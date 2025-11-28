1 buçuk milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 00:51:00
Kırıkkale'de kaçak ürün ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon olan çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili Delice Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Delice ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları kargo aracında arama yaptı.

Dedektör köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 paket puro ve 308 adet elektronik sigara bulundu.

Ürünlerin M.C. (41) ve N.E. (37) tarafından gönderildiği belirlenirken, kaçak tütün ürünlerine el konuldu.

 

Olayla ilgili Delice Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

