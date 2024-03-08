08 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:36

Güncelleme: 08.03.2024 - 00:36

MANİSA ilinde 08 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:00.082-2024-03-08 15:00:10.067 saatleri arasında Dere; 3100. Sk., 3101. Sk., KUMLUDERE, ULUTEPE, 2913. Sk., 3100, 3002, 3105. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:00.082-2024-03-08 15:00:10.067 saatleri arasında Adakale; 2910. Sk., 2913. Sk., 3105. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:00.082-2024-03-08 15:00:10.067 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.375-2024-03-08 15:00:55.044 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.375-2024-03-08 15:00:55.044 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.375-2024-03-08 15:00:55.044 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.375-2024-03-08 15:00:55.044 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.375-2024-03-08 15:00:55.044 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.375-2024-03-08 15:00:55.044 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:34.174-2024-03-08 15:00:50.518 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında Tepecik; tepecik, Tepecik Köyü Yolu, İsimsiz9, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz5, tepecik sokak, tepecik sokak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında Tekeliler; İsimsiz1, , Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilkisüleymaniye, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, tilki süleymaniye, , İsimsiz5, tilki süleymaniye sk, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye sk, İsimsiz4, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında Halıtlı; , halıtlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:00.082-2024-03-08 15:00:10.067 saatleri arasında Lalapaşa; 3724. Sk., 3717, , İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:00.082-2024-03-08 15:00:10.067 saatleri arasında Mutlu; 3717, İsimsiz8, 3713, İsimsiz6, 3613 Sk., , KUMLUDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:00.082-2024-03-08 15:00:10.067 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.302-2024-03-08 15:00:25.451 saatleri arasında Muradiye; ATA, İZCİ, 83, Şahane Sk., İSTASYON, Ödemiş Sk., Revir Çk., KÜÇÜK ÇAYİÇİ, Karataş Sk., Fabrika Sk., Durmu Çk., Barış Sk., UMUT, 87, 85, 77, 75, 405. Sk., 38, manolya, 95, FABRİKA, TARLA, 404, TÜMEN, TARLA, fırın, GEDİZ, Defne Sk., BAHÇE, DURMUŞ Çk., TARLA, İsimsiz150, , 79. Sk., 410, MERCAN, zümrüt, Bülbül Sk., DURMUŞ ÇIKMAZI, İSTASYON ÇIKMAZI, Çavuş Sk., VATAN, Posta Sk., OKUL, yağhane, 400. Sk., 21. Sk., BARIŞ, egitmen, çavuş, ZÜBEYDE HANIM, PEHLİVAN, Meriç Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.302-2024-03-08 15:00:25.451 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.302-2024-03-08 15:00:25.451 saatleri arasında Karaali; Menemen Cd., Karaali Köyü Yolu, 302, İsimsiz23, İsimsiz20, 302, KARAALİ, Karaali, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz189, 302, 302, KARAALİ MURADİYE, , İsimsiz31, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz13, İsimsiz7, KARAALİ MURADİYE, ARAZİ, İsimsiz35, Karaali, İsimsiz32, 302, İsimsiz211, İsimsiz10, karaali, Karaali, İsimsiz19, KARAALİ, İsimsiz9, İsimsiz34, İsimsiz16, İsimsiz14, ARAZİ, KARAALİ, İsimsiz188, İsimsiz187 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.375-2024-03-08 15:00:55.044 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.375-2024-03-08 15:00:55.044 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:34.174-2024-03-08 15:00:50.518 saatleri arasında Evrenos; evrenos_1, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, evrenos sk, ARAZİ, evrenos1, evrenos sk, evrenos sk, EVRENOS, İsimsiz8, İsimsiz16, İsimsiz25, İsimsiz37, evrenos sk, İsimsiz29, evrenos, İsimsiz35, İsimsiz13, ARAZİ, evrenos sk, evrenos sk, ARAZİ, evrenos_1, f.çakmak cad, Manisa Cd., EVRONOS SOKAK, İsimsiz39, ARAZİ, İsimsiz27, İsimsiz44, İsimsiz46, , İsimsiz2, EVRANOS, ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:34.174-2024-03-08 15:00:50.518 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; İsimsiz26, karacaahmet, , İsimsiz13, İsimsiz33, karacaahmet küme evleri, Şehit Hasan KUZU, EVRONOS SOKAK, KARACAAHMET, İsimsiz32, KARACAAHMET, horozköy, karacaahmet kümeevler, karacaahmet, karacaahmet, Manisa Çevre Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:34.174-2024-03-08 15:00:50.518 saatleri arasında Muradiye; 411, genç, AKYÜZ, Çimen Sk., ÇETİN, ZÜMRÜT, ULU, TURAN., SAĞLIK, CUMHURİYET, POLATKAN, NERGİS, LEYLAK, Lale Sk., GÖNÜL, GÖKSU, GEDİZ, Bilge Sk., BAHÇE, AYVALI, AKASYA, 89 Sk., 88 Sk., 60. Sk., 6, 4. Sk., 200, çiçek sk, 408, sevinçli, MANOLYA, kazımkarabekir, küçükçayiçi, MUHASEBE, GENÇLİK, ışıklar, , Işıklar Sk., DEDE, CAMCI, MUHASEBE, MUHASEBE, BAHAR, İsimsiz38, DEMİRYOLU, demiryoulu, ÖZDEMİR, KARANFİL, kazım karabekir, 23. Sk., 42, 55. Sk., 67. Sk., 71. Sk., 73. Sk., Ata Sk., Bahar Sk., BAYINDIR, Cambaz Sk., Dede, DÜZYOL, f.çakmak cad, GÜLER, GÜMÜŞ, Hoca Sk., KARADAĞ, zümrüt, MESİR, MUHASEBE, çullu, PEHLİVAN, AKGÜN, Utku Sk., UYUMAZ, Yağhane Çk., yeşil, ZÜBEYDE HANIM, Çullu Cd., spil sokak, ÜRGEN, 401, Selanik, çavuş, 90, 91, 93, muhasebe sk, çeltik, ÇİÇEK, DEMİRYOLU, YEŞİL, kazımkarabekir, 406, 407, 412, 201. Sk., 204, 21. Sk., 41. Sk., 62. Sk., 89, Dede Çk., HÜRRİYET, Kahraman Sk., Kayıkcı Çk., KAZIM KARABEKİR, yağhane, Kıvrak Sk., Manisa Cd., Menemen Cd., MOLLA, NABİ, SIHHIYE, Yaver Sk., Yorğancı Sk., ZORLU, Çiçek Sk., ÖZTÜRK, EVRENOS, NAFİBEY, 203, 47, 409, VATAN, 88, İŞLEK, Avcı Sk., yercan, 402, çeltik, ÇİÇEK, evranos, YERCAN, IŞIKLAR, YAĞMUR, 2. Sk., 202. Sk., 205, 208, 31. Sk., 34. Sk., 38, 40. Sk., 407. Sk., 61. Sk., UMUT, Akın Sk., cami, DİLA HANIM, ERBİL, şirin, Gül Sk., ÇULLU, Halil Efe Sk., Karataş Sk., KURMAY, KÜÇÜK ÇAYİÇİ, Menekşe Sk., Saygın Sk., Sağlık Sk., Site İçi Yolu, topbaş, Topcu Sk., Yakar Sk., ÇALIŞKAN, Ödemiş Sk., İSTASYON, Şahane Sk., YEŞİL, ATA, 413, 79. Sk., kasranfil elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:34.174-2024-03-08 15:00:50.518 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:15.164-2024-03-08 16:00:28.912 saatleri arasında Ortaköy; İsimsiz4, ORTAKÖY, ORTAKÖY, , , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:15.164-2024-03-08 16:00:28.912 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:23.948-2024-03-08 16:00:34.025 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:23.948-2024-03-08 16:00:34.025 saatleri arasında Küçüksümbüller; İsimsiz1, İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:23.948-2024-03-08 16:00:34.025 saatleri arasında Büyüksümbüller; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:12.302-2024-03-08 15:00:25.451 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:34.174-2024-03-08 15:00:50.518 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:49.022-2024-03-08 15:00:56.578 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 11:00:53.493-2024-03-08 14:00:02.059 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:17.15-2024-03-08 11:00:27.015 saatleri arasında Hürriyet; İsimsiz18, Patika, Burak Sk., İsimsiz74, İsimsiz40, İsimsiz22, İsimsiz19, Yıldırım Sk., İsimsiz78, Maden Şehitleri Cad., İsimsiz75, RÜZGAR SK., Maden Şehitleri Cad., Maden Şehitleri Cad., İsimsiz21, Emrah Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:17.15-2024-03-08 11:00:27.015 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:27.492-2024-03-08 12:00:34.239 saatleri arasında Kocaiskan; İsimsiz52, darderesi, İsimsiz55, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz36, İsimsiz34, Çayıryeri Sok., KOCAİSKAN, Kocaiskan Köyü Yolu, İsimsiz53, Sarıkaya Mvk., İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz39, İsimsiz35, İsimsiz28, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, Yaylacık Sk., İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Kocaiskan Köyü İç Yolu, İsimsiz42, İsimsiz37, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz17, Oyuklar Mvk., İsimsiz7, İsimsiz3, Kocaiskan Küme Evleri, , Kocaiskan, İsimsiz48, İsimsiz43, İsimsiz38, İsimsiz33, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz15, Kıryurt Mvk., İsimsiz9, İsimsiz8, DARDERESİ, Kocaiskan Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:27.492-2024-03-08 12:00:34.239 saatleri arasında Kuyucak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:27.492-2024-03-08 12:00:34.239 saatleri arasında Halkahavlu; İsimsiz13, İsimsiz6, GÖKÇUKUR, Halkaavlu Köyü Yolu, İsimsiz14, Gökçukur Sk., İsimsiz1, Halkaavlu Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:27.492-2024-03-08 12:00:34.239 saatleri arasında Gökçukur; Gökçukur Köyü İç Yolu, , Gökçukur Köyü Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, Gökçukur MH. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:27.492-2024-03-08 12:00:34.239 saatleri arasında Demirtaş; İsimsiz47, İsimsiz45, Demirtaş Sk., İsimsiz36, Demirtaş Sk., Pusan Mevki, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz54, İsimsiz3, Dardere Mevki, Hacet Köyü İç Yolu, Demirtaş Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz31, Pusan Mevki, İsimsiz19, Büyükdamlar Mvk., İsimsiz14, DAĞDERE SK., DAĞDERESİ SK., Demirtaş Sk., DEMİRTAŞ, Yeni Cad., Köycivarı Mvk., demirtaş, İsimsiz49, İsimsiz34, İsimsiz33, Küçükova Sk., Küçük Ova Sk., İsimsiz25, Çınarcık Sok., Büyükdamlar, İsimsiz20, İsimsiz7, İsimsiz6, , Demirtaş Sk., Bırçalık Mvk., İsimsiz48, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz11, KARPUZLUK, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:27.492-2024-03-08 12:00:34.239 saatleri arasında Fırdanlar; Taşpınar Cad., İsimsiz38, , Fırdanlar Köyü İç Yolu, İsimsiz39, İsimsiz1, Fırdanlar Köyü Yolu, İsimsiz3, DEMİRTAŞ MH., İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:27.492-2024-03-08 12:00:34.239 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:27.492-2024-03-08 12:00:34.239 saatleri arasında Hamidiye; Hamidiye Köyü İç Yolu, , Donbayyatağı Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHISAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:47.8-2024-03-08 15:00:58.556 saatleri arasında Hürriyet; İsimsiz126, 448. Sk., 450., 449. Sk., 501. Sk., Manisa Akhisar Yolu, İsimsiz123, 151.(HİLALİYE), İsimsiz121, 445. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:49.022-2024-03-08 15:00:56.578 saatleri arasında Atatürk; 197. Sk., 161 sk, İsimsiz102, 545. Sk., 549. Sk., 569. Sk., 167, 547, 535, 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 547. Sk., 340. Sk., 336. Sk., 550. Sk., 522. Sk., 352., İsimsiz101, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:49.022-2024-03-08 15:00:56.578 saatleri arasında Reşat Bey; 321. Sk., 335. Sk., 586 Sk., 585. Sk., 583. Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), İsimsiz25, 587. Sk., 584. Sk., 167/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 11:00:53.493-2024-03-08 14:00:02.059 saatleri arasında Reşat Bey; 598. Sk., 326. Sk., 316sk sonu serpme evler, 316/1, İsimsiz38, İsimsiz24, 324. Sk., 322. Sk., 321. Sk., İsimsiz142, İsimsiz43, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz21, İsimsiz19, , 604. Sk., 365. Sk., 323., 316 sk, İsimsiz110, İsimsiz39, İsimsiz120, İsimsiz23, İsimsiz20, 366. Sk., 363. Sk., 331. Sk., 328. Sk., 325. Sk., 320. Sk., 316.(Rumeli) Cd., İsimsiz104, İsimsiz27, 361. Sk., 316.(RUMELİ), 602. Sk., 601 Sk., 600. Sk., 587. Sk., 362. Sk., 360. Sk., 329. Sk., 327. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 11:00:53.493-2024-03-08 14:00:02.059 saatleri arasında Seyit Ahmet; 315. Sk., 314. Sk., 309 Sk., 309. Sk., İsimsiz113, 316.(RUMELİ), 316/1. Sk., 312. Sk., İsimsiz150, İsimsiz115, İsimsiz109, 305. Sk., 313. Sk., 310. Sk., 303. Sk., İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz112, İsimsiz107, İsimsiz103 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 09:00:47.8-2024-03-08 15:00:58.556 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 09:00:49.022-2024-03-08 15:00:56.578 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 11:00:53.493-2024-03-08 14:00:02.059 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:08.768-2024-03-08 16:00:49.636 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMIRCI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.475-2024-03-08 16:00:20.708 saatleri arasında Esenyurt; ESENYURT, Esenyurt Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz33, Esenyurt Köyü Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz28, İsimsiz38, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz23, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, , İç Yol, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.475-2024-03-08 16:00:20.708 saatleri arasında Iklıkçı; Iklıkçı Köyü İç Yolu, Patika, Iklıkçı Köyü Yolu, , İsimsiz11, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.475-2024-03-08 16:00:20.708 saatleri arasında Küçükoba; Arazi İç Yolu, Patika, Küçükoba Köyü Yolu, Küçükoba Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.475-2024-03-08 16:00:20.708 saatleri arasında Boyacık; İsimsiz3, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, , Boyacık Köyü Yolu, boyacık köyü iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz41, İsimsiz43, BOYACIK, Boyacık Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.475-2024-03-08 16:00:20.708 saatleri arasında Yarbasan; Patika, Yarbasan Yolu, İsimsiz31, , İsimsiz9, İsimsiz35, iç yol, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz32, İsimsiz34, Yarbasan Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.475-2024-03-08 16:00:20.708 saatleri arasında Çandır; İsimsiz17, İsimsiz18, , Patika, Çandır Köyü Yolu, Çandır Köyü, İsimsiz6, İsimsiz14, Çandır Köyü İç Yolu, çandır köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 10:00:50.475-2024-03-08 16:00:20.708 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALIHLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 12:00:00.506-2024-03-08 14:00:13.518 saatleri arasında Çelikli; İsimsiz27, Damatlı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-08 2024-03-08 12:00:00.506-2024-03-08 14:00:13.518 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.