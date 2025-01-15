Son Dakika... İstanbul'da 'sahte içki' faciası sürüyor: Can kaybı 19'a yükseldi

Son dakika haberi... İstanbul'da son 24 saatte sahte içkiden hayatını kaybeden kişi sayısı 11'den 19'a yükseldi. 43 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Son Dakika... İstanbul'da 'sahte içki' faciası sürüyor: Can kaybı 19'a yükseldi
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:04

İstanbul'da, son 72 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'u hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da son 72 saatte 65 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 19'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 43 hastanın tedavisi devam ediyor.


Etiketler: #İstanbul #Sahte içki #sahte

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