08 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:36

Güncelleme: 08.03.2024 - 00:36

SAKARYA ilinde 08 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KERTIL, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ADLİYE SK., AKARSU SK., AKASYA, AKIN, AKSOY, AKSOY SK., ALİ NUR GEBEŞ, ARDIÇ, AYAN, AYDIN SK., AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BASAK, BIÇER SK., BÜLBÜL SK., CAMİİ SK., ÇAKALLAR SK., ÇELİK, ÇUKURKUYU SK., DAR, DOGAN SK., DOĞAN SK., DR. HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDİPPAŞA CD., FILIZ, GONCAGÜL, GÜMÜŞ, HACI OGLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HALIT MOLLA, HAMAMCILAR SK., HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜSNÜ AYDIN CD., ITIR, İKLİM, KADIR KOÇ, KAHVECİOĞLU SK., KARAYEL SK., KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 10, KONAK 4, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NECATİBEY CD., NİSAN 17. SK., ÖZGÜR SK., SAKA SK., SARIÖZ, SAVAŞ SK., SEDEF, SEYFETTİN SELİM, SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL CD., SÖĞÜT SK., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., TEZCAN SK., TEZER SK., VEDAT YAZGAN, YAPRAK SK., YEL SK., YENI MAHALLE, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRPAŞA, BÜYÜKESENCE, ÇAYKISLA, ÇAYKIŞLA, EPÇELLER, HOROZLAR, KOZLUK, NAKIŞLAR, SARICALAR, SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 114. SK., 15 NOLU, 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., 17 NOLU, 17 NOLU CD., 17. CD., 18 NOLU CD., 19 NOLU CD., 20 NOLU CD., 21 NOLU, 21 NOLU CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 31. CD., 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., 83. SK., 84 NOLU, 84. SK., 86 NOLU, 86 NOLU SK., 98 NOLU, 98. SK., 99 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ÇAYKISLA, ÇAYKISLA CD., ÇAYKIŞLA CD., D-100 YAN YOL, HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY, KADIKÖY CD., SARICALAR, SARICALAR CD., SEYHKÖY, SEYHKÖY CD., SÖGÜT, SÖĞÜT, SÖĞÜT CD., ŞEYHKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde ATATÜRK_1, BULVAR SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKINLI, EKİNLİ, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, YAZILI mahallelerinde 1294 SK., 24 NOLU CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., HATİP SK., HOROZLAR SK., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., ÖZÇELİK SK., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARRESITBEY mahallelerinde KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DILMEN, DİLMEN, ERENLER mahallelerinde 1049 SK., 6054 SK., 6056 SK., 6058, 6058 SK., 6060, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6065 SK., 6067 SK., 6073 SK., 6075 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7040 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7047 SK., 7051 SK., 7053 SK., 7066 SK., 7068, 7070, 7070 SK., 7120 SK., 7124 SK., BAGLAR, BAGLAR CD., MEZARLIK, PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARBABA, SAKARBABA CD., SEHIT ILHAN ARAS CD., ŞEHİT İLHAN ARAS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., NURDAN, YILDIRIM SK., YILDIZ, ZERDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, AKIM, ALEV, ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ASYA SK., AY SK., AYAZ SK., AYYILDIZ, BATUHAN, BATUHAN SK., BULUT SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK, DUMAN, DUMAN SK., DURMAZ, FERHAT, FERHAT SK., FIRAT, GÖKKUSAGI SK., GÖKKUŞAĞI, GÖKKUŞAĞI SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, GÜN, GÜN SK., GÜNDÜZ SK., ISIK, İRFAN, KARANFİL SK., KASIRGA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MINA, MİDYAT SK., MÜGE, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, REZZAK, SARRAF, SEHER, SEHER SK., SITELER, SITELER CD., SONGÜL, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., TUFAN, TUFAN SK., UFUK, ÜNAL, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YENIAY, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIZ SK., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1006 KÜME EVLER, 1006 SK., 1006. SK., 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014, 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024 SK., 1027, 1029 SK., 1033, 130 SK., 1404 NOLU, 286, SK., 3. SK., 387 SK., 6. SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET SK., ADIVAR SK., ADİL, AKBAŞ SK., AKGÜL SK., AKSU, AKSU SK., ANADOLU OTOYOLU, ARAS SK., ARİFİYE ANADOLU LİSESİ, ASLAN SK., ASLI, ATA, ATA SK., ATATÜRK, ATLAS SK., AYBALA SK., AYDINLAR SK., AYVAZ SK., AZIZE, BALKAN, BALKAN SK., BALKAYA, BALKAYA SK., BARBAROS, BARBAROS/2, BATUM, BAYRAKTAR, BEYAZIT, BILECIK, BILGIN, BINNAZ, BİÇİM SK., BİLECİK, BİLGİN SK., BOGAZ, BOGAZ SK., BOĞAZ SK., BÖLGE, BÖLGE SK., BULAN SK., CAMI, CAMİ, CANAN, CANAN SK., CEVHER SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CİHANGİR, CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAM SK., ÇAMLIK SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇAYBAŞI CD., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇETİN CD., ÇIMEN SK., ÇİÇEK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEFNE SK., DEMET SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., DENIZ, DERVIS, DERVİŞ, DERYA SK., DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., DİYAR SK., DOGA SK., DOĞA SK., EKEN, EKİM, EKİN SK., EKREM SK., ELMAS SK., ELVAN, EMIN, EMİN SK., ERDEM, ERDEMİR SK., ERMIS, ESEN, ESEN SK., ESIT, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞİT/1, EŞREF SK., FATİH, FATİH CD., FERAH, FUAT SK., GAMZE, GAZI, GEDIZ, GEDİZ SK., GENÇAY SK., GENIS, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖK SK., GÖKDELEN SK., GÖL SİTESİ İÇİ YOLU, GÖZDE, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GUSER SK., GÜLERYÜZ, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜNEŞ SK., GÜNGÖREN SK., GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., GÜVERCİN SK., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLIK 1 SK., HASAT, HASRET, HASRET SK., HAYAT, HIDAYET, HİDAYET SK., HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜR, IRMAK, IŞIN SK., İBNİSİNA, İL ORMAN MESİRE YERİ, İSTİKLAL CD., KABİL SK., KADER, KADER SK., KADER/1, KADİR SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KAMELYA SK., KAMER SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KARTAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAYA SK., KAYALAR, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KEKLİK SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KONAK, KONAK SK., KOSAVA SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KUBİLAY, KUMRU, KUMRU SK., KÜBRA, KÜBRA SK., LAVANTA, LAVANTA SK., LEYLA SK., LEYLEK SK., LODOS, MADEN SK., MARTI SK., MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MERVE, MESALE, MESALE SK., MESTAN, MESTAN SK., METİN, MEVLANA CD., MILLET, MIMARSINAN, MIRAÇ, MIZRAK, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., NADIDE, NARİN SK., NASİP SK., NEZIH, NEZİH SK., NISA, NUMAN SK., NUR, NUR SK., OK, OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER SK., ÖZER, PANTER, PANTER SK., PARKE, PARKE SK., PAŞA SK., PAZAR SK., PELİN SK., PINAR SK., PİRİ REİS SK., POYRAZ, S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAGLIK, SAGLIK/1, SAKA, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SANCAK SK., SARAY SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SELVI SK., SEN, SERDAR, SERDAR SK., SERHAT, SERKAN SK., SEVEN SK., SEVİM SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SIRIN, SULTAN SK., SUSAM, SUSAM SK., SÜLÜN SK., ŞAHİN SK., ŞAHLAN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., ŞÜHEDA SK., TAMER, TANK, TANK SK., TANYELI, TATAR, TEKİN SK., TEPE, TEPE SK., TOPRAK/1, TUĞBA, TUNA CD., TÜRKAN, ULU, ULU SK., ULUBEY, ULUS, ULUS CD., USLU SK., UYGUN SK., UZAY SK., VOLKAN SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YAN YOL, YAN YOL SK., YANYOL SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YAYLA, YAYLA SK., YENER, YENER SK., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI SK., YUVAM SK., YÜCE, YÜCEL, YÜCEL SK., ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN, ZOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1713 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 404., 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KAVAKLIORMAN, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5481 NOLU SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., GİZEM CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KUL SK., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1551 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1553 NOLU SK., 1554 NOLU SK., 1562 NOLU SK., 1564 NOLU SK., ALEMDAR SK., AYTEKİN SK., ÇIRAK, ÇIRAK SK., EMEKTAR SK., GÜL SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., KILIÇ SK., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., ÖZAL, ÖZAL SK., ŞENER SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN mahallelerinde 461 NOLU SK., KARAAĞAÇ BULVAR, MEHTAP SK., MESTCİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cuma 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ŞEKER mahallelerinde DEGERLI, NADİR SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mart Cuma 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1. ARA SK., 192 NOLU SK., 195 NOLU SK., ANKARA. CD., DEĞERLİ SK., FULYA, SEDAT KİRTETEPE CD., TÜMEN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, HIRKA, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ANKARA CD., ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARSI, KARŞI SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, ORTA, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3209., 3210., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MEHTAP, MUSTAFA KEMAL SK., NİĞBOLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 955., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., MANOLYA SK., MESKEN, MESKEN SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3208., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 165. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 30. SK., 51. SK., ATAK, ATAK SK., BAĞLAR CD., DAĞKÖY SK., DÖNER SK., ESKİKÖY SK., FEZA, FEZA SK., KARABAŞ SK., KISIKGEÇİT SK., ORTA CD., SOGUKSU, SOĞUKSU SK., TESELLİ SK., USTA SK., YAVUZ SK., YEMİŞLİ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde BAHRİYELİ, BAYRAK SK., KARABOĞAZ, KORU SK., PARK İÇİ YOLU, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 12. SK., 13. SK., 14. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., AKHISAR, AYDINLIK, BALABAN SK., BAYIR SK., BEREKET SK., BOZÖREN SK., BUHARA, BUHARA SK., CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CIHADIYE, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CIHADIYE/7, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUMLUPINAR SK., DURAK SK., ERGENEKON, ERGENEKON CD., ESTERGON SK., ETİ SK., FATIH, FATIH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK, FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZİYE SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜNER SK., HÜR SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET SK., HÜRRİYET SK., IRMAK/1, ISTASYON, İsimsiz139, İSTASYON CD., KAAN SK., KANTAR SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KOZAN SK., LOJMANLAR SK., MENEKŞE SK., MORU, MOTEL SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, NEHİR SK., NIGBOLU SK., ORHUN SK., ÖZBEK, ÖZBEK/8, ÖZLEM SK., PETEK SK., PLEVNE SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, REİS SK., SAKARYA SK., SALIH SK., SALİH SK., SANTRAL SK., SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK, SEMA SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., TUNA SK., TURGUTLU SK., UZUN, VARNA SK., YAĞMUR SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 08 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BACIKÖY, ISABALI mahallelerinde ADAPAZARIBILECIK YOLU, BACIKÖY SK., ISABALI-, İSABALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 8045 SK., 8048 SK., 8049, 8049 SK., 8050 SK., 8051 SK., 8053 SK., 8056, 8056 SK., 8058 SK., 8061 SK., 8063 SK., 8065, 8065 SK., 8069 SK., 8086 SK., 9069 SK., KARACASU, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIBEDIL, KUMKÖPRÜ, OSMANBEY, SEYFELER, TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ, VAKIF, YENIORMAN, YENİORMAN mahallelerinde 1022. SK., 13009, 13009. SK., 14001, 14003, 14003 SK., 14004, 14004 SK., 14005, 14006, 14008 SK., 14009, 14009 SK., 14010, 14011, 14013, 14016, 14017, 14022, 15001, 15003 SK., 15007, 17003 SK., ADA, ADA CD., HÜDAİ SK., KUMKÖPRÜ, KUMKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KUMKÖPRÜ SK., MERKEZ, ORHAN GAZİ SK., OSMAN GAZİ SK., OSMANBEY, OSMANBEY SK., TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ SK., YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAGA, BAKACAK, BEDILTAHIRBEY, ÇAKALLIK, ÇAMLICA, IKRAMIYE, İKRAMİYE, KIZANLIK, SARIYER, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 124, 131 SK., 146, 148, 157 SK., 165, 165 SK., 166, 197, 211, 224, 227, 245, 246, 248, 261, 284 SK., AKASYA SK., AKYAZI CD., AKYAZI., ARA SK., BAHAR, BAKACAK SK., BEDILTAHIRBEY, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., ÇAĞLAYAN CD., ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇINAR SK., ÇINAR/1, ERENLER_1, GAZI (MERKEZ), GÖLYAYLA YOLU, GÜL, HENDEK ALTINDERE YOLU, HENDEK KARADERE YOLU, ISTIKLAL, ISTIKLAL (YESILLER), İKRAMİYE YOLU, İsimsiz89, KAVLANDERE, MERKEZ SK., MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_184, MERKEZ_191, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_208, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_242, MERKEZ_25, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_334, MERKEZ_36, MERKEZ_52, MERKEZ_81, MUHTAR, MUSTAFA KARASAKAL, OKUL, SANTRAL, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, SİNAN BAYLAN, SİNAN BAYLAN CD., TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, TEPE_2, ULUDERE, ULUDERE (MERKEZ), YILDIRIM, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YILDIRIM (YEŞİLLER), ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 08 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 253, 254, 255, 258, 258 SK., 259, 259 SK., 262, 262., 265, ADAPAZARI KARASU YOLU, HÜRRIYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.