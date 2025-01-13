1 av tüfeği, 14 adet sentetik hap... Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları: Gözaltılar var!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, silah ve kaçak kazı ekipmanları ele geçirilirken, olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

1 av tüfeği, 14 adet sentetik hap... Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah operasyonları: Gözaltılar var!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:18

Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi’nde K.Ç. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, bir adet av tüfeği, iki gram kenevir tohumu, 50 adet av tüfeği fişeği ve beş adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi’nde S.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 14 adet sentetik hap bulundu.

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi’nde ise U.E. ve E.D. isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek düzenlenen operasyonda, iki adet dedektör ele geçirilirken şahıslar suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerinin söz konusu olaylarla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #tekirdağ #Jandarma

İlgili Haberler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı
Tekirdağ'da bir apartmandan 7 ton çöp çıktı!

Tekirdağ'da bir apartmandan 7 ton çöp çıktı!
Tekirdağ’da jandarma uygulamasında 6 kaçak göçmen yakalandı!

Tekirdağ’da jandarma uygulamasında 6 kaçak göçmen yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler