Didim'de deniz kenarında ceset bulundu

Aydin’ın Didim ilçesinde, deniz kenarında ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin kişinin Tarık Çalpan (57) olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 06:58
Didim'de deniz kenarında ceset bulundu
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Altınkum Mahallesi 1'inci Koy Mevkisinde, önceki gün saat 19.30 sıralarında deniz kenarından geçen yurttaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek görünce polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarık Çalpan olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Çalpan’ın cenazesi önce Didim devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi İçin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Tarık Çalpan’ın kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Didim ceset polis

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