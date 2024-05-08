08 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:27

SAKARYA ilinde 08 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARASU mahallelerinde KÜÇÜK BOGAZ, YUKARI (KARASU) sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 300 SK., 327 SK., 328, 328 SK., 400, 400 KÜME EVLER, 401, AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, TEPETARLA, YUVALIDERE mahallelerinde ABBAS HOCA, ADAPAZARI KARASU YOLU, ASAGI, AŞAĞI SK., DEGIRMEN, HENDEN, HENDEN SK., NEHİRBOYU, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAZ, SAZ SK., SULTAN, TEPE, TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., YUKARI 9, YUKARI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 19., 2710, 3751., 3755., 3757., 3758., 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., 417, 426., 426. SK., 428., 437. SK., 440., 455., 459. SK., 460., 461., 462., 462. SK., 619., 620., AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI CD., AKÇIL SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., ARDA SK., AYDINLAR, AYDINLAR-, BAĞLAR SK., BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BİLECİK (YENİ ) CD., CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, ÇAKICI, ÇAKICI SK., ÇAKIR SK., ÇALIK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DEDE SK., DEĞİRMEN SK., DUYGU ÇK. SK., EFE SK., ESEN SK., ESEN_1, GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GEYVE TARAKLI KAVŞAĞI, GÖÇMEN, GÖÇMEN CD., GÜLER, HALICI SK., KALAYCI, KALAYCI SK., KAPICI, KINCI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., MENEKSE_1, MENEKŞE SK., MERKEZ-, ORMAN-, ORMAN YOLU, OSMAN GAZİ CD., OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖREN SK., ÖZEN SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., RAY SK., SEFA SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SERTBAŞI SK., SOLAKLAR, ŞİMŞEK SK., TARAKÇI SK., TOKATLI SK., VATAN, VATAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKKAYA, AKSAN SK., ARSLAN, ARSLAN SK., DEREKÖY, DOGU, DOĞU SK., ÖZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, ALIFUATPASA, EPÇELER mahallelerinde 275., 2751., 2752., 2753., 2756., 2757., AKKAYA CD., AKKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, AKKAYA SK., EPÇELER, EPÇELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde 33., 41., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, YALI, YAYLA mahallelerinde 135., 139, 265, 266, 266., 268., 330., GAZI., KENAN TURAL CD., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SAHILYOLU, SAHİLYOLU, SAHİLYOLU CD., SEHIT YILMAZ, ŞHT.YILMAZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1204 SK., 1206 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE mahallelerinde DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8056 SK., 8060, 8062 SK., 8064 SK., 8071, 8071 SK., 8073, 8073 SK., 8077 SK., 8081, RABİA PARKI İÇİ YOLU, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, TABAKHANE mahallelerinde 227 NOLU SK., 4003 SK., 4005 SK., 4006 SK., 4008 SK., 4009 SK., 4010 SK., 4014 SK., 4016 SK., DÜZ, OĞUL SK., ORTAK SK., PATATES HALİ SK., ŞEHİT ASTSUBAY YAŞAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1054 SK., 1103, 1103 SK., 1105, 1105 SK., 1123 SK., 1139 SK., 1212 SK., 1218, 1218 SK., 1228 SK., 1230, 1230 SK., 1232, 1232 SK., 1234 SK., MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY mahallelerinde DEGIRMENDERE, EŞREF BİTLİS CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ6, REŞİTBEY, SONER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 377 NOLU SK., 379 NOLU SK., 7001, AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., BAGLAR, BAĞCILAR SK., BAĞLAR CD., CESUR SK., ÇIKMAZ SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAL, DONAT SK., ERDEMLİ SK., LÜTFÜ YAMAN, LÜTFÜ YAMAN SK., ORMAN SK., ÖRNEK SK., SAGLIK, SAĞLIK CD., TEPE SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, KAHRAMAN, NURIYE, NURİYE mahallelerinde 3548 SK., 3552, 3552 SK., 3554 SK., 3657 SK., 3662, 3662 SK., 3679 SK., 3684 SK., 7136, 7136 SK., 7136., 7136. SK., 7148. SK., 7151, 7151. SK., 7153. SK., ESKİ DÜZCE CD., HENDEK BELEDİYESİ BAYRAKTEPE S, HENDEK KOCAALİ YOLU, ULUDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, KARGALIYENIKÖY, MARTINLER, MARTİNLER, PUNA ORTAKÖY, TÜRBE mahallelerinde BEYKÖY İÇ YOLU, KARGALIYENİKÖY İÇ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ- SK., MERKEZ_118, MERKEZ_128, MERKEZ_132, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_193, MERKEZ_20, MERKEZ_21, MERKEZ_221, MERKEZ_224, MERKEZ_251, MERKEZ_277, MERKEZ_3, MERKEZ_327, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_40, MERKEZ_56, MERKEZ_57, MERKEZ_60, MERKEZ_88, MERKEZ_95, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 501. SK., CİVAN SK., ÇAĞLAYAN SİTESİ İÇ YOLU, ÇARK CD., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇİĞDEM SK., EMSAL SK., ENGİN SK., GÜL SK., GÜLİSTAN SK., INCI SK., İNCİ SK., MERT SK., NARIN, NARİN SK., PINAR SK., SULTAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKAR SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEZBAA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 08 Mayıs Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde FUNDA, FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HİLAL SK., KİRAZ, KONUK SK., SANAYİ CD., SEDAT, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.