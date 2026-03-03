1-7 Mart Deprem Haftası’nda sigortayla ilgili yetersizlik sürüyor: ‘Zorunlu’ yüzde 58.2’de

Aktif fay hatları nedeniyle “bir deprem ülkesi” olan ve en son 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş depremleriyle büyük can kayıpları yaşayan Türkiye, bir kez daha “1-7 Mart Deprem Haftası”nın içinde bulunuyor.

Ancak yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesiyle ilgili atılacak adımlarda hem gecikme görülüyor hem “kentsel dönüşüm mü, rantsal dönüşüm mü?” tartışmaları yaşanıyor.

Haftanın temel amacı olan toplumsal farkındalığı artırma konusunda da çok yönlü sorunlar var. Türkiye İMSAD’ın yeni araştırmasına göre toplumun yüzde 60’ı deprem kaygısı taşıyor ama yüzde 74.5’i bugüne kadar binası için herhangi bir risk tespiti yaptırmadı. Bu durumu zorunlu deprem sigortasında (ZDS) da görmek mümkün. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) güncel verilerine göre bugün ZDS’ye sahip konut oranı yüzde 58.2 (11.7 milyon konut). Bu oran 2025’in deprem haftasında yüzde 56.1’di.

Oysa bu oran 2021 sonunda yüzde 60, Kahramanmaraş depremileri sonrası Ağustos 2023’te yüzde 59 kadar çıkmıştı. Yine güncel verilere göre bu oranın en yüksek olduğu bölge yüzde 65.1 ile Marmara, en düşük olduğu bölge ise yüzde 45.2 ile Karadeniz. Öte yandan TSB’nin yayımladığı verilere göre Ocak 2026’da, Ocak 2025’e kıyasla prim üretimi “zorunlu deprem”de yüzde 52.3 artışla 1.6 milyar lira, “ihtiyari deprem”de yüzde 28.8 artışla 4.5 milyar lira oldu.