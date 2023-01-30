1 haftadır aranıyordu: Cesedi kuyuda bulundu

İstanbul Sancaktepe'de 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi, inşaat alanındaki kuyuda bulundu. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:10
1 haftadır aranıyordu: Cesedi kuyuda bulundu
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Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta bulunan inşaattaki su kuyusunda, mahalle sakinleri ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'e ait olduğunu tespit etti. Ekiz'in ailesi ve yakınları haberi alır almaz olay yerine koştu, ailesi sinir krizi geçirdi.

Bahadır Ekiz'in bir süre önce askerden döndüğü ve daha önce de hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Bahadır Ekiz'in cansız bedeni kuyuda bulunan suyun boşaltılmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.


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