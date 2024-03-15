1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu

Bir süre önce Erzurum Dumlu Cezaevi’nden Van Başkale Cezaevi’ne sevk edilen silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar ile cezaevinde görüşen çok sayıda avukattan biri, Oktar'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:05
1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu
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Adnan Oktar'ın Erzurum'da cezaevinde çok sayıda avukat ile örgütsel faaliyet kapsamında görüşme yaptığı iddiaları gündemdeydi. Oktar’ın, Erzurum’da cezaevinde kaldığı dönemde yaklaşık 1 ayda, 21 kadın avukatla yüzlerce kez görüştüğü belirlenmişti.

Oktar ile Erzurum’da cezaevinde görüşen erkek avukatlardan biri, kendisine nasıl ulaşıldığına ve görüşmelere nasıl başladığına dair, “Ben genç avukattım ilk görüşmeye başladığım zaman. O an için benim ilgimi çekti en azından bir seferlik de olsa görüşmek istedim. Instagram üzerinden, o sayfalar üzerinden iletişim kurdum ve o şekilde beni programlarına dahil ettiler bir görüşe gittim daha sonrası zaten kendisinin davetleriyle oldu, kendi tekrar görüşmek istedi” ifadelerini kullandı.

"AVUKATLARINA, 'PRENSESLERİM, KRALİÇELERİM' DİYOR

CNN TÜRK'e konuşan avukatın açıklamaları şu şekilde: 

"Genç avukatlardan ‘Prenseslerim, kraliçelerim’ diye bahsediyor. Bir mini etekten, göreceği bacaktan, göğüs dekoltesinden zaten memnun oluyor. Hemen alınıyorsunuz, götürülüyorsunuz. Ödemeleri yapan birisi var yüz yüze görüşüyorsunuz, ödemeler elden yapılıyor. Kadınlara ve hayata ilgisi devam ediyor, hayatla ilgili planları var. Kendisinin sınav olduğu mehdinin böyle zorluklar çektiğini düşünüyor. Kadınlarının kıskanılmasından dolayı olayların başına geldiğini düşünüyor.

Adnan Oktar, görüş esnasında kameralarla ilgili muhabbet geçiyor. Arkadaşım ifşa olmasın, detay anlatmayacağım. Gardiyan kameralı odaya almak istiyor, kabul etmiyor ‘Kamera açılmayacak’ diyor. Bu şekilde tavırla cezaevindeki memurlara cevap veriyor. Güçlü cezaevinde. Avukatların oraya rahat gelişinin sebebi kameraların kayıtta olmaması. Kameraların kayda girmesine müsaade etmiyorum. Şahıs, lokanta gibi cezaevi yönetiminden yemek sipariş edebilen, buna gücünü ve haddini bildirebilen bir adam.”

Açıklamalarda bulunan avukat, Adnan Oktar'ın erkek avukatlarla görüşme sebebini de anlattı:

“Ben görüşmelerimizin sayısını bilmiyorum sayısı çoktur. 2 seneye yakın en azından ayda 1 kez görüştüm. Kadın olmadığım için seyrek görüştü. Erkeklerle, kadınları kamufle ediyor, ‘Ben erkek avukat da çağırıyorum’ şeklinde gösteriyor. Kendisinin umudu tükenmemiş, planlamaları kısa bir ceza yatan mahkum edasında. Öyle hayaller kuruyor.”


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