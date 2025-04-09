09 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 11:27

Güncelleme: 09.04.2025 - 11:27

İZMİR ilinde 09 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-09 2025-04-09 09:00:00-2025-04-09 17:00:00.504 saatleri arasında Bölcek; İsimsiz23, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-09 2025-04-09 09:00:00.174-2025-04-09 17:00:00.428 saatleri arasında Sarıcalar; İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-09 2025-04-09 09:00:00.174-2025-04-09 17:00:00.428 saatleri arasında Bölcek; , İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-09 2025-04-09 09:00:00.74-2025-04-09 17:00:00.847 saatleri arasında Sarıcalar; SARICALAR, İsimsiz15, İsimsiz2, İsimsiz1, , Sarıcalar Köyü İç Yolu, İsimsiz13, İsimsiz11, Sarıcalar, Köy İçi Yol, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-09 2025-04-09 09:00:00.74-2025-04-09 17:00:00.847 saatleri arasında Göçbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.