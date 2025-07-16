1 günü aştı... Tekirdağ'da orman yangını hala söndürülemedi: Otoyol kapatıldı, müdahale sürüyor!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yüzlerce personel yoğun çaba harcıyor.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Kocaali mevkiinde çıkan orman yangını kısa sürede tarım arazilerine ve yerleşim yerlerine sıçradı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün gece saatlerinde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sınırlarına ulaştı. Sabahın erken saatlerinde yangın rüzgarın da etkisiyle tekrar parladı.

OTOYOL GE Ç İCİ OLARAK KAPATILDI

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın büyümeye devam ediyor. Gelibolu ilçesi Kavakköy istikametinde yer yer etkili oldu için Çanakkale-Malkara otoyolunun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendiriliyor.

“HEDEF İMİZ GECEYE KALMADAN KONTROL ALTINA ALMAK”

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk "Saatte 46 kilometre hızla esen ve sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle yangın yaklaşık 11 kilometrelik bir alanda yayıldı. Dünkü hava şartları nedeniyle zorlandık ancak bugün şartlar çok daha iyi. Şenköy ve Kocaali köylerini tahliye ettik, Kızılcaterzi için de hazırlık yaptık ama gerek kalmadı. Orman Genel Müdürümüz ekibiyle sahada, yangını hem helikopterle hem de kuleden takip ediyor. Dün planlanan 21 hava aracı sayısı bugün itibarıyla 34’e çıktı. 15 uçak ve 19 helikopterle müdahale sürüyor. Kastamonu, Bolu, Çanakkale, İzmir gibi illerden gelen araçlar tek tek sisteme kayıtlı. 12.40 itibarıyla 19 hava aracı aktifti. Tüm ekipler olağanüstü bir gayret gösteriyor, neredeyse 24 saattir kimse uyumuyor. Devletin tüm kurumları yangını yakından takip ediyor. Hedefimiz, mümkünse bu geceye kalmadan yangını kontrol altına almak" diye konuştu.

TREDAŞ’TAN A ÇIKLAMA

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz Salı günü başlayan ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine kadar yayılan orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, yangının bölge halkını, doğayı ve canlı yaşamını derinden etkilediği belirtilerek, yangının başladığı andan itibaren mülki idare ve ilgili kurumlarla kesintisiz iletişim içinde olunduğu vurgulandı.

Şirket ekiplerinin sahada 7/24 esasıyla görev yaptığı ve ihtiyaç duyulan her noktada teknik destek verdiği kaydedildi.

Kamuoyunda yer alan "yangının elektrik hatlarından çıkmış olabileceği" yönündeki iddialara da açıklık getiren TREDAŞ, yangının başladığı alanda kendilerine ait herhangi bir enerji hattı bulunmadığını, bölgede yalnızca özel bir şirkete ait bir irtibat hattı yer aldığını ve bunun TREDAŞ'ın sorumluluk alanında olmadığını bildirdi.

TREDAŞ açıklamasında, "Başta bölge halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğaya ve canlılara zarar veren bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.