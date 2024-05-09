09 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:10

Güncelleme: 09.05.2024 - 00:10

BOLU ilinde 09 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASU FATIH, KARACASU FATİH, MESCILER, MESCİLER mahallelerinde KARACASU İMAM HATİP ORTAOKULU, MESCILER MEVKII, MESCİLER KÖYÜ MERKEZ, MEVLANA SK., OKUL, OKUL 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, ILICAKINIK, KARACASU FATİH, MERKEZ mahallelerinde AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, BAHÇELİ MAHALLESİ SK., BERK-2., ÇİFTE KÖPRÜLER SK., DERICI, ILICAKINIK KÖYÜ KAVAKLI KÜME E, ILICAKINIK-1., KAPLICA CD., KAPLICA YOLU, YILMAZ SK., YUKARI ILICAKINIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEN mahallelerinde MESCİLER EMEN MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, BERK, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, OKÇULAR, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000 SK., 2000. SK., 2002 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006 SK., 2007, 2007 SK., 2008, 2009, 2011, 2011 SK., 2016, 2017, 2017 Sok., 2018. SK., 2019 SK., 2024, 3304. SK., FABRIKA, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, KAPLICA, KAPLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1412 SK., AKTİF SK., ATAK SK., BARAN, ÇETİN SK., GÖZLEM SK., KARŞIKONAK SK., ŞENEVLER KÜME KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAĞLIK mahallelerinde BATI SK., DOĞU SK., GÜNEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAĞUTBEY, ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ, ÖMERLER, YEŞİLKÖY mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, CAMİ-4. SK., D-100 KENARI KÜME EVLER, DEĞER SK., ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MEVKI, HASAN BEY SK., KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, MERKEZ MAH 2. SOK, OTEL SK., ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, ÖMERTEPE SOK, YENI, YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BAHÇEKÖY YAYLASI, ÇIKINLAR, DEĞİRMENÖZÜ YAYLASI, KARACAAĞAÇ, KOLKÖY YAYLASI, MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI, YENİCEPINAR mahallelerinde 3 SK, AFŞAR YAYLASI, AKGÜL SK., ALADAĞ İZCİLİK KAMP MERKEZİ, ALADAĞ KARACASU YAYLASI, ALADAĞ ORMAN İŞL.DEĞİRMENÖZÜ Ç, ALIÇÖREN KÖYÜ YAYLASI, ALIÇÖREN YAYLA YOLU, AŞAĞI ÇAMLI YAYLA, AŞAĞI SOKU YAYLASI, BAHÇE KÖY YAYLASI, BAHÇEKÖY YAYLA YOLU, BAHÇEKÖY YAYLASI, BOLU KIBRISCIK YOLU, BÜRNÜK KÖYÜ YAYLASI, BÜRNÜK YAYLASI YOLU, ÇAMYAYLA, ÇATAKÖREN YAYLASI, ÇAYGÖKPINAR YAYLASI, ÇIKINLAR YAYLASI, DEMİRCİLERKÖYÜ YAYLASI, deneme12, DOĞANCI YAYLASI, DOĞANCI KÖYÜ YAYLASI, DÜVENLİK YAYLASI, DÜVENLİK KINDIRA YAYLASI, EKIN, GEÇİTVEREN(VİRANE) YAYLASI, GÖKPINAR YAYLASI, GÖKSU TABİAT PARKI, halilibo, ILICAKINIK KÖYÜ YAYLASI, İKİ SİVRİ TELSİZ ROLE, KARACAAĞAÇ YAYLASI, KARACASU YUKARI YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, KONAK-1 SK., MESCİLER EMEN YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, OKÇULAR KÖYÜ YAYLASI, OKÇULAR YAYLASI YOLU, OVADÜZÜ (DADIÇ) YAYLASI, ÖRENCİK KUŞÇULAR YAYLASI, ÖRENCİK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI, SARIALAN ALIÇÖREN YAYLASI, SARIALAN BÖLGESİ ÖZCAN ALABALI, SULTANBEY YAYLASI, SULTANBEY YAYLASI YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ KINIK KÖYÜ YAYLASI, TATLAR KÖYÜ YAYLASI, Uavtede Yok, YALDIZ SK., YAZIÖREN (KAZLAR) YAYLASI, YAZIÖREN YAYLASI, YENİAKÇAKAVAK YAYLASI, YURTYERİ SK., ZAHMANLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACILAR, BAYINDIR, BAYINDIR MERKEZ, BEKIRLER, BEKİRLER, BOYALICA, CUMA, ÇIFTLIK, DEPO, DOGRUK, DOĞRUK, EKINCILER MERKEZ, EKİNCİLER, GÖBELLER, GÖKÇESARAY, GÖKÇESARAY MERKEZ, GÖZLER, HACIMAHMUT, HİLALLER, ILICA, İBRAHİMÖZÜ, KARAARDIÇ, KARACALAR, KARAFAKILAR, KAŞIKÇIŞEYHLER, KAYALIDERE, KİLCİLER, KÖSTEKLER, KÖYBAŞI, KÖYÜN KENDİSİ, MAHDUMLAR, MEMECELER, MEMECELER MERKEZ, MERKEZ, N KENDISI, NASUHLAR, NIGIT, SAFRANLAR, SARICALAR, TURGUTLAR, YENIKÖY mahallelerinde ARABACILAR MAHALLE YOLU, ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BEKIRLER MAHALLE YOLU, BEKİRLER, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOYALICA MAHALLE YOLU, ÇIFTLIK MAHALLE YOLU, DEPO MAHALLE YOLU, DOGRUK MAHALLE YOLU, EKINCILER MERKEZ KÖY YOLU, EKİNCİLER, EKİNCİLER KÖYÜ DORUK MAH, EKİNCİLER KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, GÖKCESARAY ARABACILAR, GÖKCESARAY KÖYÜ NASUHLAR MAH, GÖKÇESARAY KÖYÜ YOLU, GÖKÇESARAY MERKEZ KÖY YOLU, GÖZLER MAHALLE YOLU, HACIMAHMUT KÖYÜ ÇİFTLİK MAH, HACIMAHMUT KÖYÜ YOLU, HACIMAHMUT YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, ILICA MAHALLE YOLU, IZALIK MEVKİ, İBRAHİMÖZÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KEÇECİLER SK., KEPEZ, KILAVUZLAR KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, MAHDUMLAR SK., MAHDUMLAR YAYLASI, MEMECELER GÖZLER MAH, MEMECELER KÖY YOLU, MEMECELER KÖYÜ İÇ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NASUHLAR MAHALLE YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, RÜZGAR, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERLER, GÖBELLER, KIZILKUYU, KÖSTEKLER, N KENDISI mahallelerinde KIZILKUYU CAFERLER MAH, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ KÖSTEKLER, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, MERKEZ mahallelerinde GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, YUKARI mahallelerinde ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.