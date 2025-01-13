1 av tüfeği, 14 adet sentetik hap... Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları: Gözaltılar var!
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, silah ve kaçak kazı ekipmanları ele geçirilirken, olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi’nde K.Ç. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, bir adet av tüfeği, iki gram kenevir tohumu, 50 adet av tüfeği fişeği ve beş adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.
Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi’nde S.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 14 adet sentetik hap bulundu.
Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde ise U.E. ve E.D. isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek düzenlenen operasyonda, iki adet dedektör ele geçirilirken şahıslar suçüstü yakalandı.
Jandarma ekiplerinin söz konusu olaylarla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.
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