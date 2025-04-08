08 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 08.04.2025 - 09:54

SAKARYA ilinde 08 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY, TOKMAKLIDERE mahallelerinde 20001, 20002, 20005, 20006, 20011, 20014, 20016, 20017, HALIT MOLLA, TEPEKÖY, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER mahallelerinde 2462. SK., 2463., 2463. SK., 5129., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DUTLUK SK., IZMIT, İBRAHİM KAYA CD., YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI, SÜLEYMANIYE mahallelerinde 2461., 2461. SK., 2462., 2464., 2466., 2466. SK., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., DUTLUK, ESKI BESEVLER, GÜNDOĞDU SK., IBRAHIM KAYA, IZMIT CD., İZMİT CD., KIZILCIKLI CD., NIZAMOGLU ISMAIL, OZAN SK., ÖMERAĞA SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, YENIKENT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAZLIK mahallelerinde 4235., 4418., 4440., 4461. SK., 4465. SK., 4470., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4484., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496., 4496. SK., ADNAN MENDERES CD., ANI, ANI SK., BAHRİYELİ, BOYLAN, ELKIN SK., ELKİN SK., ELVAN, ELVAN SK., ENDAM, ENDAM SK., FERİK CD., GÖKÇE, ONUR SK., PLEVNE CD., SEKER, SERÇE SK., SIFA, SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., ŞİFA SK., ULUS SK., YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK mahallelerinde FERIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 208., 208. SK., 216., 218., 225., 253., NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 08 Nisan Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKPINAR, ÇUKURKÖY, HIZAR, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/3, AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/3, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, ALAPLI/2, BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇUKURKÖY İÇ YOLU, FINDIKLIK EVLERI(4), FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GEDIK, GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALI YOLU/7, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HIZIR REİS, İsimsiz113, KARADERE (1)-, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/21, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/7, KIR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/4_4, MERKEZ/44, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_27, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_93, MEZARLIK, MITHAT PASA, ORTA_1, SABAN, SABAN/2, SAHIN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SHT.NURI TAN/3, ŞABAN SK., ŞHT.NURİ TAN CD., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., TÜZEL, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI mahallelerinde 3. SK., BAGDAT, MIMAR SINAN 2, MİMAR SİNAN CD., ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT CEVDET KOÇ, SERAP SK., SİTE İÇİ YOLU, YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YENI, YENİ mahallelerinde 1204 SK., 1205. SK., 1545.-, 159. SK., 2031 SK., 2062 SK., 2064, 2064 SK., 2065, 2065 SK., 2085 SK., 2086 SK., 2087, 2087 SK., 2089 SK., 2090, 2095, 2112, 2112 SK., 2113, 2133 SK., 2146 SK., 5021, 5131, 5131. SK., 5500, 5500 SK., 5501 SK., 5505, 5505 SK., 5505. SK., 5514, 5514 SK., ATATÜRK, ÇİFTLİK CD., FATIH SULTAN MEHMED, FATİH SULTAN MEHMED CD., KANUNI SULTAN SÜLEYMAN, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CD., SAKARYA, SERVETIYE, SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD., TURGUT ÖZAL, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE mahallelerinde 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKER mahallelerinde 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, SONGÜL SK., TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, HACILAR, ILYASLAR mahallelerinde 1302 NOLU, 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU, 2201. SK., 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5704 NOLU, 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU, 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU, 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, ATATÜRK CD., BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Nisan Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 870 NOLU SK., 879 NOLU SK., 881 NOLU SK., 884 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU, 895 NOLU SK., ATLI SK., BELLI, BELLİ SK., DARALI, EGEMEN, ERKAN SK., KIRGIN SK., MELEK SK., METE SK., RENK SK., SEDA, SEDAT KIRTETEPE, SONGÜL, ŞAKRAK SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 08 Nisan Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IKIZCE OSMANIYE, KARAKAMIS, KARAMAN mahallelerinde 1401 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1494- KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3037 NOLU SK., 3047 NOLU SK., 3050 NOLU, 3051 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 318 NOLU CD., 36. SK., 42. SK., ADAPAZARI KAYNARCA, KAHRAMAN CD., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., MEVLANA CD., PARK İÇİ YOLU, SAHRA CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, ALAAĞAÇ, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENİKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 2059, 24050, 24066, 24081, 24094, 24096, 24101, 24125, 24126, 24157, 24161, 3., 6074. SK., ABAŞ, ABAŞ SK., ADA, ADA CD., AKMAN, AKYAZI (ORTA MAHALLE), AKYAZI CD., ALAAĞAÇ SK., ATASOY, ATASOY SK., BAYRAM SK., CEMALBEY, CEMALBEY CD., ÇAKMAKÇI, ÇAKMAKÇI SK., ÇÖKEK HAMAM SK., DERVİŞ SK., EROL SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR SK., KANSU, KARAÇALILIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KUYU SK., KUZULUK YOLU, LALE SK., MEŞE SK., NILÜFER, NİLÜFER, ORTA MAHALLE, ORTA MAHALLE CD., PINAR, ŞİRİN, TOPÇU SIRTI CD., YAGMUR, YENİKÖY_1, YUKARI HAMAM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAĞAÇ, PAZARKÖY mahallelerinde 23078, 5059, AKAN SK., ALAAĞAÇ, KARACAN SK., KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 08 Nisan Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAAGAÇ, HASTAHANE, KARAÇALILIK, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, YENI mahallelerinde 24006, 24159, 24178, 5077, 5090, 6002. SK., ABAS, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, AKYAZI (TOPÇUSIRTI) CD., ALAAGAÇ, AŞAĞI SK., DERVIS, DERVIS SK., DERVİŞ, EROL, GENÇ SK., GÜNES, HIZALLAR, KARAÇALILIK, KAYIŞOĞLU, KAYIŞOĞLU CD., KUYU, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, NİLÜFER SK., ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI) CD., ÖKDEMLER, SALİHİYE SK., SIRIN, TOKER, TOKER SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YENIKÖY_1, YENİKÖY SK., YUKARI, YUKARI HAMAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AGACIK, AĞACIK, GÖLKENT mahallelerinde AĞACIK, AK, ALKAN SK., ATATÜRK/GÖLKENT, BAYRAKTAR ÇIKMAZI SK., ÇESME SK., ÇEVRIK/7, ÇİMEN SK., DERE SK., ERENLER SK., ESENTEPE, GÖLKENT KÖYÜ YOLU, GÖLKENT/1, GÖLKENT/2, ISTIKLAL, KALEBAYIRI CD., KARANFIL, KARANFİL SK., KIRIM, NEHIRBOYU, ÖZGÜR, SAKARYA/GÖLKENT, SEN, SHT.REMZI YILMAZ, TAŞYAR ÇK. SK., TEKİN SK., TEPE1, TÜRKKÖYÜ, VATAN (KOYUNAĞALI), VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGACIK, AĞACIK, BAKIRLI, CEYLANDERE, DUMLUPINAR, KANCALAR, KUSCA, NALKÖY, TEBERIK, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 1303, 1454, 1461, 1465, 1471, 1476, 1502, 1503, 1504/1, 1506, 1509, 1701, 1702, 1753, 1755, 1755/1, 1951, AGACIK, AGACIK SK., AGACIK/10, AGACIK/6, AĞACIK SK., ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI, BAKIRLI 3, BAKIRLI KÖYÜ İÇ YOLU, BAKIRLI/16, CEYLANDERE KARADENIZ, CEYLANDERE KARADENIZ 1, CEYLANDERE KARADENİZ, CEYLANDERE KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLANDERE/2, IHLAMUR, İsimsiz123, İsimsiz132, KIBRIS, KUSCA, KUSCA SK., MERKEZ/6, MERKEZ/6 SK., MUHACIR, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSIN YAZICIOGLU/12, NALKÖY, NALKÖY İÇ YOLU, NALKÖY SK., NECIP FAZIL, NECMETTIN ERBAKAN, NECMETTIN ERBAKAN/1, NECMETTİN ERBAKAN, OSMANLI, POTOĞLU, SAZLIDERE, SAZLIDERE/1, TÜRKOGLU, TÜRKOGLU1, YENI, YENI 3, YENI/1, YENİ, YENİ SK., YENİ SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/6, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ, YEŞİLOVA MERKEZ 15, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 08 Nisan Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKENT mahallelerinde BÜLBÜL SK., CAMİ SK., ÇEŞME SK., ÇEVRIK, ÇEVRİK CD., ERENLER, ESENTEPE CD., GÖLKEN BELEDİYESİ AÇIK PAZARI, GÜMÜŞ SK., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., İSTİKLAL CD., KAYMAK, KAYMAK SK., KIBRIS CD., MENDERES, ODACI SK., ÖZGÜR SK., SAKARYA CD., SAKARYA/GÖLKENT/1, SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., ŞEHİT REMZİ YILMAZ CD., ŞEN SK., TEKIN, ULUS, ULUS CD., VATAN (GÖL), VATAN (KOYUNAĞALI) CD., VATAN GÖLKENT, VATAN KOYUNAGALI, VATAN KOYUNAGALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 08 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ, INÖNÜ, TEPEKUM, TURGUTLU mahallelerinde 7121, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ARI SK., TURGUTLU, TURGUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU SK., TURGUTLU/5, TURGUTLU/8, TURGUTLU/9 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.