR, Sevgi Sk., Tepe, Havuzbaşı, Kiraz, Melisa Sk., Reyhan Sk., Selin Sk., İsimsiz62, Asma, Dibek, KİRAZ, Limon Sk., Meltem Sk., Özbek Sk., İsimsiz109, İsimsiz111, kiraz, MELİSA, POYRAZ, Cumba Sk., Damla Sk., Gündoğan Sk., Ihlamur Sk., Kordon, Mine, Yaprak Sk., İsimsiz129 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:40.329-2024-03-08 17:00:54.478 saatleri arasında Çiçekli; , Yasemin Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:40.329-2024-03-08 17:00:54.478 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:50.661-2024-03-08 13:00:04.361 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:50.661-2024-03-08 13:00:04.361 saatleri arasında Yakaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:50.661-2024-03-08 13:00:04.361 saatleri arasında Naldöken; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.455-2024-03-08 11:00:05.443 saatleri arasında Kemalpaşa; , 7086/5, 7093. Sk., 7097. Sk., 7087. Sk., 7086/1. Sk., 7405. Sk., Pınar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.455-2024-03-08 11:00:05.443 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 17:00:26.966-2024-03-08 18:00:32.906 saatleri arasında Karaçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:11.82-2024-03-08 15:00:07.338 saatleri arasında Alaçatı; 11500. Sk., 14051. Sk., 14050. Sk., 14045, 15035. Sk., 14034. Sk., 15039. Sk., 14000. Sk., , 14035. Sk., 14036. Sk., 14037. Sk., 14052. Sk., 14053. Sk., 15038. Sk., 14030. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:11.82-2024-03-08 15:00:07.338 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:47.075-2024-03-08 15:00:02.957 saatleri arasında Alaçatı; 14046. Sk., 5011 Sk., 14039. Sk., İsimsiz512, İsimsiz511, İsimsiz508, 14019. Sk., 14041. Sk., 14041/1. Sk., , 14040. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:47.075-2024-03-08 15:00:02.957 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:30:24.645-2024-03-08 15:30:34.062 saatleri arasında Şifne; 6476. Sk., 6473. Sk., 6471. Sk., 6470. Sk., 6468. Sk., 6460. Sk., 6455. Sk., 6454. Sk., 6451. Sk., 6444. Sk., 6442. Sk., 6435. Sk., 6433/1. Sk., 6430. Sk., 6000, İsimsiz17, 6449. Sk., 6445. Sk., 6458, 6453, 6495. Sk., 6489/1. Sk., 6480. Sk., 6475. Sk., 6472. Sk., 6469 Sk., 6466. Sk., 6462. Sk., 6458. Sk., 6457. Sk., 6456. Sk., 6447. Sk., 6441. Sk., 6440. Sk., 6439. Sk., 6429. Sk., 6478, İsimsiz19, 6494, , 6496 Sk., 6491/1. Sk., 6491. Sk., 6486. Sk., 6479. Sk., 6474. Sk., 6459. Sk., 6452. Sk., 6450. Sk., 6448. Sk., 6446. Sk., 6443. Sk., 6437. Sk., 6436. Sk., 6414. Sk., 6493, 6446, İsimsiz11, 6489. Sk., 6485. Sk., 6483. Sk., 6469. Sk., 6467. Sk., 6464. Sk., 6463. Sk., 6461. Sk., 6438. Sk., İsimsiz14, Ara Sk., 6484. Sk., 6482. Sk., 6477. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:30:24.645-2024-03-08 15:30:34.062 saatleri arasında Celal Bayar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:30:24.645-2024-03-08 15:30:34.062 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:30:32.38-2024-03-08 15:30:46.229 saatleri arasında Şifne; İsimsiz1, İsimsiz4, 6417/1, 6368, 6364, 6422, 6163/1, 6353. Sk., 6359. Sk., 6362. Sk., 6366. Sk., 6369/1, 6370. Sk., 6371. Sk., 6359 sk., 6415. Sk., 6411. Sk., 6406. Sk., 6403. Sk., 6402. Sk., 6397. Sk., 6395. Sk., 6389. Sk., 6388. Sk., 6385. Sk., 6384. Sk., 6372. Sk., 6355. Sk., 6354, 6351, 6337. Sk., 6163/2. Sk., 6367, 4359, 6424. Sk., 6420. Sk., 6359, Sıte Icı Yol, 6414/1, Site İç Yol, Ara Sk., 6430. Sk., 6428. Sk., 6421. Sk., 6409. Sk., 6383. Sk., 6382. Sk., 6378. Sk., 6350. Sk., 6418, 6418/1 sk., 6000, 6352/1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, 6373. Sk., 6375. Sk., 6377. Sk., 6380. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6396. Sk., 6398. Sk., 6400. Sk., 6404. Sk., 6408. Sk., 6412. Sk., 6419. Sk., 6427. Sk., 6429. Sk., Fener Yolu Konakları, 6372, 6267. Sk., 6407, 6353/1, 6165, 6349. Sk., 6355/1. Sk., 6357. Sk., 6360, 6374. Sk., 6376. Sk., 6379. Sk., 6381. Sk., 6386. Sk., 6387. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6394. Sk., 6399. Sk., 6401/1, 6417. Sk., 6426. Sk., 7423 Sk., 6352, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:30:32.38-2024-03-08 15:30:46.229 saatleri arasında Yalı; 6343. Sk., 6338/1. Sk., 6330 Sk., 6327. Sk., 6323. Sk., 6312. Sk., 6182. Sk., 6179. Sk., 6178/2. Sk., 6178. Sk., 6339. Sk., 6324. Sk., 6180. Sk., 6175/1. Sk., 6169. Sk., 6166/1. Sk., 6165, 6156/1. Sk., 6334, 6267. Sk., İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz3, 6157/1. Sk., 6172/1. Sk., 6175. Sk., 6177. Sk., İsimsiz37, İsimsiz53, 6155/1. Sk., 6178/1. Sk., 6325. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6342 Sk., , İsimsiz36, 6350. Sk., 6346. Sk., 6344. Sk., 6342. Sk., 6319/1, İsimsiz42, İsimsiz43, 6323. Sk., 6000, 6159/1. Sk., 6160/1. Sk., 6170. Sk., 6172. Sk., 6173. Sk., 6173/1. Sk., 6174. Sk., 6176. Sk., 6319. Sk., 6330. Sk., 6332 Sk., 6338. Sk., 6158/2. Sk., 6163/1, 6163/1, 6166. Sk., 6167. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:30:32.38-2024-03-08 15:30:46.229 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KIRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:16.318-2024-03-08 16:00:26.483 saatleri arasında Gedik; İsimsiz63, İsimsiz15, İsimsiz65, İsimsiz62, İsimsiz58, İsimsiz55, , Merkez, İsimsiz66, İsimsiz61, İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz67, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 12:00:19.456-2024-03-08 16:00:29.022 saatleri arasında Gedik; KATRANDERE, İsimsiz79, İsimsiz20, İsimsiz17, , KATRANDERE, İsimsiz53, İsimsiz50, KATRANDERE, KATRANDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:16.318-2024-03-08 16:00:26.483 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 12:00:19.456-2024-03-08 16:00:29.022 saatleri arasında Gedik; KATRANDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 12:00:19.456-2024-03-08 16:00:29.022 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:16.903-2024-03-08 15:00:00.205 saatleri arasında Irmak; 9525. Sk., 9520. Sk., 9518. Sk., 544. Sk., 528. Sk., 548. Sk., 551. Sk., 555. Sk., 9515. Sk., 9524. Sk., 552. Sk., , 552, 553. Sk., 546. Sk., 9521. Sk., 9523. Sk., Cumhuriyet Cd., 9522. Sk., 9517. Sk., 554. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:16.903-2024-03-08 15:00:00.205 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:39.591-2024-03-08 15:00:49.953 saatleri arasında Gölcük; Şair Mehmet Akif Ersoy, 442. Sk., Turgut Özal Blv., , 436. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.269-2024-03-08 16:00:16.788 saatleri arasında Ahıhıdır; Gül Sk., Fabrika Sk., Kiremitçi Sk., 1608, Çevre Sk., Şehit Pyd. Er Sebahattin Karakaplan Sk., Bahçeler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.269-2024-03-08 16:00:16.788 saatleri arasında Kazımpaşa; Bahçeler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.269-2024-03-08 16:00:16.788 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:57.35-2024-03-08 16:00:06.531 saatleri arasında Ahıhıdır; Fabrika Sk., Şen Sk., Sabancı Sk., HASAN FİKRİ, Kiremitçi Sk., Cıkmaz, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:57.35-2024-03-08 16:00:06.531 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:16.903-2024-03-08 15:00:00.205 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.455-2024-03-08 11:00:05.443 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:30:32.38-2024-03-08 15:30:46.229 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:40.329-2024-03-08 17:00:54.478 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:40.329-2024-03-08 17:00:54.478 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; , 110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:50.661-2024-03-08 13:00:04.361 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Yukarıbey; İsimsiz65, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz48, İsimsiz55, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz18, İsimsiz107, Bergama Yolu, İsimsiz16, İsimsiz35, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz45, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz13, İsimsiz17, YANIK, İsimsiz111, İsimsiz64, 5053/1, , İsimsiz15, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz58, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz73, İsimsiz91, İsimsiz112, YANIK, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz60, İsimsiz66, İsimsiz110, İsimsiz113, İsimsiz62, Yanık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Kurtuluş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Aşağıbey; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Aşağıbey Köyü İç Yolu, Bergama Yolu, İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Aşağıcuma; İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz3, Aşağıcuma, , İsimsiz91, Aşağıcuma Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Ayvatlar; İsimsiz1, AYVATALAR, İsimsiz3, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Çamavlu; İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz10, Çamavlu köy içi yolu, İsimsiz1, İsimsiz5, Çamavlu, , İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz4, Çamavlu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Demircidere; İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, Demircidere, Demircidere Köyü İç Yolu, , Bergama Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Hisarköy; , Hisarköy İç Yolu, Hisarköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, , İsimsiz4, İsimsiz21, İsimsiz22, Karaveliler, İsimsiz10, İsimsiz23, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Okçular; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz7, Okçular, Okçular Köyü İç Yolu, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Göbeller; İsimsiz5, Göbeller, Göbeller Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Hacıhamzalar; Hacıhamzalar Köyü İç Yolu, Hacıhamzalar, , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan; İsimsiz2, Kaplanköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Kıranlı; İsimsiz7, Kıranlı Köyü İç Yolu, , Kıranlı, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Terzihaliller; , Terzihaliller, Terzihaliller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Yukarıcuma; İsimsiz1, Yukarıcuma, Yukarıcuma Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında İncecikler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:30:22-2024-03-08 15:30:41.723 saatleri arasında Güneşli; Güneşli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında Çamtepe; Meydan Sk., Çağrı Sk., Barış Sk., Koldaş Sk., Uyanış Sk., , Güngören Cd., Serkan Sk., Yurt Çk., Papatya Sk., Pazar Sk., Uludağ Sk., Çağatay Sk., Çelebi Sk., Özlem elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında Çatalkaya; , Ender Sk., Gazi Dede Sk., Günaydın Sk., Köknar Sk., Leylak Sk., ALİ ÖZÜTEMİZ, Sümbül Sk., Zakkum Sk., Namık Kemal Sk., Pir Sultan Abdal Sk., Ahmet Taner Kışlalı Cd., Malazgirt Sk., Zakkum elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında Huzur; Ahmet Taner Kışlalı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Cihangir Sk., Hükümdar Sk., Site Sk., Tarkan Sk., Yeşil Camii, Demirci Efe Sk., Hakan, Kaan Sk., Deniz Sk., Hakan Sk., Mehmet Efe Sk., Çakır Efe Sk., , Demirci Efe, Çağatay, Çağatay Sk., Şelale Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında Korutürk; Demirci Efe Sk., Kaktüs Sk., , İrim, İmbat Sk., ÇAĞDAŞ, Kasırga Sk., Meltem Sk., Ahlat Sk., Tayfun Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:07.024-2024-03-08 16:00:16.341 saatleri arasında Onur; Kaan Sk., Yeşil Cami Sk., Çağatay Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALIAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 10:00:59.016-2024-03-08 12:00:44.365 saatleri arasında Bozköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:59.016-2024-03-08 12:00:44.365 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; , Cemalettin Aksu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 10:00:59.016-2024-03-08 12:00:44.365 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERIHISAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 12:00:47.587-2024-03-08 14:00:57.464 saatleri arasında Çolak İbrahim Bey; , Beyler Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 12:00:47.587-2024-03-08 14:00:57.464 saatleri arasında Beyler; Beyler Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz3, Beyler Köy Yolu, Beyler Cd., , Beyler Köyü, Geyikler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 12:00:47.587-2024-03-08 14:00:57.464 saatleri arasında Turabiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 12:00:47.587-2024-03-08 14:00:57.464 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 13:00:11.046-2024-03-08 15:00:39.366 saatleri arasında Yenibağarası; SÜMBÜL, FUNDA, ORTANCA, Zerrin, Erguvan Sk., Çuhask., REYHAN, ADAÇAYI, Çuha Sk., Piyan Sk., Sedir, Şebboy, Zerrın, PİYAN, Adaçayı Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.