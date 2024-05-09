09 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 00:10

Güncelleme: 09.05.2024 - 00:10

SAKARYA ilinde 09 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ mahallelerinde 308 SK., 309 SK., 310, 310 SK., 313/1 SK., 606 SK., 635 SK., 639, 639 SK., ESKI KIZILCIK, FEVZİ PAŞA CD., KIZILCIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: LIMANDERE, LİMANDERE, TEPETARLA mahallelerinde 2 NOLU, ÇOBAN SK., HİLAL SK., KARASU-, KARASU CD., LALE SK., LALE_2, LİMANDERE YOLU, YAVUZ SELIM, YUKARI 9 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE mahallelerinde 328 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER, DIŞDEDELER mahallelerinde ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., KEMIKLER, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1539 NOLU SK., 1540 NOLU SK., 226 NOLU SK., 227 NOLU SK., 228 NOLU SK., BABALIK SK., BAĞIŞLAR SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., ÇAYIR SK., DEMIRCI, DEMIRCI SK., DEMİRCİ SK., DOĞAN SK., DÜZ SK., EMIN SK., EMİN SK., ERISEN SK., ERİŞEN SK., HİCRET SK., KIR, KIR SK., KOCACIK SK., NAL SK., TEKERCI SK., TEKERCİ SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 19 NOLU SK., 2 NOLU SK., 20 NOLU SK., 21 NOLU SK., 22 NOLU SK., 5001 SK., 5003 SK., 5008 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5024 SK., 5025 SK., 5026 SK., 5026. SK., 5029 SK., 5030 SK., 5032 SK., 5040 SK., 5044 SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇILEK SK., HOROZLU SK., KELEBEK ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, SEHIT MURAT FATIH DIKTAS SK., ŞEHİT MURAT FATİH DİKTAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENICAMI, YENİ CAMİ mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 18 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5004, 5004 SK., 5006 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., BERBER SK., BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇIT SK., BÜYÜK GEÇİT SK., ÇEKER SK., ÇİLEK SK., ELİF SK., GONCA, GONCA SK., KOMŞU SK., KUŞ SK., POLAT SK., SAKARBABA CD., TATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 230 NOLU SK., ADA SK., BALA SK., ÇUKUR, ÇUKUR SK., ELİBOŞ SK., EREN SK., HACI SADIK SK., KIRIM, KIRIM SK., PARALI SK., SAKARYA, SÖNMEZ SK., YAZAR, YAZAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8056 SK., 8060, 8062 SK., 8064 SK., 8071, 8071 SK., 8073, 8073 SK., 8077 SK., 8081, RABİA PARKI İÇİ YOLU, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 381 NOLU SK., 382 NOLU SK., 8006 SK., BİLGİ SK., FATİH CD., HAT, HAT SK., ORHAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3003 SK., 3010, 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3053 SK., 3055, 3055 SK., 3061, 3061 SK., 3063, ALEV, ALEV SK., BAHAR, DAL SK., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, HATİP, IRMAK SK., SET ARKASI SK., YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA mahallelerinde 33., 41., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde AKASYA SK., FUNDA, FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HILAL, KİRAZ, KONUK SK., SANAYİ CD., SEDAT, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2003, 2078 SK., 2102, 2102 SK., 2103 SK., 2104 SK., 2164 SK., 2167 SK., 2170 SK., 2187 SK., OSMAN GAZİ CD., SERVETIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 549., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 350., 356., 358. SK., 376., 386., 386. SK., 407. SK., 5. CD., ATA EVLER İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., ÇAMLIK SK., ÇARK, GÖZDE SK., KİRAZ SK., ÖNDER SK., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 525. SK., 550. SK., 580. SK., 584. SK., KEMER SK., ÖZER SK., SERHAT SK., SUSAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 334., BELEDİYE CD., KARADERE CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SÜTÇÜ SK., TEPE SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 308. SK., 309., 309. SK., 556. SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde SEHIT MEHMET KARABASOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 324. SK., 327. SK., 329. SK., 331. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 342. SK., 344. SK., 346. SK., 347., 349., 349. SK., 353., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 537. SK., 546., 548., 548. SK., 63., ALANİÇİ SK., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, DİLBER SK., ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., FERAH SK., IŞIK SK., KEKLİK SK., KUMRU, KUMRU SK., MEHMET ALTINIŞIK CD., MESUT SK., SEÇER SK., SÜMBÜL SK., ZAMBAK SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 539. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİİ SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MEŞELİ SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., STADYUM, STADYUM CD., SUSAM SK., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 09 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, KANLIÇAY, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13010, 13011, 13012, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKÇE, AKGÜN, AKINCI, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARA SK., ARABACI SK., ARSLAN, ATAK, AVCILAR SK., AYDINLAR, BABALI, BAHAR SK., BAHAR_1, BAHÇE, BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CAMI, CEYLAN SK., CEYLAN/1, CIHANGIR, CIRIT, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIRACILAR, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., DALGIÇ SK., DEFNE, DEFNE SK., DEPO, DERYA, DOGAN, DORUK, DORUK SK., DÜGLEN, DÜĞLEN SK., ESENTEPE SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, GARIPLER, GARİPLER SK., GAZİ SK., GEDIK, GEDİK SK., GÜL, GÜL SK., GÜLEN SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., GÜZEL, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., HUZUR, HUZUR SK., HUZUR/1, HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., ISTIKLAL, İPEK SK., İsimsiz138, İsimsiz146, İsimsiz147, KALKAVAN, KANAL SK., KANARYA SK., KANLIÇAY, KANLIÇAY/3, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARABEYLER SK., KARSLI, KARTAL SK., KAYA, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KIREMITÇI, KİREMİTÇİ SK., KORUCU, KÜÇÜCEK CD., KÜÇÜK SK., MARMARA, MARMARA CD., MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MENEKSE SK., MENEKŞE SK., MERKEZ_1, MESCIT, MESCİT SK., MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MEYDAN, MİMAR SİNAN SK., MÜFTÜLÜK, MÜFTÜLÜK SK., NALBANT, OKUL SK., ÖZÇAKIR SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, PIRENLI, PİRENLİ SK., SAHIN, SAKARYA CD., SARALAR, SARALAR CD., SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SERÇE SK., SEVER, SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR, SOFULAR SK., SONER, SONER CD., SONER/3, SÜLEYMANİYE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TEPE, TEPE_1, TERCAN, TERCAN SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., UGUR, ULU, ULU SK., ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, VILLA, VİLLA SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., YAVUZ SK., YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.