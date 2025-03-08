08 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.03.2025 - 09:05

Güncelleme: 08.03.2025 - 09:05

KOCAELİ ilinde 08 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, CEVHER SK., ERKUT, ERKUT SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., KULLAR CD., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞIYAKA, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BAŞARAN SK., BEREN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, FEZA SK., LATİFE HANIM CD., OSMAN ŞENOL CD., PETEK SK., TATAR, TATAR SK., YAVUZ ÖZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA, BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD., BEREN SK., BÜLBÜL, CAMILI SK., CENGIZ TOPEL, ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU.. CD., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EMİNOĞLU SK., ESTERGON, ESTERGON CD., FEZA, GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜRGEN SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KAÇKARLAR SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZMAL SK., PETEK, PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEN, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, TAŞ SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BEĞENDİK SK., DOST SK., EGEMEN, LOZAN CD., OSMAN SENOL, PAPİLA SK., ŞİMŞİRLİ SK., TEKÇİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CIVELEK, CÖMERTLER, CÖMERTLER SK., ÇARŞIBAŞI SK., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HACI RAMAZAN, HACI RAMAZAN SK., IRMAKLAR SK., KABAOĞLU SK., LİMAN CD., MESAN, MESAN SK., ÖZDEN, TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AKÇE SK., DÜZLER SK., ER, ER SK., FEVZİ PAŞA CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., KARA AHMET, LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPAŞA CD., NUR SK., TINAZTEPE, YETİMALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMIRAL, AMİRAL SK., GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI, KALAYLI SK., KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KÖKENLI, KÖKLÜK, KÖKLÜK SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MERA SK., ORUÇ SK., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., ARZUM, AŞİKAR SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BAHTİYAR SK., BAŞAR, BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇESME SK., ÇIGDEM, DEPO SK., DERE, DONANMA, DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR, FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE, HERGELECİ İBRAHİM, HESAPÇILAR, HIZAL, HIZAL SK., HURMALI, HURMALI SK., İBRIŞIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCI, İSAK, KALELİ SK., KASIMPATI SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN SK., KÜTÜK SK., MALAZGİRT, MALAZGİRT CD., MELEK SK., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NİZAM-I CEDİT CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTI SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SUNARLAR SK., TASKÖPRÜ, TUNA SK., TURNA, UYSAL, ÜSTÜN SK., YEŞİLCE SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., CİHANGİR SK., CUMHURİYET. CD., KANGAL SK., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİHRİBAN.. SK., MİLLİYET SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY mahallelerinde ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CELAL, CELAL SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN mahallelerinde DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANİYE mahallelerinde TEPEBAŞI SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde FIRTINA, FIRTINA SK., ÖZDIL, ÖZDİL SK., SARAL SK., TAŞAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde CEYLAN SK., ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY KANARYA, ÇİLEK SK., ELZEM, ELZEM CD., GÜR SK., GÜZ, GÜZ SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., KADIRGA, KANBEL SK., MELTEM SK., SÜLÜN, TAŞOCAĞI CD., TURNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI mahallelerinde 2047. SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Mart Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, KÖRFEZ, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101. CD., 1020., 104. CD., 1046., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD., 208. CD., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATİLLA SK., ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARADENİZ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., MANDIRA CD., NAİL AYDIN SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 08 Mart Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde ABDÜLHAMIT HAN, AHUDUDU SK., AKKAYALAR SK., ANEMON, ANEMON SK., ANIL, ANIL SK., ASIRLIK SK., AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., BAGLAR, BAĞLAR SK., BAHRIYE, BAHRİYE CD., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BARBUNYA SK., BAYRAK SK., BEGONYA, BEGONYA SK., ÇAMLIK SİTESİ YOLU SK, ÇEŞME SK., ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., DEDE KORKUT, DENİZ YILDIZI SK., DENİZGÜLÜ SK., DESTAN SK., DÜLGER SK., ERGÜL SK., FIRUZE, FUNDA SK., GÜLLÜK SK., GÜNES, GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HATIRA SK., HÜRMET, HÜRMET SK., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ SK., IŞIK SK., İSTİRİDYE SK., KALKAN SK., KARAGÖZ, KARAGÖZ SK., KARAĞAÇ SK., KARBEYAZ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KEVSER SK., KUMYALI CD., LEVREK SK., LÜFER, LÜFER SK., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MERT, MERT SK., MIMOZA, MİMOZA SK., MORSALKIM, MORSALKIM SK., NARLI SK., ORFOZ, ORFOZ SK., PELTEK, PELTEK SK., PETUNYA SK., PİYALE PAŞA BULVAR, REYHAN SK., REZENE, REZENE SK., SAHRA SK., SAMYELİ SK., SARIGÖZ SK., SARIKANAT SK., SARISALKIM, SARISALKIM SK., SİNERİT SK., SUNNI BABA, TEKİR SK., TOMURCUK SK., UMUT REIS, YABANGÜLÜ SK., YAKAMOZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYIN SK., YENİBAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/3. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1448. SK., ESATBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1806., 1806. SK., 1806/2. SK., 1806/3. SK., 1808. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, GEBZE OSB, PELİTLİ mahallelerinde 3253, 3253., 3256., 3262., ORGANİZE CD., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1421/1. SK., 1422. SK., 1423/1. SK., 1430. SK., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1838. SK., 1840/1. SK., 1850., 1850. SK., 1851., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855. SK., 1856., 1856. SK., 1860., 1860. SK., HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 4440, HANIMELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde ORGANIZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3205., ATATÜRK CD., BAYKUŞ SK., EMİR SK., ORGANİZE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., 3248/1., 3248/2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3216., 3261, DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., MEZARLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3231, 3231., 3231. SK., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244., 3244. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MERVE SK., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SUDE SK., SÜMBÜL SK., ŞİLE CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3210., 3211., 3211. SK, 3213., 3215., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., BADEM SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., DERE SK., ERSİN SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE CD., GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KARATAŞ SK., KUMTEPE, KUMTEPE SK., MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., NİLÜFER SK., OKUL SK., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TOPLUCA SK., UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY mahallelerinde 4102., 4105., 4124., BAHAR SK., DENİZ CD., GAZI DEDE, GAZİ DEDE CD., GÖZDE SK., HARMANYOLU SK., MUALLIM KÖY, MUALLİM KÖY, MUALLİM KÖY CD., ÖZGÜR SK., SAĞLIK SK., SİTE SK., ÜÇ KUYULAR SK., YALI SK., YENI KUYU(OSB'DE KALIYOR), ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1162. SK., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1167., 1167. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 303. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 308/1., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 311/1. SK., 313/2. SK., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3206, 3206. SK., 3207., 3212., GEBZE, KAYADERESİ YOLU SK, MERCAN SK., TEPEVİRAN YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKII, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALILLER MEVKII, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ANKARA CD., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., DEDEOĞLU SK., FARUK SÖNMEZ SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HAYRİ KULUMBUR CD., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NAZIM HİKMET CD., NECATİ ÖKSE CD., OZANLAR SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞARK SK., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK., YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde FEVZI ÇAKMAK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3206., 3218., 3219., 3219. SK., 3220., 3221., ARMUTLU SK., ELMALI SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., PELİTLİ, SILE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI mahallelerinde BAYIR, IŞIL SK., KÖRFEZ, NURGÖK, OKYAR SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., SAFİNUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALI SAKIR, ALİ ŞAKİR SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM, ELEM SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., GEÇER SK., GELİNCİK SK., HİSAR SK., ISRA, İSRA SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KUTUP, KUTUP SK., NUH SK., TAHA, TAHA SK., ÜNLÜ SK., ÜST, ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ATATÜRK, ÇARDAK SK., DICLE, DİCLE SK., FESLEGEN, GÜVEN SK., HASAN TAHSİN CD., HOCA AHMET YASEVİ CD., HUSUSİ SK., HUŞU SK., HÜRMÜZ SK., LIMON SK., MAKBUL, MAKBUL SK., SEVCAN SK., TAMER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ATMACA, BEYLIK, BEYLİK SK., DADAŞ SK., DAMAR SK., DEVA SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., ENDÜLÜS SK., FERİDE SK., HACI SK., HAZAN SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., LEVENT, LEVENT SK., MİRAÇ SK., MUHARREM, MUHARREM SK., NİYET SK., SITKI SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., YENIGÜN, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 08 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde ÇERKESLI, KAŞARHANE SK., NUH ÇİMENTO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK mahallelerinde GÖLLER, KÖRFEZ RADAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 08 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 17 AĞUSTOS, KIŞLADÜZÜ mahallelerinde RADAR CD., ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.