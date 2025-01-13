1 av tüfeği, 14 adet sentetik hap... Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:18

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:24

Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi’nde K.Ç. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, bir adet av tüfeği, iki gram kenevir tohumu, 50 adet av tüfeği fişeği ve beş adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi’nde S.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 14 adet sentetik hap bulundu.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde ise U.E. ve E.D. isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek düzenlenen operasyonda, iki adet dedektör ele geçirilirken şahıslar suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerinin söz konusu olaylarla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.