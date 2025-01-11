Tekirdağ’da jandarma uygulamasında 6 kaçak göçmen yakalandı!

Jandarma uygulamasında 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Tekirdağ’da jandarma uygulamasında 6 kaçak göçmen yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 12:35

İl ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Uygulamada 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Etiketler: #göçmen #kaçak #organizatör #tekirdağ

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