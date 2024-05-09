09 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:10

Güncelleme: 09.05.2024 - 00:10

KOCAELİ ilinde 09 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN mahallelerinde ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, KOCABAYRAMLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLAR, CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 5. SK., 6. SK., 7. SK., ABANT YOLU, AKAY SK., ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATA CD., ATA SK., ATATÜRK CD., ATLAMA YANI, ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYIR, BAYRAM SK., BEREN SK., BERİL SK., BESTE SK., BİRLİK SK., BOZTURGUT SK., BURCU, BURCU SK., BUSE SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI ATATÜRK, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DAR, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MARTI, CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇOBANKUYU CD., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAMLA SK., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERYA SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ENGIN SK., ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESEN SK., FAHRİ SK., FİDAN SK., FİLİZ SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARANFİL SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MERCAN., KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT, KENT SK., KILIÇ SK., KINALI, KINALI SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ SK., LIDER, LİMAN SK., MARTI SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MELTEM SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MERT SK., MESE, MESUT, MEŞE SK., METEHAN, MEZARLIK SK., MINE, MINE SK., MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, MUTLU SK., NEHİR SK., OKAN, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PARK SK., PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., RIDVANLAR MEVKII, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SELVİ SK., SEN, SEN SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAHİN SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞEN SK., ŞENOL SK., TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YİĞİT SK., YONCA SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, YAHYALAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, EMEK mahallelerinde 3542., BOSNA CD., DURAKLI, DURAKLI CD., GÖLCÜK, PINARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI, YAGCILAR mahallelerinde 3932., KARGALI CD., YAGCILAR CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BİLGE ATATAŞ CD., ERENLER SK., GEBZE, GEBZE CD., GÖLLER, GÖLLER CD., KOZDERE, KOZDERE CD., SARILAR SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 496. SK., 500., 502/1. SK., 502/2. SK., 503. SK., 504., 504. SK., 504/1. SK., 505. SK., 506., 506. SK., 508. SK, 511. SK., 511/1., 511/1. SK., 511/2. SK., 512., 512. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/3. SK., 512/4., 512/4. SK., 513. SK., 574. SK., 604/1. SK., 645. SK., 646. SK., 646/1. SK., 646/3. SK., 647. SK., 647/1. SK., 656., 656. SK., 656/1. SK., 663. SK., ALI FUAT PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., CELAL BAYAR, CELAL BAYAR CD., DICLE, DICLE CD., DİCLE CD., IPEK YOLU, MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NIMETIYE, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 19 MAYIS CD., AKSOY, AKSOY CD., AKYOL SK., ALI ÖZDEMIR, ALİ AĞA SK., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ARNAVUT SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, AYAZMA, AYAZMA CD., AYDIN SK., BADEM SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEDİR SK., BELEN SK., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK SK., CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., CEVİZ SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EMİR SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., FIRAT, FIRAT CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GELİNCİK SK., GİRNE CD., GÖREN SK., GÖZDEM KENT SİTE YOLU SK, GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVUZLUBAHÇE, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA, ILICA CD., INANÇ, İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KALE SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KAPLAN SK., KARANFİL CD., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KESTANE SK., KEVSER, KEVSER CD., KORU, KORU SK., KOSOVA, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., LEYLEK SK., MAHMUTOĞLU CD., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MUSTAFA ÇAVUS, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI, OSMANLI CD., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PIRALLAR, PIRIREIS, PİRİREİS CD., RAHIM, RESUL SK., RUKİYENENE SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SANCAK SK., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEÇKIN, SEÇKİN SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SEYİT GAZİ CD., SOMUNCU SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN CD., SUNA SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., TANTAOĞLU CD., TAŞOCAĞI SK., TERMAL, TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALİDE SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD., YENIÇERI, YENİ SK., YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YEZİLE SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4150., 4150. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4169. SK., 4171., 4171. SK., 4173. SK., 4174., 4174. SK., 4175. SK., 4176. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4192. SK., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203., 4203. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4232. SK., 4234. SK., 4242. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4267. SK., 4269., 4269. SK, 4270. SK., 4271. SK., 4273. SK., 4274., 4274. SK., 4275. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4298. SK., 4299., 4299. SK., 4300. SK., 4301., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4430. SK., ADIGÜZEL, ADIGÜZEL CD., ARIF NIHAT ASYA, ARİF NİHAT ASYA CD., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, BALABANLAR CD., ÇOBAN YILDIZI, DOBRA CD., EMİR SULTAN CD., ERGENEKON, ERGENEKON CD., HASTANE, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., MEHTAP, MEHTAP CD., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., OLGUN CD., OSMAN GAZI CD., PAPATYA, POLATKAN CD., SAKA CD., SAMANYOLU CD., STAD, STAD CD., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1806. SK., 1806/1., 1806/1. SK., 1806/2. SK., 1807., 1807. SK., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/1. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1835. SK., 1837., 1837. SK., 1838. SK., 1840., 1840. SK., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844., 1845. SK., 1847., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856. SK., 1857., 1860. SK., BARIS, BARIŞ CD., EZGI, EZGİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, HACIHALİL, TATLIKUYU mahallelerinde 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1319/4., 1319/4. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1806., 1806/3. SK., 1809., 1809. SK., 1809/1. SK., 1810., 1810. SK., 1810/1. SK., 1811. SK., 1811/1. SK., 1812. SK., 1812/1. SK., 1813. SK., 1814., 1814. SK., 1815. SK., 1815/1., 1815/1. SK., 1816. SK., 1816/1. SK., 1816/3. SK., 1817/1., 1818. SK., 1819., 1819. SK., 1819/1., 1819/1. SK., 1819/3., 1819/3. SK., 1819/4. SK., 1820., 1820. SK., 1820/1., 1820/2., 1820/2. SK., 1820/3. SK., 1820/4. SK., 1821. SK., 1822. SK., 1822/1. SK., 1823. SK., 1823/1. SK., 1824. SK., 1824/1. SK., 1825. SK., 1826. SK., 1826/1. SK., 1826/2., 1826/2. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835., 1836. SK., 1837/1. SK., 1839., 1839. SK., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1844. SK., 1845., 1846., 1846. SK., 1847. SK., 1847/1., 1853., 1854., 1854. SK., 1856., 1857. SK., 1859. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., D-100 KARAYOLU CD., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., HAYRİ MACAR CD., KÖRFEZ CD., TATLIKUYU, TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 536/2. SK., 619., 619. SK., 619/2. SK., 619/3. SK., 619/4., 619/4. SK., BAHARIYE, BAHARİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 714., 714. SK., 715. SK., 902/1. SK., 905/1. SK., BÜLBÜL CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde 2301. SK., 2301/2., 2324/1. SK., 2325. SK., 2326. SK., 2327. SK., 2333. SK., 2342. SK., 2343., 2343. SK., 2344. SK., 2345. SK., 2348. SK., 2348/1. SK., KARACAOGLAN, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 709. SK., 710. SK., 711. SK., 712. SK., 735/2. SK., 740. SK., 741. SK., 742. SK., 744. SK., 744/1. SK., 745., 746. SK., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI, TERZILER mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELİ, KASIKÇI, KAŞIKÇI mahallelerinde ÇARMUKLAR MEVKII, ÇARMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, FAKILAR MEVKII, FAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACI IBRAHIMLER MEVKII, HACI İBRAHİMLER MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAOGLU MEVKII, HOCAOĞLU MEVKİİ, HOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIKÇI MERKEZ MEVKII, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ, KAŞIKÇI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NEZIRLER MEVKII, NEZİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PAYALAR MEVKİİ, PAYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR mahallelerinde MENZİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENİ mahallelerinde ANADOLU CD., ARIZLI CD., ASIR, BURAK, ÇELENK SK., ERİM DENİZER SK., KÖROĞLU SK., ORKİDE SK., SADIK, SADIK SK., SALMAN, SALMAN SK., SEVİNÇ SK., SÖĞÜT SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PAZARKÖY mahallelerinde 2825., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, PAZARKÖY mahallelerinde 202 CD., 202. CD., CENNET, CENNET SK., KADER, KARAPINAR, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, TOPRAK SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., GÖZTEPE SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., KORCAN CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., OKUMUŞLAR SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., ÜÇYOL SK., YONCALI, YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde DAMLAR SK., GÜLBAHÇESI, HEMSIRE, HEMŞİRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.