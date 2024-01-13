1 ayda 21 asker şehit oldu... Emekli amiralden 'üs bölgeleri' açıklaması!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:41

Güncelleme: 13.01.2024 - 15:51

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Aralık ayında 12 askerin şehit olmasının ardından, dün de 9 asker şehit oldu.

Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun konuğu olan Emekli Amiral Türker Ertürk de, 'üs bölgelerindeki güvenlik sorunu'na dikkat çekti.

Türker, "Bu kış şartlarında yüksek rakımlı coğrafi koşullarda bırakın savaşmayı hayatı idamenin güç olduğu bölgede üsleri bulunduruyor olmak baskına karşı davetiye çıkarmaktır" diye konuştu.

"AYAKKABI NUMARALARINI BİLİYORLARDI..."

'Geçici üslerle bir anlamda baskına davetiye çıkarıldığını' belirten Türker, şunları kaydetti:

"1 ay geçmeden bu kez 9 şehidimiz var. Aynı bölge. Aynı bölgede 2 farklı üsse eş zamanlı baskın yapıyorlar. Olay cidden çok ciddi. 12 şehidimiz olduğunda bu konuyu Meclis'te tartışmış olsaydık, bunlar başımıza gelmezdi. İktidarın yaptığı tek şey hataların üzerini örtmek. Bu hataları anlatmaya çalışanlara karşı düşmanlık yaratılıyor. Terörle mücadeleye karşı bir zafiyet var. Ne yapılması gerektiğini masaya yatırıp tartışmazsanız, doğru rota kendinize seçemezsiniz.

'Şu kadar terörist kalmıştı, ayakkabı numaralarını biliyorduk' diyorlardı; demek ki halka yalan söylüyorlarmış. Bu kış şartlarında yüksek rakımlı coğrafi koşullarda bırakın savaşmayı hayatı idamenin güç olduğu bölgede baskına karşı davetiye çıkarmaktır üsleri hala bulunduruyor olmak.

Çünkü iklim, tabiat şartları, tehdit istihbarata göre konuş yerleri değiştirilir. Tehdidin bulunduğu bölgeye girerseniz onu bertaraf edersiniz tekrar çıkarsınız.

Kuzey Irak'ta yüksek koruma ihtiva eden üsleriniz azınlıktaysa bu tür geçici üslerle bir anlamda davetiye çıkarıyorsunuz baskına. Yeniden dünyayı keşfetmiyoruz. 1 ay önce bunu söyledik. Bunların masaya yatırılıp tartışması lazım. Tek adam yönetimlerinin olduğu yerlerde zirveler sonuç getirmez. Çünkü zirveler tek adamın ne kadar doğru düşündüğünün teyidi mahiyetindedir.

Şehit oluyor hemen arkasından kaç terörist öldürdüklerini açıklıyor. Yerlerini biliyorsanız neden daha önce taaruz yapmadınız?"