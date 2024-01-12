Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Kuzey Irak'ta 9 asker şehit oldu

Yayınlanma: 12.01.2024 - 21:53

Güncelleme: 13.01.2024 - 02:12

Terör örgütü PKK unsurları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki bir üs bölgesine sızmaya çalıştı. Teröristlerin sızma girişimi sırasında çatışma çıktı.

Çatışmalar sırasında 5 askerin şehit olduğu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığı bildirildi. Sızmaya çalışan teröristlerden 12'si etkisiz hale getirildi ve bölgedeki operasyonlar sürüyor.

ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ

MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Kurtarılamayarak şehit olan askerle beraber bu akşam bölgedeki saldırılar sonucu şehit olan asker sayısı 9'a çıktı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."