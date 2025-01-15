1 günde 19 kişi öldü... Sahte içki ölüm saçıyor! Belirtileri, tedavisi ve alınması gereken önlemleri uzman isimler açıkladı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:29

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:38

İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybeden kişi sayısı 11'den 19'a yükseldi. 43 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor. Son 72 saatte ise 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Sahte içki kaynaklı ölümler, halk sağlığı ve alkol politikalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Son yıllarda artan bu ölümler, toplumu derinden sarsarken gıda güvenliği uzmanlarından doktorlara ve hukukçulara kadar farklı kesimlerden Cumhuriyet'e özel çarpıcı açıklamalar yapıldı.

'SAHTE İÇKİ HAYATİ RİSK TAŞIR'

Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma, sahte içki üretiminde kullanılan 'metanolün' görme kaybı ve ölüme neden olabileceğini belirtti. “Türk Gıda Kodeksi’ne göre yalnızca etil alkol kullanılmalı, ancak maliyeti düşürmek için metanol tercih ediliyor” dedi.

BANDROL TUZAĞI

Sahte içkilerin, gerçek bandroller kullanılarak piyasaya sürüldüğüne dikkat çeken Sırma, tüketicileri yalnızca güvenilir noktalardan alışveriş yapmaya çağırdı.

METANOL ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma, yaptığı açıklamada metanol zehirlenmesinin belirtilerini de paylaştı. Sırma, baş ağrısı, görme kaybı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerle başlayan bu sürecin tedavi edilmezse solunum durması ve ölümle sonuçlanabileceğini aktardı.

'METANOL ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIR'

Doktor Halis Dokgöz, bir çay bardağı kadar metanolün bile ölümcül olabileceğini ifade ederken metanol zehirlenmesinin ilk belirtilerinin 12-24 saat içinde ortaya çıktığını belirtti.

Yüksek vergilerin insanları sahte içkiye yönlendirdiğini vurgulayan Dokgöz, “Metanol, etanolden çok daha ucuz. Bu durum, sahtecilerin maliyetleri düşürmek için metanolü tercih etmesine neden oluyor” dedi.

"Metanol zehirlenmesinin panzehirinin etil alkol olması durumun ironik tarafını ortaya koyuyor'' diyen Dokgöz, ''Ancak tedavinin yalnızca hastane ortamında uygulanabileceği konusunda dikkatli olmak gerekli" diyerek tedavi sürecinin uzmanlar tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

'CEZALAR CAYDIRICI HALE GELMELİ'

Avukat Özlem Şen, kaçak alkol üretimi ve satışının 3-6 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırıldığını, örgütlü suçlarda bu cezanın 12 yıla kadar çıktığını belirtti.

Vergi politikaları ve yasadışı üretim ilişkisine dair görüşünü aktaran Şen yüksek vergilerin, merdiven altı üretimi teşvik ettiğini vurgulayıp “Vergiler makul seviyelere çekilmezse bu sorunun çözülmesi zor” dedi.

Sahte alkol üretenlerin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık göstermeleri durumunda cezaların yarıya indirildiğini de hatırlattı.

ÖNLEMLERİ SIRALADILAR

Cumhuriyet'e konuşan uzmanlar, yüksek vergilerin sahte içkiye yönelimi artırdığı konusunda hemfikirken konumun çözümü için yapılması gerekenleri de şu şekilde sıraladı:

Vergilerin makul seviyelere indirilmeli

Halk sağlığını koruma yönünde adımlar atılmalı

Tüketiciler sahte içkinin tehlikeleri konusunda daha fazla bilgilendirilmeli

Güvenilir bandrol kontrolü konusunda teşvik edilmeli

Merdiven altı üretimle mücadele için hukuki düzenlemeler ve denetimler artırılmalı

UZMANLAR UYARIYOR!

Sahte içki ölümleri, yalnızca bireysel hataların değil, alkol politikalarındaki sorunların da bir sonucu. Gıda güvenliği, sağlık ve hukuk alanındaki uzmanlar, çözüm için devletin daha esnek ve insani politikalar geliştirmesi gerektiği konusunda hemfikir. Yüksek vergilerden doğan karaborsa sorunu, hayat kurtaracak bir adımla kontrol altına alınabilir. Bu sorun yalnızca sahte içki tüketenlerin değil, toplumun ortak sorumluluğudur.