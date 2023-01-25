Bursa'da dehşete düşüren olay! Gübreden ceset çıktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, zeytin bahçesine dökülmek üzere getirilen hayvan gübresinin içinde ceset bulundu.
Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan B.S. zeytin bahçesine dökmek için bir çiftliğe hayvan gübresi siparişi verdi. Getirilen gübreyi bahçesine yaymak isteyen B.S. kepçesine ceset takıldığı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.
Kimliği ve belirli ölçüde çürüdüğü için cinsiyeti tespit edilemeyen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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