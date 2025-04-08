08 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 08.04.2025 - 09:54

İZMİR ilinde 08 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-08 2025-04-08 09:00:00.681-2025-04-08 17:00:00.061 saatleri arasında Sarıcalar; Sarıcalar Köyü İç Yolu, Sarıcalar, SARICALAR, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Köy İçi Yol, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-08 2025-04-08 09:00:00.681-2025-04-08 17:00:00.061 saatleri arasında Göçbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-08 2025-04-08 09:00:17.57-2025-04-08 12:00:35.129 saatleri arasında 16 Eylül; 3272. Sk., 3269. Sk., 3268. Sk., 3266. Sk., 3070. Sk., 3011, 3070 sk., , 3271. Sk., 3270. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-08 2025-04-08 09:00:17.57-2025-04-08 12:00:35.129 saatleri arasında Cumhuriyet; , 4522. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4526/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-08 2025-04-08 09:00:17.57-2025-04-08 12:00:35.129 saatleri arasında Dalyan; 4001. Sk., 3011, , 4004 Sk., Esenpark Evleri, 4016. Sk., 4013. Sk., 4011. Sk., 4010. Sk., 4002. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-08 2025-04-08 09:00:43.104-2025-04-08 15:00:04.323 saatleri arasında Fatih; , 1129, Sanayi, 1149/2. Sk., 1149/1. Sk., 1148. Sk., 1128. Sk., 1127. Sk., 1126/1. Sk., 1126. Sk., 1099. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-08 2025-04-08 09:00:43.104-2025-04-08 15:00:04.323 saatleri arasında Menderes; Sarnıç yolu cad., 1163. Sk., 1162. Sk., 1161. Sk., 1149/1. Sk., 1125. Sk., 1120. Sk., 1119. Sk., 1118. Sk., 1099. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.