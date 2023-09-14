1 işçi hayatını kaybetti: Maden ocağındaki göçüğe soruşturma başlatıldı
Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesi maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcı Akın Çetin, dün TTK Armutçuk Müessesinde meydana gelen göçükte 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını hatırlattı.
Çetin, Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, çalışmaların titizlikle devam ettiğini kaydetti.
TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu dün meydana gelen göçükte, maden işçisi 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan 5 işçi taburcu edilirken 1 işçinin ise tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
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