Tekirdağ’da jandarma uygulamasında 6 kaçak göçmen yakalandı!
Jandarma uygulamasında 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
İl ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Uygulamada 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: #göçmen #kaçak #organizatör #tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Yol'un Genel Başkanı belli oldu
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Görüşmedeki isim konuşulanları aktardı
- 'Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı...'
- Ünlü giyim devi resmen iflas etti
- Dikkat, mirasınıza çökebilirler!
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı
- İntihar notu paylaştı, ölü bulundu!
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- Köprü ve otoyola yapılacak zam özel bankadan sızdırıldı!