09 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:10

Güncelleme: 09.05.2024 - 00:10

İZMİR ilinde 09 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında Hasan Özdemir; , 732/8. Sk., 732/7. Sk., 732/6. Sk., 732/5. Sk., 732/3. Sk., 732/10. Sk., 732. Sk., 731/8. Sk., 731/7. Sk., 731/3. Sk., 731/2. Sk., 731/12. Sk., 731/11. Sk., 731. Sk., 700/5. Sk., 700/4. Sk., 700/2. Sk., 700/1. Sk., 700. Sk., 698/6. Sk., 698/5. Sk., 698/4. Sk., 698/3. Sk., 698/1. Sk., 697/8. Sk., 697/7. Sk., 697/11. Sk., 628/5. Sk., 5573. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında 1. Kadriye; 607. Sk., 628. Sk., 690. Sk., 692. Sk., 693. Sk., 694. Sk., 694/1. Sk., 695. Sk., 696. Sk., 697. Sk., 697/1. Sk., 697/10. Sk., 697/2. Sk., 697/3. Sk., 697/4. Sk., 697/5. Sk., 697/6. Sk., 697/7. Sk., 697/9. Sk., 698. Sk., 698/1. Sk., 698/2. Sk., 699. Sk., 699/1. Sk., 701. Sk., 731. Sk., 731/10. Sk., 732. Sk., 732/10. Sk., 732/9. Sk., 795/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında 19 Mayıs; , 5407. Sk., 5408. Sk., 5409. Sk., 5410. Sk., 5418. Sk., 5419. Sk., 5420. Sk., 5421. Sk., 5422. Sk., 5573. Sk., 5573/2. Sk., 5573/3. Sk., 628/5. Sk., 628/7. Sk., 697/7. Sk., 697/8. Sk., 698/1. Sk., 700. Sk., 700/3. Sk., 731/3. Sk., 731/5. Sk., Yeşildere Cd., 737/6. Sk., 737/5. Sk., 737/4. Sk., 737/3. Sk., 737. Sk., 731/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında İmariye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında Duatepe; 619/1. Sk., 619. Sk., 607. Sk., 604. Sk., 565. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında Çimentepe; 607. Sk., 604. Sk., 603. Sk., 565/2. Sk., 565. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında 2. Kadriye; 690/1. Sk., 690. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:12.932-2024-05-09 16:00:18.415 saatleri arasında 2. Kadriye; 580/1. Sk., , 540. Sk., 541. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 555. Sk., 580. Sk., 681. Sk., 680/1. Sk., 680. Sk., 679. Sk., 678. Sk., 635/1. Sk., 635. Sk., 633. Sk., 628/4. Sk., 628/3. Sk., 628/2. Sk., 628/1. Sk., 628. Sk., 607. Sk., 600/3. Sk., 600/2. Sk., 600/1. Sk., 600. Sk., 740. Sk., 691/5. Sk., 691/4. Sk., 691/3. Sk., 691/2. Sk., 691/1. Sk., 691. Sk., 690/1. Sk., 690. Sk., 684. Sk., 683. Sk., 681/3. Sk., 681/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:12.932-2024-05-09 16:00:18.415 saatleri arasında 19 Mayıs; 628/7. Sk., 628/5. Sk., 691/2. Sk., 731/13. Sk., 731/5. Sk., 731/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:12.932-2024-05-09 16:00:18.415 saatleri arasında 1. Kadriye; 731. Sk., 694/1. Sk., 628. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:12.932-2024-05-09 16:00:18.415 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:12.932-2024-05-09 16:00:18.415 saatleri arasında Zafertepe; 615. Sk., 614/1. Sk., 614. Sk., 613. Sk., 612. Sk., 607. Sk., 606. Sk., 555/4. Sk., 555/2. Sk., 555/1. Sk., 555. Sk., 545/4. Sk., 545. Sk., 542. Sk., 541/1. Sk., 541. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:12.932-2024-05-09 16:00:18.415 saatleri arasında Hasan Özdemir; 731/5. Sk., 731/4. Sk., 731/3. Sk., 731. Sk., 691/2. Sk., 628/7. Sk., 628/6. Sk., 628/5. Sk., 628. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 01:00:05.832-2024-05-09 01:15:11.497 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:12.932-2024-05-09 16:00:18.415 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:15.373-2024-05-09 12:00:27.078 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:16.109-2024-05-09 15:00:25.093 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:49.1-2024-05-09 15:00:59.069 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:33.197-2024-05-09 13:00:43.086 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:59.449-2024-05-09 14:00:08.207 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 13:00:55.481-2024-05-09 17:00:03.683 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Çetin Emeç; , İsimsiz1, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Limontepe; 9756. Sk., 9733, 9716, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 9767. Sk., 9765. Sk., 9763. Sk., 9761. Sk., 9760. Sk., 9759. Sk., 9758. Sk., 9757/1. Sk., 9757. Sk., 9756/1. Sk., 9755/1. Sk., 9755. Sk., 9754/1. Sk., 9754. Sk., 9753. Sk., 9752. Sk., 9751. Sk., 9750/1. Sk., 9749. Sk., 9747. Sk., 9735. Sk., 9734. Sk., 9730. Sk., 9728. Sk., 9727/1. Sk., 9727. Sk., 9726. Sk., 9715. Sk., 9714. Sk., 9690. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Özgür; 3885/2. Sk., 3885/1. Sk., 3885. Sk., , 3972/4. Sk., 3971. Sk., 3947. Sk., 3943. Sk., 3942. Sk., 3941. Sk., 3932. Sk., 3928. Sk., 3927. Sk., 3926. Sk., 3925. Sk., 3924/2. Sk., 3924. Sk., 3921/2. Sk., 3921/1. Sk., 3908. Sk., 3907. Sk., 3900/4. Sk., 3897. Sk., 3896/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Gazi; Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, Ferdi Sefa Kılıç, 3900/7. Sk., 3900/6. Sk., 3900/5. Sk., 3900/4. Sk., 3900/3. Sk., 3900/2. Sk., 3900/1. Sk., 3900. Sk., 3897. Sk., 3885. Sk., 3881/2. Sk., 3881/1. Sk., 3881. Sk., 3880. Sk., 3876. Sk., 3820/5. Sk., 3820/4. Sk., 3820/3. Sk., 3820/2. Sk., 3820/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Cennetçeşme; 3987. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Bahriye Üçok; 9749. Sk., 9740. Sk., 9690. Sk., 9689. Sk., 9686/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Ali Fuat Erden; 9795, İsimsiz4, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 9801. Sk., 9800. Sk., 9799. Sk., 9798. Sk., 9797. Sk., 9786. Sk., 9785. Sk., 9783. Sk., 9782. Sk., 9781. Sk., 9780. Sk., 9779. Sk., 9774. Sk., 9773. Sk., 9772. Sk., 9771. Sk., 9770/2. Sk., 9770/1. Sk., 9770. Sk., 9765. Sk., 9763/1. Sk., 9763. Sk., 9761. Sk., 9757. Sk., 9755. Sk., 9754. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Yüzbaşı Şerafettin; Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk., 3987. Sk., 3986. Sk., 3985/2. Sk., İsimsiz5, 3985/1. Sk., 3985. Sk., 3984/2. Sk., 3984/1. Sk., 3984. Sk., 3983. Sk., 3982/1. Sk., 3982. Sk., 3981/1. Sk., 3981. Sk., 3980. Sk., 3979. Sk., 3977. Sk., 3976. Sk., 3975. Sk., 3974/1. Sk., 3974. Sk., 3973/1. Sk., 3973. Sk., 3972/4. Sk., 3972/3. Sk., 3972/2. Sk., 3900/4. Sk., 3885. Sk., 3972/1. Sk., 3972. Sk., 3971/1. Sk., 3971. Sk., 3970. Sk., 3961/4. Sk., 3961/3. Sk., 3961/2. Sk., 3961/1. Sk., 3959. Sk., 3940/2. Sk., 3940/1. Sk., 3940. Sk., 3939/1. Sk., 3939. Sk., 3938. Sk., 3937. Sk., 3933. Sk., 3932/1. Sk., 3932. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 01:30:18.287-2024-05-09 04:30:24.186 saatleri arasında Umut; Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, Ferdi Sefa Kılıç Sk., 3880. Sk., 3875. Sk., 3872/1. Sk., 3868/3. Sk., 3868/2. Sk., 3868/1. Sk., 3868. Sk., 3867. Sk., 3866. Sk., 3865. Sk., 3864. Sk., 3863. Sk., 3862. Sk., 3861. Sk., 3860/1. Sk., 3860. Sk., 3859/1. Sk., 3859. Sk., 3858. Sk., 3857. Sk., 3856. Sk., 3855. Sk., 3853. Sk., 3852. Sk., 3851. Sk., 3850. Sk., 3848. Sk., 3846. Sk., 3839. Sk., 3837. Sk., 3835/1. Sk., 3835. Sk., 3832. Sk., 3820/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:02.737-2024-05-09 11:00:14.817 saatleri arasında Karacaoğlan; 6253, 6240/5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:02.737-2024-05-09 11:00:14.817 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:49.1-2024-05-09 15:00:59.069 saatleri arasında Karacaoğlan; 6244. Sk., 6241. Sk., 6238. Sk., 6237. Sk., 6236/1. Sk., 6236. Sk., 6235. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:49.1-2024-05-09 15:00:59.069 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:50.385-2024-05-09 15:00:59.734 saatleri arasında Rafet Paşa; 5249. Sk., Burak Reis Cd., 5360. Sk., 5351/1. Sk., 5251. Sk., 5250. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:50.385-2024-05-09 15:00:59.734 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:55.556-2024-05-09 15:00:06.306 saatleri arasında Rafet Paşa; 5173. Sk., 5172. Sk., 5171. Sk., 5170. Sk., 5167. Sk., Burak Reis Cd., 5351/1. Sk., 5248. Sk., 5252. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:55.556-2024-05-09 15:00:06.306 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:33.197-2024-05-09 13:00:43.086 saatleri arasında Evka 3; 129/25. Sk., 129/30. Sk., İsimsiz76, 129/32, 129. Sk., 129/18. Sk., 129/22. Sk., 129/23. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:33.197-2024-05-09 13:00:43.086 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:04.418-2024-05-09 15:00:15.591 saatleri arasında Camiatik; AHMET BESİM UYAL, DEFNE, , ERGUVAN, İsimsiz9, Yeşim Sk., Çakmak Sk., Şiir Sk., İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:04.418-2024-05-09 15:00:15.591 saatleri arasında Naipli; İris, , İLKE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, AHMET BESİM UYAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:04.418-2024-05-09 15:00:15.591 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:22.158-2024-05-09 13:00:29.751 saatleri arasında İçmeler; Eski Urla İzmir Yolu Cd., İtokent Cd., İtokent İç Yol, İTOKENT, , UMUT 9, 1169, 1171, 1165, İsimsiz31, İsimsiz34, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz64, İsimsiz65, 1168, İsimsiz68, İsimsiz71, İsimsiz50, İsimsiz72, TEKKE, 8004, 1165/1, 1164 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:22.158-2024-05-09 13:00:29.751 saatleri arasında Sıra; , İsimsiz3, TERE, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz43, İsimsiz42, BİBERİYE, MESTAN DAYI, 8001. Sk., HERCAİ, ZAFER, SIKLAMEN, SARDUNYA, 1173, RADİKA, 8001/1, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:22.158-2024-05-09 13:00:29.751 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:22.158-2024-05-09 13:00:29.751 saatleri arasında Kuşçular; , İsimsiz11, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003, 8004, 8013. Sk., 8045. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:22.158-2024-05-09 13:00:29.751 saatleri arasında Altıntaş; , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz38, 1168, DÜNDARLI KÜME EVLERİ, İsimsiz41, İsimsiz50, Eski Urla İzmir Yolu Cd., Caylak Sk, ZAFER, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:22.158-2024-05-09 13:00:29.751 saatleri arasında Camiatik; , İsimsiz4, YABANGÜLÜ, İsimsiz1254, MESTAN DAYI, Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:59.449-2024-05-09 14:00:08.207 saatleri arasında Şirinkent; İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, 4286, 4263, 4258, 4261, 4252, 4282, 3315. Sk., 3316. Sk., 3318. Sk., 4205 Sk., 4228, 4228/1. Sk., 4278. Sk., 4277. Sk., 4276. Sk., 4275, 4274/1. Sk., 4274. Sk., 4272. Sk., 4271 Sk., 4269. Sk., 4266. Sk., 4265. Sk., 4262. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4256. Sk., 4255. Sk., 4253, 4249, 4246. Sk., 4244. Sk., 4242. Sk., 4240. Sk., 4238. Sk., 4236. Sk., 4234. Sk., 4232/1. Sk., 4232. Sk., 4257, Çamyuva Sitesi, MUAMMER AKSOY, 4306. Sk., 4304. Sk., 4303. Sk., 4302. Sk., 4301. Sk., 4300. Sk., 4284. Sk., 4283. Sk., 4281. Sk., 4281 Sk., 4280. Sk., 4279. Sk., , 4285, 4273, 4250, 4232/1, İsimsiz3, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:59.449-2024-05-09 14:00:08.207 saatleri arasında Zeytinalanı; 4249, 4179 Sk., 4177, 4175. Sk., 4173. Sk., 4169. Sk., 4154. Sk., 4152. Sk., 4138 Sk., 4138. Sk., 4134, İsimsiz4, , 4251. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:59.449-2024-05-09 14:00:08.207 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:59.449-2024-05-09 14:00:08.207 saatleri arasında Çamlıçay; İsmet İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:59.449-2024-05-09 14:00:08.207 saatleri arasında Kalabak; 3311, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 12:00:59.449-2024-05-09 14:00:08.207 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak; , MUAMMER AKSOY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:05.578-2024-05-09 13:00:20.951 saatleri arasında Yenişakran; 3165, 176. Sk., Namık Kemal Cd., İzmir Çanakkale Yolu, 3172, VALİ KAZIM DİRİK, 2. ÇEVRE YOLU, , 3156. Sk., İsimsiz101, 3150, 155. Sk., 174. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:05.578-2024-05-09 13:00:20.951 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:07.614-2024-05-09 15:00:23.886 saatleri arasında Emrez; 183. Sk., 194. Sk., 189. Sk., 188. Sk., 186. Sk., 185. Sk., 184. Sk., 182. Sk., 179/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:07.614-2024-05-09 15:00:23.886 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:14.867-2024-05-09 15:00:22.366 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:14.867-2024-05-09 15:00:22.366 saatleri arasında Turan; Çoban Sk., Yeni Sk., Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köy İç Yolu, Okul Geçidi Sk., Karanfil Sok, Gül Sk., Fatih Sk., , İsimsiz1, 30 Agustos Sk., 9 Eylül Sk., Atatürk Sk, Atatürk Sk., Atatürk Sk., Cumhuriyet Sk, Cumhuriyet Sk., Dere Küme Altı Evleri Mevki, Dere Küme Altı Evleri Mevkii, Erdoğan Bitek Sk., Dere Küme Altı Mevki Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:14.867-2024-05-09 15:00:22.366 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:14.867-2024-05-09 15:00:22.366 saatleri arasında Demircilik; , İsimsiz33, KABAKÇI BAHÇE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:15.373-2024-05-09 12:00:27.078 saatleri arasında İnönü; Ahmet Adaman Cd., 189/1, , 189, 189/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:15.373-2024-05-09 12:00:27.078 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 13:00:55.481-2024-05-09 17:00:03.683 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 13:00:55.481-2024-05-09 17:00:03.683 saatleri arasında Muratbey; , 3663 Sk., 3642, 3574, 3576. Sk., 3639, 3657, 3659, 3663, SEYİT GEZİCİ, 3673, 3649, 3646, 3644, 3665 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:16.109-2024-05-09 15:00:25.093 saatleri arasında 9 Eylül; 7. Cd., 7239. Sk., 260, 252. Sk., 264, 258 Sk., 241, 268. Sk., 274. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:16.109-2024-05-09 15:00:25.093 saatleri arasında 29 Ekim; 7. Cd., 227. Sk., 228. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:16.109-2024-05-09 15:00:25.093 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:42.03-2024-05-09 15:00:57.404 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:42.03-2024-05-09 15:00:57.404 saatleri arasında Yenioba; , , İsimsiz1, İsimsiz1, Yenioba Köyü, Yenioba Köyü, Yenioba Köyü İç Yolu, Yenioba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Kahrat; İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz82, İzmir Ödemiş Yolu, İsimsiz81, , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz56, İsimsiz60, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Boynuyoğun; İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Adnan Menderes; İsimsiz157, gumusyolu kozalan kume evlerı, İsimsiz128, İsimsiz137, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, , İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Gökçen; , Site İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Peşrefli; İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Çiniyeri; İsimsiz19, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Derebaşı; , İsimsiz3, İsimsiz127, İsimsiz133, İsimsiz140, İsimsiz143 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Doyranlı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Kireli; , İsimsiz41, İsimsiz66, İsimsiz137 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:46.25-2024-05-09 17:00:55.151 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Peşrefli; İsimsiz45, ova yolu, Peşrefli Yolu, Peşrefli Köyü İç Yolu, İsimsiz40, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz39, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz11, İsimsiz42, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Sarılar Köyü, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Osmancık; Osmancık Köyü İç Yolu, Osmancık Köyü, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, OSMANCIK KOY YOLU, OSMANCIK OYU IC YOL, ARA OVA YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Kocaaliler; Kocaaliler Yolu, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz30, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Kızılcahavlu; KIZILCAHAVLU CUMHURİYET, Kızılcahavlu Köyü İç Yolu, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz18, İsimsiz35, İsimsiz4, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Kırtepe; Tire Ödemiş Yolu, Kırtepe Yolu, Kırtepe Köyü İç Yolu, HAKAN ERTUĞRUL SOK., KÖY ALTI, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Gökçen; ecevit, Şehit Seyhan Kafalı, Şahin, İncir, Yeşim, Yaşar Çınarlı, Yasemin, Umut Çıkmazı, Tire Ödemiş Yolu, Sıla, Sude, Saruhanlı Yolu, Sakar, Saka, Sabir Çıkmazı, Mine, Mesut, Melek, Mehmet Akif Ersoy, Kemer Sk., Karabekir, Hamiyet, Hal, Hacı Ali, Göldere, Gökçen Köyü İç Yolu, Dilek Çıkmazı, Can, Bostan, Beyaz, Beste, Ballı Çıkmazı, Ayaz, Arifs, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz38, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz27, İsimsiz3, İsimsiz2, MOLLA SK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Eğridere; Eğridere, ÇAYIR, OSMANCIK EĞRİDERE YOLU, AMBARKAVAK, KOYUNCU, EGRİDERE PATIKA YOL, agıl sokak, eğridere ara yol, ara sk, egridere, ara, EGRIDERE ARA YOL, PATIKA YOL, Serap, Eğridere Yolu, Eğridere Köyü İç Yolu, Camiüstü, ova yolu, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz4, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, EGRİDERE ARA YOL, eğridere Üççınar Mevkii, ARA YOL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Dereli; Dereli Köyü İç Yolu, Dereli Köyü, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Çobanköy; köy ici mevkii, ÇİMENLİK KÜMEEVLER, SARILAR KÖY YOLU, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, çobanköy merkez, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Kahrat; , CAĞDAS SK., İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz37, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz54, İsimsiz56, Tamer, Ecevit, Şimşek, GAZİ ATATÜRK, Aslan Çk., Bahar Çıkmazı, Barbaros Hayrettin, Barış Çıkmazı, Bayaz Çıkmazı, Beyazıt, Bilge, Birlik Çıkmazı, Buldanlı Çıkmazı, Doğu, Esnaf, Evrim, Eğri, Genç, Gonca Çıkmazı, Gurbet, Gültekin, Gürgen, Hakim Çıkmazı, Hasret Çıkmazı, Huzur Çıkmazı, Hürriyet, Irmak, Kahraman, Kemal, Kocaoğlan Çıkmazı, Kooperatif Çıkmazı, İşlek Çıkmazı, İzzet Halil Çıkmazı, İstiklal, İlkokul, Ümit, Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı, Özgen, Özden, Çınar Çıkmazı, Çilek, Çağdaş, Zeybek, Yıldırım, Yonca, Yağız Çıkmazı, Yalçın Çıkmazı, Uğur Mumcu Çıkmazı, Türkmen, Tuna Çıkmazı, Tevfik Özer, Tekeli, Sultan, Sevgi Çıkmazı, Serdar, Nur, Mimar, Mehmet Şerif Kılınç, Medet Çıkmazı, Köprü, Kuru, Kostak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Kürdüllü; kurdullu mah., EKİNLİK, Kürdüllü Köyü İç Yolu, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz32, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Küçükkemerdere; İsimsiz16, ılıcak yolu, İsimsiz7, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Kireli; Kireli Köyü İç Yolu, istiklal sk, kırelı ova yolu, Kireli Yolu, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz19, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz32, Kireli Köyü İç yolu , İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Çiniyeri; agaclı kume evleri, ova yolu, Ağaçlı kümeevler , İsimsiz27, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Yenişehir; Yenişehir Yolu, Yenişehir Köyü İç Yolu, OVA YOLU, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Yeğenli; önder sk, ova yolu, Yeşenli Yolu, Yeğenli Yolu, Yeğenli Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu, Cumhuriyet Yolu, TEMSİL , İsimsiz38, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, Üç Kuyular Mevkii , İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Saruhanlı; gölderesi küme evler köy içi yol, SARUHANLI MERKEZ, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz6, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:00:56.676-2024-05-09 15:00:04.789 saatleri arasında Cumhuriyet; 6688. Sk., 6689. Sk., 6690/1. Sk., 6692. Sk., 6692/1. Sk., 6692/3. Sk., 6692/4. Sk., ÖĞRETMEN TUĞBA ÖZBEK, 6701. Sk., 6705. Sk., , 6681. Sk., 6710, 6718. Sk., Anadolu Cd., 6681/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:56.676-2024-05-09 15:00:04.789 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:00:56.676-2024-05-09 15:00:04.789 saatleri arasında İnönü; 6660. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:30:00.769-2024-05-09 17:30:42.911 saatleri arasında Sarıkaya; İsimsiz15, Beydağ Ödemiş Yolu, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz233, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, Sarıkaya Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:30:00.769-2024-05-09 17:30:42.911 saatleri arasında Yukarıtosunlar; GÜVEN, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz26, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:30:00.769-2024-05-09 17:30:42.911 saatleri arasında Çiftlikköy; MANDIRAS, MANDIRAS, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz28, KAPTAN, İsimsiz25, İsimsiz24, KAPTAN, KAPTAN, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, KAPTAN, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:30:00.769-2024-05-09 17:30:42.911 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:30:00.769-2024-05-09 17:30:42.911 saatleri arasında Yeşilköy; Beydağ Ödemiş Yolu, ÇİFTLİK KÜME EVLERİ, İsimsiz8, çiftlik, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:30:00.769-2024-05-09 17:30:42.911 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:45:17.266-2024-05-09 17:45:51.341 saatleri arasında Alaşarlı; İsimsiz69, , İsimsiz55, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz71, ALAŞARLI KÜME EVLER, İsimsiz74, İsimsiz80, İsimsiz138, İsimsiz139 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:45:17.266-2024-05-09 17:45:51.341 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:45:17.266-2024-05-09 17:45:51.341 saatleri arasında Çaylı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:45:17.266-2024-05-09 17:45:51.341 saatleri arasında Kızılcaavlu; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz76, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, kızılcavlu küme evleri, Beydağ Ödemiş Yolu, Kızılcaavlu Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 09:45:17.266-2024-05-09 17:45:51.341 saatleri arasında Yeşilköy; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, Yeşilköy Köyü Yolu, Yeşilköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Seyrekli; , İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz41, İsimsiz60, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz89, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Balabanlı; , İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz89, İsimsiz93, İsimsiz95, İsimsiz97, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz41, İsimsiz111, Balabanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Bozcayaka; Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Çayır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Güney; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Kazanlı; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz73, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, Kazanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 10:00:59.943-2024-05-09 17:00:09.716 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 09:30:00.769-2024-05-09 17:30:42.911 saatleri arasında Karaman; İsimsiz91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-09 2024-05-09 13:00:26.298-2024-05-09 14:30:39.131 saatleri arasında Zafer; Hacı İlyas Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 13:00:26.298-2024-05-09 14:30:39.131 saatleri arasında Gazipaşa; İncirli Mescit Cd., Yılanlı Sk., Külahbaş Sk., Hacı İlyas Cd., 3. Çk., İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 13:00:26.298-2024-05-09 14:30:39.131 saatleri arasında Atmaca; İncirli Mescit Cd., Çıban Dede Sk., Serdar Çk., Karcı Çk., Hacı İlyas Mescit Cd., Hacı İlyas Cd., 7. Sk., İsimsiz12, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-09 2024-05-09 13:00:26.298-2024-05-09 14:30:39.131 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.