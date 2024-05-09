09 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:10

Güncelleme: 09.05.2024 - 00:10

DÜZCE ilinde 09 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR, MÜCAVIR mahallelerinde KUMPINAR, ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde 2. SK., EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., NEHIR, SOĞUK PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİT mahallelerinde KONURALP ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde BAYRAK SK., KONURALP 230., KONURALP 252., KONURALP 261., KONURALP 261. SK., KONURALP BAYRAK SK., KONURALP TASLIK, KONURALP TAŞLIK, KONURALP TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2239. SK., 2329., 2329. SK., 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2341. SK., 2400., 2400. SK., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., BİLİR SK., BULUT SK., D 100 KARAYOLU, ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU mahallelerinde 3887., 3900., 3920., 3925., 3925. SK., 3930., 3949. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP SANTIYE, KONURALP ŞANTİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 323., KONURALP 399., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde BOZKURT SK., DAR SK., SAATÇİGİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 330., KONURALP 330. CD., KONURALP 442., KONURALP 446., KONURALP 448., NECMİ HOŞVER, PROF.DR.NECMETTIN ERBAKAN, PROFESÖR DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde KONURALP 432., KONURALP 550. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde KONURALP 353., KONURALP 500., KONURALP 502., KONURALP 521., MELEN CD., MERKEZ YÖRÜK, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1207. SK., 1215. SK., 1218. SK., 1226., 1229. SK., 1233., ESKİ AKÇAKOCA CD., HAMİDİYE CD., HARMAN SK., KARACA SK., KASIM SK., TÜFEK SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE, MERGIÇ, MERGİÇ mahallelerinde 1050., 1050. BULVAR, 1051. SK., 1062. SK., 2154. SK., 2155. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde ÇINARLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 300, 300 CD., OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, MERKEZ mahallelerinde DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, ESER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 305 SK., 306 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, ESER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, YAZLIK mahallelerinde 101 CD., 102 CD., 104 SK., 106, 106 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 112, 112 SK., 114 SK., TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİDİYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 348. SK., 353. SK., BAYAN SANİYE SK., BAYRAKTAR SK., BELEDIYE, C. AYRAL BLV., KAPALIÇARŞI SK., NECİP GÜNEY SK., PAZAR SK., ŞEHİT RUHSAR CD., ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, DÜZ mahallelerinde DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP ESER, KONURALP ESER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, CEDİDİYE, ÇAY, ŞEREFİYE mahallelerinde ALEMDAR, AYDINPINAR CD., BELEDİYE SK., ÇAY SK., GAZHANE, GAZHANE CD., HACI HAMDİ SK., HAFIZ HASAN EFENDI CD., HAFIZ HASAN EFENDİ CD., HÜKÜMET CD., KUNDURACILAR SK., MEYDAN SK., MİMAR SİNAN CD., NURETTİN ZAFER SK., PINAR SK., RIHTIM CD., ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, ALTINPINAR, DARIYERİ YÖRÜKLER, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATIH, FATİH, FENERBAHÇE, GÖKÇE, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 101 SK., 102 SK., 103 SK., 104., 105 SK., 105., 107 SK., 107. SK., 110 SK., 110., 111 SK., 115 SK., 116 SK., 116., 116. SK., 117 SK., 118 SK., 118., 119 SK., 120 SK., 120., 120. SK., 122 SK., 123., 124 SK., 128 SK., 129 SK., 129. SK., 130 SK., 130., 133 SK., 133. SK., 137. SK., 138., 139 SK., 139., 141 SK., 141. SK., 148., 153., 28 EVLER, 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., 9590., 9595., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ÇEVRE YOLU, D100 KARAYOLU, DOGANLI, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE ÇEVRE YOLU, GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜRSEL, GÜRSEL SK., KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, KÖY KÜME EVLER, MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, ÖZMER ÇELİK KAPI FABRİKASI, PETEKLI, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 03:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, CUMHURİYET, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATIH, FATİH, FEVZİÇAKMAK, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, PAŞAORMANI, ŞIRALIK, UFUK, YENI, YENİ mahallelerinde 107., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 1154. SK., 122. SK., 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., 5600., 5600. CD., 7000., 7100., 7151., 7155., 7330., 7350., 7400., 7505., 7550., 7565., 7700., 8009., 8010., 8017, 8027., 8036., 8090., 8092., 8095., 9100., 9110., 9124., 9125., 9130., 9131., 9132., 9132./1, 9133., 9500., 9659., 9670., 9805., ANADOLU OTOYOLU, BOLU CD., ÇAM, D 100 KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KÖY, KÖY SK., MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU, TÜTÜNCÜ CD., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, KIRAN, ÜVEZBELİ mahallelerinde KIRAN, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ÜVEZBELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, ÖREN, SIRTPINAR mahallelerinde ÇAMLIPINAR, ÖREN, ÖREN1, SIRTPINAR KÖY İÇİ, SIRTPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde IGDIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVLAYAN, KABAÇAYIR, OSMANCIK mahallelerinde AVLAYAN KÖYÜ İÇ YOLU, AVLIYAN KÖYÜ YOLU, AVLIYAN YOLU, OSMANCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, KAZAKLAR, MERKEZ, SABAN, SABANLAR, ŞABAN, ŞABANLAR, YÖRÜKLER mahallelerinde KÖY SOKAĞI, BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KAZAKLAR, MERKEZ, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABAN, SABANLAR, şaban, şaban mh.yolu, ŞABANLAR MH., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDIN mahallelerinde AYDIN, DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GELENÖZ, GERİŞ, PINARLAR, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 19. SOK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205, 205. SK., 207. SK., 211, 211 SK., 212. SK., 222, ISTANBUL, İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD., MENDERES CD., ŞİFALI SU CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 314, 314. SK., 315. SK., 316. SK., 317, OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.