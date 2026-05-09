1 Haziran’dan itibaren çalışma belgeleri yenilenecek, sağlıkçılar temkinli: Özel hastanelerde hekime yeni sayfa

Özel sağlık sektöründe hekim çalışma sistemini değiştirecek yeni uygulama 1 Haziran 2026’da yürürlüğe girecek. İl sağlık müdürlükleri, özel hastanelerde görev yapan doktorların mevcut çalışma belgelerini iptal ederek yeni belgeler düzenleyecek.

Düzenlemeyle hekimlerin 4A kapsamında bordrolu çalışması esas alınırken bir doktorun en fazla iki özel sağlık kuruluşunda görev yapabilmesine olanak tanınacak.

Düzenleme, özellikle çalışma alanlarının sınırlandırılması ve mevcut serbest çalışma modelinin daraltıldığı gerekçesiyle hekimlerin tepkisini çekti.

‘BASKI RİSKİ OLASILIĞI’

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Güray Kılıç, düzenlemenin yeni olmadığını belirterek sürecin yıllardır tartışıldığını söyledi. Kılıç, özellikle iki kurumda çalışma sınırının hekimler açısından en kritik değişiklik olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemenin iş güvencesi açısından bazı avantajlar getirebileceğini ancak mevcut uygulamada sorunlar bulunduğunu ifade eden Kılıç, “Biz hekimlerin tek bir işyerinde, güvenceli ve insanca yaşayabilecek bir gelirle çalışmasını savunuyoruz. 4A sistemi iş hukuku açısından kıdem tazminatı, yıllık izin ve sosyal haklar gibi avantajlar sağlıyor. Ancak mevcut uygulamada bu düzenleme bir baskı aracına dönüşme riski taşıyor” dedi.

Kılıç, geçmiş yıllarda geliştirilen “hizmet satın alma” ve serbest meslek modeli üzerinden çalışan hekimlerin vergi ve çalışma ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşadığını belirterek “2008’den bu yana hekimler şirket kurarak ya da serbest meslek makbuzu ile çalıştırıldı. Bu model işveren açısından vergi ve tazminat yükünü azaltırken hekimler açısından güvencesiz bir yapı oluşturdu” diye konuştu.

SOSYAL HAKLAR

Yeni sistemin gelir vergisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri ve emeklilik hakları üzerinde etkileri olabileceğine dikkat çeken Kılıç, “Vergi yükü ve SGK primleri konusunda işveren ve çalışan arasında yeni bir maliyet paylaşımı ortaya çıkabilir. Bu durum hekimlerin net gelirini ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

Düzenlemeye temkinli yaklaştıklarını belirten Kılıç, sistemin olumlu yönleri olabileceğini ancak hak kayıplarına izin vermeyeceklerine dikkat çekti. Kılıç sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bu düzenleme bazı belirsizlikleri ortadan kaldırabilir ancak uygulamada hekimlerin işten çıkarılma baskısı, gelir kaybı ve güvencesizlik gibi sorunlar doğurabilir. Biz bu sürecin takipçisi olacağız.”