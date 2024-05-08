08 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:27

BOLU ilinde 08 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGIBAYRAMLAR mahallelerinde 54, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR CD., KARGI, KARGIBAYRAMLAR DELLER YAYLASI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, YUKARI mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU, YUKARIDÜĞER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, MERKEZ, TEKKEDERE, YENİPELİTCİK mahallelerinde BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU SEBEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SEBEN ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLAR YAYLA, ÇAVUŞLAR YAYLA, DEDELER, DEMIRCILER YAYLA, DEMİRCİLER YAYLA, DENIZLER YAYLA, KORUCUK YAYLA, NIMETLI YAYLA, SOLAKLAR YAYLA, YAYLA, YUKARI, YUKARI YAYLA mahallelerinde ALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BOZYER KÖYÜ YAYLASI, BOZYER YUKARI YAYLA YOLU, ÇAVUŞLAR YAYLASI, DEDELER KÖYÜ YAYLASI, DEDELER YAYLA YOLU, DEMIRCILER YAYLA YOLU, DEMİRMENKAYA (MANDIR) YAYLASI, DENIZLER YAYLA YOLU, DEREBOY KÖYÜ YAYLASI, EKICILER YAYLA YOLU, EKİCİLER KÖYÜ TAŞLI YAYLA, HACIOĞLAN KÖYÜ YAYLASI, KESKİNLİ YAYLASI, KORUCUK YAYLA YOLU, KORUCUK YAYLASI, KOZYAKA DEMİRCİLER YAYLASI, KOZYAKA TAŞLI YAYLA, NIMETLI YAYLA YOLU, NİMETLİ (PİPAKLAR) YAYLASI, NİMETLİ YAYLASI, SOLAKLAR KÖYÜ YAYLASI, SOLAKLAR YAYLA YOLU, SOLAKLAR YAYLASI, TAŞLIYAYLA_GÖLETİ_AKÇAKİRSE YA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK mahallelerinde HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜVENLIK mahallelerinde DÜVENLIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RIFATLAR mahallelerinde ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK MEVKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜVENLİK mahallelerinde ÇAYGÖKPINAR DÜVENLİK MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde 101 SK., 123 SK., 124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 SK., 152 SK., 155. SK., 156 SK., 157 SK., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİVRİL, KILIÇARSLAN, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 108, 118, 122 SK., 127, 127 SK., 1301, 1301 SK., 1302 SK., 1303 SK., 1304 SK., 1305 SK., 1305. SK., 1314 SK., 133, 136, 138 SK., 145 SK., 148, 148 SK., 149 SK., 153, 153. SK., 2247, 2259 SK., 2266, 2266 SOK, 2280, 2302, 34, 35, AYDINKENT ÖĞRETMENLER SİTESİ İ, AYDINLIK, AYDINLIK SK., D100 KARAYOLU_1, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL 2. SK., ORTAYOL SK., YUKARI ÇİVRİL 1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR, MÜCAVİR, OVADÜZÜ mahallelerinde 3 SK SK., 301, 301 SK., 301. SK., 302 SK., 304 SK., 307 SK., 311 SK., 312 SK., 314 SK., 315 SK., 3770. SK., 3772, 3772. SK., 3773. SK., DADIÇ YOLU SK., ELMA, NAMDAR, OVADÜZÜ CD., SEBAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KASAPLAR mahallelerinde AHMET BAYSAL BLV., YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETBEYLER, AŞAĞIKINIK, BÖLÜCEKOVA, ÇATAK, ÇAYKÖY, DEMİRHANLAR, ELMACILAR, FAKILAR, GÜRPINAR, HEBİLLER, HİMMETOĞLU, KARAARDIÇ, KARISIKLAR, KÖYÜN KENDİSİ, KUYUPINAR, KÜRNÜÇ, PELİTCİK, SAFALAR, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZ mahallelerinde AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU, AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, ÇATAK, ÇAYKÖY KÖYÜ YOLU, DEMİRHANLAR KÖYÜ, DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU, GÜRPINAR FAKILAR, GÜRPINAR KÖYÜ YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, HİMMETOĞLU ORTA MAH, İsimsiz56, KARAARDIÇ KÖYÜ HEBİLLER MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KUYU PINAR MERKEZ, KÜRNÜÇ KÖYÜ YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, SOĞUKÇAM KÖYÜ YOLU, YEŞİLOVA MH YOLU, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOYACILAR, NİĞİT mahallelerinde BOYACILAR KÖYÜ YOLU, NİYİT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERLER, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde ARIZLAR KÖYÜ YOLU, KIZILKUYU CAFERLER MAH, KIZILKUYU KÖYÜ KÖSTEKLER, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, SARIYAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YUKARI GÜNEY mahallelerinde İğneciler köyü, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, TAŞKESTİ, TOSUNLAR mahallelerinde ADA, ADA 2 SK., ADA 4 SK., ADA 7 SK., ADA CD., AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, BİNBAŞI SABRİ ACAR, CUMHURİYET 4 SK., CUMHURİYET 7 SK., CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, ÇATALYOL, İPEKYOL, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNLAR SK., TOSUNOĞLU SOK., YILDIRIM, YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), MERKEZ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK CD., CUMHURIYET 1, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.