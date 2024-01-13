9 asker şehit oldu... Osman Pamukoğlu'nun sözleri yeniden gündemde!
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun, Aralık ayında yaptığı açıklamada 9 askerin şehit olmasının ardından yeniden gündeme taşındı. Pamukoğlu, "Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et. Ne üssü?" dedi.
Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, 28 Aralık 2023 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu ve Türkiye’nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"ARA, BUL, YOK ET... NE ÜSSÜ?"
Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu.
Osman Pamukoğlu, Türkiye’nin o dönemde 12 şehit verdiği Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik şu ifadeleri kullandı:
“Biz oralarda üsler kuruyoruz. Fakat bu üs meselesi ben Hakkari’ye atandığımdan beri kabul etmediğim, uygulamadığım bir şey. Çünkü, bizim toprakla ilgimiz yok. Biz gireriz, 2-3 günde darmadağınık ederiz. 3-4 günden fazla kalmayız.
Gayrinizami çatışmada toprak önemli değil. Teröristin kendisi önemlidir, bize kendisi lazım.
Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et. Ne üssü?
ABD, Vietnam'da üsleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üs demek, sen sabitsin demek, sen gözetleniyorsun, sen takip ediliyorsun demek. ‘En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım’ demek.
Tecrübenin kurumla ilgisi yoktur. Tecrübenin kişiyle ilgisi yoktur. O kişi giderse, tecrübe gider.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Kimlikleri açıklandı!
- Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- 'AYM kararına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz!'
- Alain Delon'un çocukları 'miras' kavgasına tutuştu
- CHP MYK olağanüstü toplanacak
- Okullarda son hafta ders yapılacak mı?