9 asker şehit oldu... Osman Pamukoğlu'nun sözleri yeniden gündemde!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:18

Güncelleme: 13.01.2024 - 15:22

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, 28 Aralık 2023 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu ve Türkiye’nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"ARA, BUL, YOK ET... NE ÜSSÜ?"

Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu.

Osman Pamukoğlu, Türkiye’nin o dönemde 12 şehit verdiği Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Biz oralarda üsler kuruyoruz. Fakat bu üs meselesi ben Hakkari’ye atandığımdan beri kabul etmediğim, uygulamadığım bir şey. Çünkü, bizim toprakla ilgimiz yok. Biz gireriz, 2-3 günde darmadağınık ederiz. 3-4 günden fazla kalmayız.

Gayrinizami çatışmada toprak önemli değil. Teröristin kendisi önemlidir, bize kendisi lazım.

Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et. Ne üssü?

ABD, Vietnam'da üsleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üs demek, sen sabitsin demek, sen gözetleniyorsun, sen takip ediliyorsun demek. ‘En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım’ demek.

Tecrübenin kurumla ilgisi yoktur. Tecrübenin kişiyle ilgisi yoktur. O kişi giderse, tecrübe gider.”